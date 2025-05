Zero trust network access, cos’è lo ZTNA e come applicarlo in azienda

Zero Trust Network Access è una soluzione di cybersecurity che fornisce un accesso remoto sicuro ad app, dati e servizi. L’uso dei dispositivi IoT è sempre più diffuso e il lavoro da remoto è in crescita. Di conseguenza, devono garantire un accesso sicuro e affidabile ad applicazioni, a servizi e ai dati su Internet, da qualsiasi dispositivo, luogo o momento. È qui che entra in gioco lo Ztna.

Che cos’è lo Zero trust network access

Lo Zero trust network access (Ztna) si riferisce ad una soluzione di cybersecurity che consente un accesso sicuro e remoto ad applicazioni, dati e servizi aziendali, basato su policy di controllo chiaramente definite. Lo Ztna adotta una filosofia di cybersecurity “zero trust”, partendo dall’assunto che né le persone, né i dispositivi, né le reti possano essere considerati automaticamente affidabili. Di conseguenza, è necessario monitorarli e verificarli costantemente. Di fatto, lo Ztna consente a utenti e a dispositivi di accedere solo alle risorse strettamente necessarie per completare determinate operazioni, fornendo agli amministratori un controllo e una visibilità totale.

Tipologie di zero trust network access

Ci sono varie tipologie di zero trust network access di supporto alle organizzazioni:

Ztna per l’accesso sicuro alle applicazioni – Lo Ztna può essere applicato anche all’infrastruttura di rete sicura, implementando politiche di micro-segmentazione e controllo granulare degli accessi. In questo modo è possibile evitare il movimento laterale all’interno della rete, limitando l’impatto di potenziali violazioni. Pertanto, le organizzazioni, isolando i segmenti di rete sensibili e applicando rigorosi controlli di accesso, migliorano il loro livello di sicurezza complessivo.

Perché le organizzazioni hanno bisogno dello ZTNA

Le organizzazioni che cercano di migliorare la propria posizione di sicurezza, possono trarre vantaggi significativi nell’utilizzo dello ZTNA in termini di:

Sicurezza di rete avanzata – Lo ZTNA rafforza significativamente la sicurezza della rete, eliminando la fiducia implicita e applicando un controllo granulare degli accessi. Ogni utente e dispositivo viene continuamente verificato prima di accedere a qualsiasi applicazione o risorsa. Tale approccio riduce al minimo la superficie di attacco e riduce il rischio di movimenti laterali, mitigando efficacemente l’impatto di potenziali violazioni.

Principali differenze tra ZTNA e VPN

Sebbene entrambe le tecnologie consentano l’accesso remoto, le loro filosofie e funzionalità di base differiscono in modo significativo.

Sicurezza – Lo ZTNA offre una sicurezza superiore, applicando un controllo granulare degli accessi e una verifica continua; mentre le VPN garantiscono un ampio accesso alla rete una volta che l’utente è stato autenticato.

Differenze tra ZTNA e SASE

Il Secure Access Service Edge (SASE) è un framework completo che converge le funzioni di rete e di sicurezza in un servizio fornito in cloud.

Lo ZTNA è considerato un componente fondamentale di SASE, in quanto fornisce l’elemento di controllo degli accessi sicuro. Tuttavia, SASE comprende una gamma più ampia di funzionalità, tra cui: SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking), SWG (Cloud Security Web Gateway) e Firewall-as-a-Service (FWaaS). Lo ZTNA si concentra, invece, sulla protezione dell’accesso alle applicazioni e alle risorse, SASE fornisce un approccio olistico alla protezione di tutto il traffico e degli edge di rete.

Come implementare lo zero trust network access

L’implementazione efficace dello ZTNA implica un approccio sistemico. Ovvero si tratta di:

Identificare e classificare gli asset – È necessario identificarei dati sensibili, le applicazioni e le risorse che richiedono protezione. L’inventario costituisce la base per la definizione delle politiche di controllo degli accessi.

Sfide nell’adozione dello zero trust network access

Le organizzazioni possono incontrare sfide durante l’adozione dello ZTNA, quali:

Integrazione di sistemi legacy – L’integrazione dello ZTNA con i sistemi legacy può essere complessa e richiede un’attenta valutazione della compatibilità e dei potenziali aggiornamenti dell’infrastruttura esistente. Ciò comporta, spesso, un approccio graduale per garantire un’interruzione minima delle operazioni critiche.

Tendenze future dello zero trust network access

L’accesso alla rete Zero Trust non è un concetto statico e continua a evolversi in risposta alle minacce emergenti alla sicurezza informatica. Tra le tendenze emergenti destinate a influenzare lo ZTNA ci sono l’AI e l’automazione: l’analisi basata sull’AI può analizzare grandi quantità di dati per identificare modelli, rilevare anomalie e prevedere potenziali minacce in tempo reale. Ciò consente una valutazione proattiva del rischio e adeguamenti dinamici delle policy di controllo degli accessi. Inoltre, l’automazione può semplificare i processi di sicurezza – quali il provisioning e il deprovisioning degli utenti – migliorando ulteriormente l’efficienza e l’efficacia dello ZTNA.

Lo ZTNA, a fronte della proliferazione delle reti 5G e dell’edge computing, sarà fondamentale per garantire l’accesso ai dati e alle applicazioni all’edge. Ciò consentirà alle organizzazioni di sfruttare i vantaggi di queste tecnologie mantenendo al contempo una solida posizione di sicurezza.

Inoltre, la crescente adozione di dispositivi IoT presenta sempre più sfide di sicurezza. Lo ZTNA è in grado di affrontare tali sfide fornendo un controllo granulare degli accessi e un’autenticazione continua per i dispositivi IoT, impedendo che diventino punti di ingresso per gli aggressori.

Principali soluzioni zero trust network access

Di seguito – in ordine alfabetico – alcune delle principali soluzioni di ZTNA presenti sul mercato: