La “four-fifths rule” (regola dei quattro quinti) rappresenta uno strumento statistico fondamentale per identificare potenziali discriminazioni nei sistemi decisionali automatizzati, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale che trattano dati personali.
Four-fifths rule: guida rapida con esempi e applicazioni in AI
La four-fifths rule è un indicatore semplice ma potente per intercettare possibili disparità nei risultati dei sistemi decisionali automatizzati. La sua utilità cresce quando i modelli basati su AI trattano dati personali e incidono su selezione, credito, pubblicità o servizi, richiedendo verifiche coerenti con GDPR e accountability
