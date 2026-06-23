AI per l’intelligence, quale futuro: cosa insegna il caso Palantir-DIA

C’è una frase che sintetizza perfettamente la trasformazione della sicurezza globale nel XXI secolo: le guerre del futuro non saranno vinte soltanto da chi possiede più armi, ma da chi riuscirà a interpretare meglio i dati.

È probabilmente questo il vero significato strategico dello scontro che sta emergendo negli Stati Uniti tra Palantir Technologies e la Defense Intelligence Agency (DIA), una vicenda che, a prima vista, potrebbe apparire come l’ennesima controversia burocratica su un contratto governativo, ma che in realtà rappresenta uno dei segnali più importanti della nuova competizione geopolitica legata all’intelligenza artificiale, all’intelligence digitale e alla militarizzazione degli algoritmi.

Secondo quanto riportato dai media, Palantir avrebbe avviato una protesta formale contro il Pentagono sostenendo che la DIA starebbe escludendo impropriamente il settore privato dalla modernizzazione del programma MARS (Machine-assisted Analytic Rapid-repository System), il sistema destinato a sostituire piattaforme analitiche considerate ormai obsolete e risalenti, almeno concettualmente, alla Guerra Fredda. Dietro questa disputa si nasconde però qualcosa di molto più profondo: la ridefinizione dell’intero equilibrio tra Stato, industria tecnologica, intelligence e potere militare. Per comprendere davvero ciò che sta accadendo bisogna infatti superare la narrazione superficiale del semplice appalto pubblico e osservare il quadro più ampio: la progressiva trasformazione della guerra in un fenomeno cognitivo, algoritmico e informazionale.

Dalla guerra industriale alla guerra cognitiva

Per oltre un secolo la superiorità militare è stata misurata principalmente attraverso parametri tangibili, come la numerosità dei soldati, la capacità industriale e la produzione bellica, la potenza aerospaziale e la deterrenza nucleare. Nel nuovo scenario geopolitico, invece, il vero vantaggio strategico deriva sempre più dalla capacità di raccogliere, correlare, interpretare e sfruttare enormi quantità di dati in tempo reale, un aspetto che evidenzia un cambiamento epocale. Di conseguenza, l’intelligence moderna non consiste più soltanto nel reperire informazioni segrete, ma porsi nelle condizioni di poter filtrare il rumore informativo, individuare pattern nascosti, anticipare eventi grazie all’analisi predittiva, identificare le anomalie e trasformare dati grezzi in vantaggio operativo. In sostanza, anche il centro di gravità della sicurezza nazionale si è progressivamente spostato dalle piattaforme fisiche agli ecosistemi cognitivi. Ed è qui che entra in gioco Palantir, un’azienda che rappresenta molto più di una semplice software company.

Fondata nel 2003 da Peter Thiel, Alex Karp e altri investitori legati all’ecosistema PayPal, l’azienda nasce con un obiettivo preciso: creare piattaforme in grado di integrare enormi quantità di dati provenienti da fonti differenti per supportare processi decisionali complessi, ponendola come il simbolo più evidente della fusione tra Silicon Valley, intelligence e apparato militare americano. Non è certamente un caso che sin dalle origini Palantir abbia sviluppato relazioni strettissime con CIA, NSA, FBI, Dipartimento della Difesa e comunità di intelligence statunitense. Le sue piattaforme, come Gotham, Foundry, Apollo e Project Maven, non sono semplici software di analytics, ma autentiche infrastrutture cognitive che consentono di integrare dati ISR, correlare segnali SIGINT, analizzare immagini satellitari, monitorare social media, costruire reti relazionali, individuare minacce emergenti e automatizzare l’analisi di intelligence.

In altri termini, Palantir è in grado di vendere capacità decisionali aumentate, un elemento che la rende una delle aziende più strategiche dell’intero ecosistema della sicurezza occidentale. Va altresì evidenziato che negli ultimi anni il suo ruolo nel Pentagono è cresciuto enormemente. L’Esercito americano ha consolidato decine di contratti in un’unica struttura del valore potenziale di circa 10 miliardi di dollari, proprio per accelerare l’integrazione delle piattaforme Palantir nei processi operativi e decisionali delle forze armate. Parallelamente, il Dipartimento della Difesa ha progressivamente ampliato l’utilizzo di sistemi AI avanzati legati a Project Maven, trasformando Palantir in uno dei principali nodi cognitivi della macchina militare americana.

