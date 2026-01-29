Un recente rapporto del Counter Extremism Project (CEP) evidenzia un fenomeno inquietante emerso all’interno di un gruppo di supporto online di matrice pro-ISIS su una piattaforma di chat decentralizzata: un utente ha condiviso quella che è stata descritta come una “conversazione presumibilmente generata da un’IA” in cui si discuteva della quantità di esplosivo necessaria per distruggere un grattacielo negli Stati Uniti.
I rischi dell’AI “uncensored” nelle mani dei terroristi: l’allarme del CEP
Un report del Counter Extremism Project descrive una chat pro-ISIS su RocketChat in cui un utente avrebbe interrogato una “IA non censurata” per ottenere indicazioni tecniche su esplosivi e capacità distruttive. Il caso riapre il dibattito su piattaforme decentralizzate, propaganda e radicalizzazione
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
