I rischi dell’AI “uncensored” nelle mani dei terroristi: l’allarme del CEP

Un report del Counter Extremism Project descrive una chat pro-ISIS su RocketChat in cui un utente avrebbe interrogato una “IA non censurata” per ottenere indicazioni tecniche su esplosivi e capacità distruttive. Il caso riapre il dibattito su piattaforme decentralizzate, propaganda e radicalizzazione

Pubblicato il 29 gen 2026
Antonio Teti

Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo

hamas e pagamenti digitali e terrorismo (1)

Un recente rapporto del Counter Extremism Project (CEP) evidenzia un fenomeno inquietante emerso all’interno di un gruppo di supporto online di matrice pro-ISIS su una piattaforma di chat decentralizzata: un utente ha condiviso quella che è stata descritta come una “conversazione presumibilmente generata da un’IA” in cui si discuteva della quantità di esplosivo necessaria per distruggere un grattacielo negli Stati Uniti.

Antonio Teti
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