Il programma MARS: il nuovo cervello dell’intelligence militare

Per comprendere la posta in gioco bisogna soffermarsi sul significato strategico del programma MARS. Il sistema nasce con l’obiettivo di sostituire infrastrutture analitiche sviluppate in un contesto geopolitico completamente diverso da quello attuale. Se durante la Guerra Fredda le informazioni erano relativamente limitate, le fonti erano meno distribuite e il volume dei dati era gestibile umanamente, attualmente lo scenario è completamente diverso. L’intelligence militare americana deve gestire simultaneamente una quantità inesauribile di dati, come i flussi satellitari, immagini ISR, dati biometrici, traffico Internet, cyber intelligence, OSINT, social media, droni, segnali elettromagnetici, dati provenienti da alleati e piattaforme cloud distribuite. La quantità di informazioni prodotte quotidianamente supera ormai qualsiasi capacità umana di elaborazione tradizionale, ed è per questo motivo che il vero nodo della sicurezza contemporanea non è più la raccolta dei dati, ma la loro orchestrazione algoritmica.

Di conseguenza, MARS dovrebbe assumere la connotazione di una piattaforma cognitiva unificata per la nuova intelligence multidominio americana. Secondo Palantir, tuttavia, la DIA starebbe tentando di sviluppare internamente componenti che il settore privato possiede già, limitando la competizione e creando inefficienze economiche e tecnologiche. Ma il problema reale non riguarda soltanto l’efficienza bensì il controllo. La domanda centrale che emerge da questa vicenda è semplice ma potentissima: chi deve controllare le infrastrutture cognitive della guerra moderna? Lo Stato? Le aziende private? Un modello ibrido? Se nel XX secolo il monopolio della sicurezza era detenuto quasi esclusivamente dagli Stati, attualmente esso risiede spesso nelle mani di aziende private, poiché le Big Tech possiedono capacità computazionali, modelli linguistici avanzati, infrastrutture cloud, ecosistemi AI, la possibilità di accedere ad enormi dataset ed una disponibilità concreta di possesso di talenti tecnologici.

Un altro aspetto che incide sull’affidamento alle aziende private di attività di sicurezza nazionale e difesa risiede nella incapacità degli Stati nel non riuscire più a innovare con la stessa velocità del settore privato. Questo produce una trasformazione storica, ovvero che lo Stato non guida più l’innovazione, ma la rincorre. Il caso Palantir-DIA rappresenta esattamente questa tipologia di tensione. Per decenni l’intelligence è stata dominata da strutture gerarchiche relativamente rigide. Oggi, invece, l’intero settore si sta trasformando in qualcosa di molto più simile a un ecosistema software. Le nuove piattaforme di intelligence apprendono, correlano, predicono, simulano, automatizzano, suggeriscono scenari, identificano relazioni invisibili. L’intelligence non è più soltanto analisi. È intelligenza aumentata. L’analista umano è destinato ad assumere una nuova forma, quella del supervisore degli algoritmi. Ed è proprio qui che emergono alcune delle questioni più delicate dell’intera rivoluzione AI.

Il rischio dell’automazione cognitiva

Va evidenziato che quando gli algoritmi iniziano a supportare processi decisionali militari, il rischio non riguarda soltanto la cybersicurezza, bensì riguarda la natura stessa della decisione strategica. Se un sistema AI individua una minaccia si attiva per suggerire un target, poi propone una risposta operativa e successivamente accelera il ciclo decisionale, in funzione di quanto evidenziato, la domanda che si potrebbe porre è la seguente: quanto spazio rimane realmente al controllo umano? Negli ultimi anni il Pentagono ha investito enormemente nella riduzione del cosiddetto “decision latency”, cioè il tempo necessario per trasformare un’informazione in azione operativa, secondo il modello teorico di riferimento noto come il ciclo OODA (Observe, Orient, Decide, Act) che tuttavia necessita di tempistiche, strumenti e risorse umane di ben poca rilevanza. Comprimere questo ciclo ottiene superiorità strategica.

