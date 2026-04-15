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Spazi educativi innovativi: perché la scuola del futuro parte dalle aule

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La trasformazione degli spazi educativi è una delle componenti più profonde dell’innovazione scolastica. Ambienti flessibili, modulari e integrati con il digitale favoriscono metodologie attive. Le ricerche internazionali confermano che architettura e pedagogia devono essere progettate insieme per rispondere alle sfide della società digitale

Pubblicato il 15 apr 2026
Carlo Maria Medaglia

Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

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Gli spazi educativi sono al centro di una trasformazione silenziosa ma profonda: non si tratta solo di rinnovare edifici o introdurre tecnologie, ma di ripensare l’architettura stessa dell’apprendimento. Mentre il dibattito pubblico si concentra spesso sulle piattaforme digitali e sui dispositivi, cresce la consapevolezza che senza ambienti fisici adeguati anche le migliori innovazioni pedagogiche rischiano di non produrre effetti duraturi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Carlo Maria Medaglia
Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

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