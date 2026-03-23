C’è un momento, nelle crisi geopolitiche, in cui il cyberspazio smette di funzionare come semplice ambiente di supporto e si trasforma in un moltiplicatore diretto della pressione ostile.
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Hacktivismo filo-iraniano, la nuova pressione cyber contro Israele
Nel confronto tra Israele e Iran il cyberspazio non accompagna più soltanto il conflitto, ma ne amplia effetti, tempi e bersagli. Doxxing, DDoS, intrusioni e influence delineano una pressione ibrida che colpisce operatività, reputazione e tenuta decisionale
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