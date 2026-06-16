AI nel SOC, perché cambia il lavoro degli analisti cyber

Per anni l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella cybersecurity è stata raccontata come una promessa futuristica o, all’opposto, come una minaccia alla centralità dell’analista umano.

In realtà, nei Security Operations Center (SOC) più avanzati sta già accadendo qualcosa di diverso: l’AI non sostituisce le persone, ma ne moltiplica l’efficacia, prendendosi in carico il “rumore di fondo” delle minacce e lasciando agli esperti ciò che davvero richiede giudizio, esperienza e capacità di decisione. È un cambio di paradigma che impatta direttamente sui tre parametri chiave delle operazioni di sicurezza: volume, valore e velocità.

AI nel SOC e gestione del volume degli alert

Il primo problema che ogni SOC si trova ad affrontare oggi è il volume. Ogni giorno le organizzazioni generano un numero crescente di eventi e log, provenienti da endpoint, reti, identità, applicazioni cloud, SaaS. Anche le realtà medio-piccole, che non dispongono di team interni numerosi, si trovano con migliaia di alert al giorno da vagliare.

Senza un supporto automatizzato, questo porta a due scenari ugualmente rischiosi: o gli analisti vanno in affaticamento, con il concreto pericolo di perdere il segnale nel rumore, oppure si alza talmente la soglia di attenzione da ignorare potenziali compromissioni reali. L’AI, quando integrata in piattaforme di detection e response, consente di filtrare e correlare in tempo reale questa mole di dati, riducendo drasticamente il carico che finisce effettivamente “sulle scrivanie” del SOC.

Il valore degli incidenti e la riduzione dei falsi positivi

Ma gestire il volume non basta: il vero salto di qualità arriva quando l’AI aiuta a concentrare l’attenzione degli analisti sul valore, cioè sugli incidenti che contano davvero.

Un motore di AI allenato su grandi quantità di telemetrie e casi reali può riconoscere pattern di attacco, capire se un alert si inserisce in una catena malevola più ampia, identificare i comportamenti che deviano in modo significativo dalla baseline dell’organizzazione. In questo modo, il sistema riesce a classificare, priorizzare e in molti casi chiudere automaticamente eventi che non presentano caratteristiche di rischio concreto, lasciando agli umani un sottoinsieme molto più piccolo ma ad alta criticità.

È così che si arriva a scenari in cui fino al 90% delle minacce viene gestito in maniera automatizzata, con tassi di falsi positivi ridotti a una soglia trascurabile.

AI nel SOC e velocità di risposta alle minacce

La velocità è il terzo elemento che completa il quadro. Ogni minuto guadagnato tra il momento in cui una minaccia si manifesta e quello in cui viene neutralizzata può fare la differenza tra un tentativo respinto e un incidente grave, con impatti economici, reputazionali e – in ambito sanitario o industriale – persino sulla continuità dei servizi essenziali.

L’AI consente di comprimere i tempi in più punti della catena: dal triage iniziale (che passa da ore a pochi secondi) alla generazione di raccomandazioni di risposta, fino alla possibilità di mettere in campo playbook automatici che isolano un endpoint, bloccano un account compromesso o limitano il raggio d’azione di un attaccante mentre l’analista approfondisce il caso.

Il ciclo di feedback tra analisti e algoritmi

Perché questo modello sia sostenibile, però, non basta “accendere” un motore di AI dentro una piattaforma di sicurezza. Serve un ciclo di feedback continuo tra team umano e algoritmi.

Da un lato, l’AI osserva e impara dalle decisioni degli analisti: quali incidenti vengono considerati veri, quali vengono chiusi come benigni, quali segnali si rivelano predittivi di un attacco in corso. Dall’altro, gli analisti beneficiano di spiegazioni più trasparenti sulle valutazioni dell’AI, che non si limita a etichettare un evento come rischioso o meno, ma esplicita perché lo considera tale, quali indicatori di compromissione ha individuato, quale catena di azioni suggerisce di intraprendere. Questo scambio aumenta progressivamente la qualità dei modelli e, al tempo stesso, consolida la fiducia delle persone nello strumento.

