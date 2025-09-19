Il Piano per l’industria cyber nazionale rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività dell’Italia nel settore della cybersecurity. Grazie a un investimento di 1,5 miliardi di euro, il programma mira a sostenere ricerca, innovazione e sviluppo imprenditoriale con un respiro internazionale.
sicurezza digitale
L’Italia ha un piano per l’industria cyber: 1,5 miliardi di euro
Con il Piano per l’industria cyber nazionale, ACN e i ministeri coinvolti sostengono innovazione, sviluppo delle PMI e formazione di nuove competenze per la sicurezza digitale, integrando fondi nazionali ed europei
Chairman of the Research Committee IC2 Lab – Intelligence and Complexity Adjunct Professor Security by Design Expert in Network Analysis and Intelligence Chair Critical Infrastructures Conference
Argomenti
Canali