L’intelligenza artificiale, attualmente, consente di comprimere questo ciclo, producendo una superiorità strategica rilevante. Ma tutto ciò comporta anche un rischio enorme: l’automazione progressiva della guerra. Se molti continuano a considerare l’AI militare come uno scenario futuristico, nella realtà siamo già inseriti in questa trasformazione. L’intelligenza artificiale viene già utilizzata per analisi ISR, predictive intelligence, cyber defense, targeting, guerra elettronica, sorveglianza, riconoscimento facciale, analisi comportamentale, social network analysis, information warfare, propaganda automatizzata e swarm intelligence. Project Maven, sviluppato dal Pentagono con il supporto di Palantir e altre aziende tecnologiche, rappresenta uno dei casi più evidenti di questa evoluzione, perché integra AI e computer vision per analizzare enormi quantità di immagini raccolte dai droni militari. In altri termini, appare incontestabile come gli algoritmi siano diventati i moltiplicatori cognitivi del potere militare.

Se nel 1961 Dwight Eisenhower lanciò un famoso monito sul rischio rappresentato dal “complesso militare-industriale”, attualmente quella definizione appare sostanzialmente superata. Il vero potere strategico contemporaneo si concentra infatti su un nuovo complesso militare-digitale all’interno del quale le aziende più influenti non sono più soltanto quelle che producono aerei, carri armati, portaerei e missili, ma sono quelle impegnate nel controllo del cloud, dei dati, delle infrastrutture software e soprattutto dell’AI. Palantir rappresenta perfettamente questa trasformazione. Non costruisce armi convenzionali, ma specifiche architetture cognitive in grado di renderla un’entità strategicamente centrale. Anche il rapporto tra Silicon Valley e apparato militare americano è diventato sempre più ambiguo. Da un lato il Pentagono evidenzia un bisogno delle Big Tech, di una AI più avanzata che inevitabilmente si sviluppa nel settore privato e dove lavorano i migliori talenti del Paese. Dall’altro, molte aziende temono implicazioni reputazionali e l’attivazione di tensioni etiche, oltre alla crescita del dibattito sull’uso militare dell’AI.

Va evidenziato che negli ultimi anni diverse aziende hanno mostrato posizioni differenti. Google ha vissuto forti proteste interne sul Project Maven; Anthropic ha espresso limiti sull’uso militare dei modelli; OpenAI ha modificato progressivamente le proprie policy. Palantir, al contrario, ha assunto una posizione molto più esplicita a favore della cooperazione con il Pentagono. Lo stesso Alex Karp, CEO di Palantir, ha spesso sostenuto che le democrazie occidentali non possono più permettersi di rallentare nello sviluppo dell’AI militare, poiché altri “attori protagonisti”, come Cina e Russia accelerano, una visione sempre più condivisa negli ambienti di Washington.

Palantir come simbolo del nuovo potere

Al di là della specifica controversia con la DIA, Palantir rappresenta oggi qualcosa di molto più grande di una singola azienda. È il simbolo della convergenza tra AI, intelligence, cybersicurezza, potere militare e capitalismo tecnologico, e la sua crescita sta incidendo sull’evoluzione del potere nel XXI secolo. Un potere che non si misura più soltanto con territori, eserciti e risorse naturali, ma con capacità computazionale, accesso ai dati, modelli AI e infrastrutture cognitive. La disputa tra Palantir e Pentagono non riguarda soltanto un contratto, ma il futuro stesso della sicurezza globale degli Stati Uniti.

Di conseguenza, la vera domanda non è se l’intelligenza artificiale entrerà stabilmente nella guerra e nell’intelligence, poiché è già avvenuto, ma è chi controllerà questa nuova potenza cognitiva. Saranno gli Stati? Le Big Tech? Le alleanze ibride tra pubblico e privato? Oppure dei nuovi ecosistemi transnazionali? Ciò che risulta certo è che la risposta determinerà gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni, e che forse, per la prima volta nella storia moderna, il centro della competizione strategica globale non sarà rappresentato soltanto dalle armi ma dagli algoritmi che decideranno come usarle.