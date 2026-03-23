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Hacktivismo filo-iraniano, la nuova pressione cyber contro Israele

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Nel confronto tra Israele e Iran il cyberspazio non accompagna più soltanto il conflitto, ma ne amplia effetti, tempi e bersagli. Doxxing, DDoS, intrusioni e influence delineano una pressione ibrida che colpisce operatività, reputazione e tenuta decisionale

Pubblicato il 23 mar 2026
Marco Bacini

Professore di Omnichannel Marketing

intelligence iraniana

C’è un momento, nelle crisi geopolitiche, in cui il cyberspazio smette di funzionare come semplice ambiente di supporto e si trasforma in un moltiplicatore diretto della pressione ostile.

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