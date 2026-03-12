Grok, la chatbot di intelligenza artificiale generativa di Elon Musk, sta dando un grosso contributo alla disinformazione diffusa sulla guerra scatenata da USA e Israele contro l’Iran.
Disinformazione sulla guerra con l’Iran, il ruolo di Grok e dell’IA
La guerra tra Usa, Israele e Iran mostra quanto l’intelligenza artificiale possa amplificare propaganda e contenuti falsi. Tra errori di Grok, monetizzazione su X e moderazione inefficace, immagini e video sintetici rendono più difficile distinguere i fatti dalla manipolazione
