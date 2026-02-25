Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

equità algoritmica

Four-fifths rule: guida rapida con esempi e applicazioni in AI

La four-fifths rule è un indicatore semplice ma potente per intercettare possibili disparità nei risultati dei sistemi decisionali automatizzati. La sua utilità cresce quando i modelli basati su AI trattano dati personali e incidono su selezione, credito, pubblicità o servizi, richiedendo verifiche coerenti con GDPR e accountability

Pubblicato il 25 feb 2026
Monica Perego

Ingegnere, consulente e formatore, Consultia Srl

La “four-fifths rule” (regola dei quattro quinti) rappresenta uno strumento statistico fondamentale per identificare potenziali discriminazioni nei sistemi decisionali automatizzati, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale che trattano dati personali.

