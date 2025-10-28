Cybersecurity a portata di PMI: guida alle soluzioni per proteggersi

I cybercriminali, motivati dai profitti generati dal ransomware e potenziati dall’utilizzo dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, prendono di mira con crescente frequenza le organizzazioni di piccole e medie dimensioni (PMI) prive di protezioni di sicurezza fondamentali.

Con dipendenti distribuiti, sedi decentrate e applicazioni in cloud, le PMI di oggi affrontano molte delle stesse sfide di cybersecurity e di networking tipiche delle grandi imprese. Per fronteggiare queste minacce in continua evoluzione, lungo una superficie d’attacco sempre più estesa, è necessario puntare su soluzioni di cybersecurity convergenti e integrate, che siano di livello enterprise ma al contempo accessibili, semplici da gestire e scalabili in funzione delle esigenze future.

Le priorità della protezione aziendale

Le sedi fisiche ospitano tipicamente dati sensibili che costituiscono l’obiettivo principale degli attaccanti: proteggere la rete aziendale con un firewall efficace resta quindi l’elemento più critico della strategia di sicurezza.

Nell’era del lavoro ibrido, i dipendenti rappresentano i punti d’attacco più esposti e vulnerabili: proteggere gli endpoint degli utenti e il loro accesso ad applicazioni e dati aziendali, sia in cloud sia on-premise, è imprescindibile.

Infine, poiché le aziende di tutte le dimensioni adottano sempre più applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) e soluzioni cloud, queste devono godere dello stesso livello di protezione garantito agli asset presenti nelle sedi fisiche.

Le sfide di sicurezza per le PMI

La cybersecurity delle PMI, come abbiamo capito, richiede strategie integrate che uniscano protezione di perimetro, endpoint e cloud con gestione centralizzata e automazione. Il quadro seguente organizza priorità e best practice per ridurre la complessità e alzare il livello di difesa lungo un perimetro ormai distribuito.

La protezione degli utenti nel lavoro ibrido

Indipendentemente dal luogo – casa, ufficio o altri spazi – i dipendenti, nell’attuale contesto di lavoro ibrido, necessitano di protezione degli endpoint contro malware, phishing, siti malevoli e altre minacce che possono generare infezioni, furto di credenziali e violazioni dei dati aziendali. Con il crescente utilizzo di applicazioni SaaS e dati in cloud, è essenziale garantire la sicurezza di tutto il traffico Internet, delle attività e delle comunicazioni degli utenti.

La difesa delle sedi aziendali

Le sedi aziendali rappresentano la spina dorsale della maggior parte delle organizzazioni e spesso custodiscono dati sensibili, bersaglio privilegiato dei cybercriminali. Con l’aumento del numero di dispositivi e applicazioni in rete, cresce anche la complessità e, di conseguenza, il rischio di sicurezza. Le reti aziendali si trovano quindi sotto costante pressione da parte di attaccanti alla ricerca di vulnerabilità. Prevenire accessi non autorizzati alla rete d’ufficio costituisce un aspetto fondamentale della sicurezza.

Sicurezza delle applicazioni cloud e gestione frammentata

L’adozione di applicazioni e dati in cloud rappresenta ormai la strategia attuale e futura per la maggior parte delle organizzazioni. Anche i cybercriminali ne sono consapevoli: per questo, l’accesso alle risorse cloud deve essere tutelato con le stesse misure adottate per le sedi fisiche. I provider di cloud pubblico offrono funzionalità firewall di base, ma con capacità limitate, incapaci di garantire policy e gestione coerenti con le reti aziendali.

Complessità gestionale e rischi di configurazione

L’utilizzo di console di gestione multiple per diversi prodotti di sicurezza aumenta la complessità, riduce la visibilità, complica la risoluzione dei problemi, incrementa i costi e porta a una sicurezza incoerente. Ciò amplia il rischio di errori di configurazione, causa frequente delle violazioni informatiche. Molte di queste, infatti, si verificano a causa di configurazioni errate delle policy causate dalla gestione di più dispositivi in un’infrastruttura complessa.

L’impatto della trasformazione digitale sulla sicurezza

La trasformazione digitale, le applicazioni cloud e il lavoro da remoto ampliano la superficie d’attacco, aumentando i rischi di cybersecurity. Le operazioni di sicurezza diventano più complesse, mettendo sotto pressione anche i team IT e di sicurezza più preparati e strutturati. Per le PMI, che operano con risorse limitate e budget ridotti, la sfida è ancora maggiore.

Piattaforme integrate contro soluzioni frammentate

Molte PMI si affidano a soluzioni frammentate di vendor diversi, con conseguenti lacune in termini di protezione e visibilità. Un portafoglio integrato di strumenti di sicurezza consente invece di eliminare i gap e ottenere una protezione completa. Le soluzioni di livello enterprise supportano crescita e performance, rispondendo alle esigenze del business in ogni fase.

Le componenti necessarie per fermare gli attacchi cyber

Per le PMI, è fondamentale implementare le seguenti componenti all’interno di una piattaforma integrata per fermare gli attacchi cyber.

Next-Generation Firewall (NGFW)

Prima linea di difesa contro le nuove minacce, il NGFW mantiene la rete operativa e assicura la continuità del business. Nella scelta di un firewall, è fondamentale puntare su soluzioni in grado di crescere con l’azienda e adattarsi al mutare delle minacce. Sono da preferire firewall con Security Processing Units che assicurino elevata sicurezza e alte prestazioni. Utilizzare un unico fornitore per esigenze di sicurezza e networking aumenta l’efficienza e semplifica la gestione. Oltre alle funzionalità base di un NGFW, è opportuno cercare feature integrate come sicurezza DNS, sandboxing, visibilità sull’Internet of Things (IoT), controller Wi-Fi e secure SD-WAN. Investire nel firewall giusto è essenziale per proteggere l’azienda, oggi e in futuro.

Accesso sicuro per utenti remoti

Con un workforce ibrido, le aziende devono consentire agli utenti di accedere in sicurezza alle applicazioni, indipendentemente da dove si trovino i dipendenti o le risorse. La soluzione ottimale è un Secure Access Service Edge (SASE) erogato dal cloud, scalabile e ad alte prestazioni, in grado di garantire sicurezza e user experience coerenti durante l’accesso alle applicazioni web, aziendali e SaaS.

Endpoint Security

Le soluzioni di sicurezza endpoint offrono protezione ovunque lavorino i dipendenti, difendendo laptop, desktop, smartphone e server tramite l’installazione di un agente su ciascun sistema. Questa soluzione deve includere funzionalità robuste, tra cui antivirus e antimalware, protezione contro e-mail malevole e blocco dell’accesso a siti dannosi. Deve inoltre salvaguardare l’integrità dei sistemi operativi e delle comunicazioni, integrando funzionalità di connettività come lo Zero-Trust Network Access (ZTNA) e il supporto VPN. Per le PMI, l’endpoint protection rappresenta un modo scalabile per difendere gli utenti dalle minacce informatiche, proteggendo i dati critici e garantendo la continuità operativa.

Sicurezza delle filiali

Un approccio Software-Defined Branch (SD-Branch) risolve la sfida di proteggere le sedi periferiche di fronte alla rapida crescita di IoT, dispositivi OT e BYOD, che spesso mancano di adeguata sicurezza e visibilità. Integrando la sicurezza su reti cablate e wireless, le aziende possono ottenere controllo centralizzato, maggiore visibilità e gestione semplificata dell’infrastruttura delle filiali. Questo approccio unificato migliora le performance e l’affidabilità, garantendo al contempo una protezione efficace in ambienti distribuiti.

SOC-as-a-Service (SOCaaS)

Le piccole imprese affrontano minacce costanti e la loro gestione con risorse limitate può essere complessa. Il modello SOC-as-a-Service (SOCaaS) offre protezione continua 24/7 delegando a esperti il monitoraggio, la rilevazione e l’investigazione degli incidenti. Per le PMI prive di un team SOC interno, il SOCaaS rappresenta un’estensione del team, fornendo gestione esperta, guida in tempo reale e collaborazione diretta con specialisti per assicurare una protezione efficace.

Gestione centralizzata

Le PMI possono semplificare il deployment e la gestione dei dispositivi utilizzando piattaforme unificate di management e analytics, alleggerendo il carico per team IT ridotti. Questo approccio garantisce visibilità sull’intera infrastruttura, riduce la complessità operativa e assicura policy di sicurezza uniformi, reporting e compliance normativa. Il risultato è una riduzione del rischio cyber, un miglioramento della postura di sicurezza e un minor Total Cost of Ownership, elemento fondamentale per le aziende attente ai costi.

Soluzioni single-vendor

Passare da soluzioni frammentate a una piattaforma integrata migliora efficienza ed efficacia della sicurezza, riduce il carico gestionale e abilita automazione e piena visibilità. Per le aziende, è opportuno scegliere prodotti consolidati di un unico vendor, in grado di operare in sinergia per garantire protezione avanzata e risposta coordinata su reti, endpoint e cloud.