AI e automazione per MSP, MSSP e PMI

L’esperienza maturata da Cynet, attraverso il lavoro del team CyOps a fianco di migliaia di clienti in settori diversi e aree geografiche differenti, mostra come questo approccio ibrido sia particolarmente efficace laddove le risorse interne sono limitate.

Pensiamo ai Managed Security Service Provider (MSSP) e ai Managed Service Provider (MSP) che gestiscono la sicurezza per decine di PMI: qui la combinazione di AI e automazione consente di mantenere standard molto elevati di monitoraggio e risposta, senza dover moltiplicare il numero di analisti. Allo stesso modo, nelle strutture IT di medie dimensioni – tipiche del tessuto produttivo italiano – un SOC “snello”, supportato da AI, riesce a raggiungere livelli di copertura e prontezza tipici di organizzazioni molto più grandi.

Playbook di risposta e apprendimento dagli incidenti

Un ulteriore beneficio deriva dalla capacità dell’AI di analizzare in profondità i payload malevoli e i comportamenti anomali, generando in modo semi-automatico playbook di risposta riutilizzabili. Ogni incidente diventa così una fonte di apprendimento che alimenta una libreria di procedure standardizzate, aggiornate e adattabili al contesto.

L’analista non parte mai da zero: riceve un set di azioni consigliate, calibrate sul tipo di attacco, sull’ambiente dell’organizzazione, sugli asset coinvolti. Può accettarle, modificarle o arricchirle, continuando a “insegnare” al sistema come migliorare. Nel tempo, questo porta a una vera e propria industrializzazione delle operazioni di sicurezza, mantenendo però al centro il controllo umano sulle decisioni più delicate.

Governance, responsabilità e trasparenza dell’AI nel SOC

Non mancano, naturalmente, le sfide. L’adozione di soluzioni di AI nel SOC pone questioni di governance, responsabilità e trasparenza. Le organizzazioni devono definire chiaramente quali decisioni lasciare in mano all’automazione e quali mantenere sotto supervisione umana, come tracciare le azioni intraprese dagli agenti intelligenti, come assicurarsi che i modelli non incorporino bias o errori di valutazione. È necessario anche considerare l’allineamento con i requisiti normativi europei sull’uso dell’AI e sulla protezione dei dati, soprattutto in ambiti sensibili come la pubblica amministrazione, la sanità e i servizi finanziari.

Per questo è fondamentale che i vendor non si limitino a fornire tecnologia, ma accompagnino clienti e partner con linee guida, best practice e supporto operativo.

Dall’assistente AI all’infrastruttura intelligente

Guardando ai prossimi anni, il ruolo dell’AI nel SOC è destinato a crescere ulteriormente, passando da “assistente” a vera e propria infrastruttura intelligente che collega tra loro rilevazione, analisi, risposta e prevenzione.

Vedremo sempre più spesso agenti di AI specializzati che automatizzano compiti molto specifici – dalla threat hunting alla verifica di configurazioni, fino alla formazione continua degli utenti – orchestrati all’interno di un’unica piattaforma. In questo scenario, il valore aggiunto dell’analista non si riduce, ma cambia: meno attività ripetitive, più lavoro di interpretazione, di definizione delle priorità, di dialogo con il business per tradurre il rischio cyber in decisioni strategiche.

AI nel SOC, equilibrio tra automazione e competenza umana

In definitiva, portare l’AI nel SOC non significa “spegnere” la competenza umana, ma darle nuovi strumenti per esprimersi al meglio.

Automatizzare fino al 90% delle minacce non è un esercizio di stile tecnologico: è il modo più efficace per garantire che le risorse limitate disponibili possano concentrarsi su ciò che è davvero mission-critical. Chi saprà costruire questo equilibrio tra volume gestito, valore generato e velocità di risposta avrà un vantaggio competitivo concreto nel prossimo ciclo evolutivo della cybersecurity.