AI, nuova arma anti-migranti: così fan tutti, anche l’Ue

C’è un ambito in cui, in questo momento storico, c’è una larghissima e trasversale coalizione che unisce quasi tutti i paesi più ricchi o in via di rapido sviluppo. Un consenso generale, difficile da trovare su altri importantissimi temi: quello del controllo dell’immigrazione.

Controllo dell’immigrazione: gli Usa e non solo

Il nuovo presidente Usa Trump ha avviato una lotta all’immigrazione clandestina e può contare su un arsenale tecnologico già disponibile. Un esame del New York Times di quasi 15.000 contratti mostra che dal 2020 due agenzie – Immigration and Customs Enforcement e Citizen and Immigration Services – hanno speso 7,8 miliardi di dollari in tecnologie per l’immigrazione da 263 aziende.

I contratti, la maggior parte dei quali sono stati avviati sotto l’amministrazione Biden, comprendono strumenti in grado di dimostrare rapidamente le relazioni familiari con un test del DNA per verificare se, ad esempio, un migrante adulto che attraversa il confine con un minore sono imparentati. Altri sistemi confrontano i dati biometrici con i precedenti penali, avvisano gli agenti dei cambiamenti di indirizzo, seguono le auto con lettori di targhe, estraggono e analizzano i dati da telefoni, hard disk e auto.

I contratti, di dimensioni diverse, riguardavano tecnologie banali come i servizi telefonici e strumenti avanzati di aziende grandi e piccole, anche di AI e analisi dati evolute. Palantir, il fornitore di strumenti di analisi dei dati co-fondato dal miliardario Peter Thiel, ha ricevuto più di un miliardo di dollari negli ultimi quattro anni. Venntel, un fornitore di dati di localizzazione, ha avuto sette contratti con l’ICE per un totale di almeno 330.000 dollari tra il 2018 e il 2022.

Altri Paesi

Certo tutti pensano agli Stati Uniti, che sono però solo uno degli attori. L’Australia, un paradiso per molti aspetti, da sempre applica politiche estremamente selettive ed ha approvato nuove leggi per la detenzione off-shore (in Papua Nuova Guinea e Nauru) e condanne molto severe (da 1 a 5 anni) per chi non collabora con le deportazioni.

Il civilissimo Giappone ha politiche estremamente restrittive e preferisce investire sull’automazione piuttosto che accogliere migranti, anche dove ci sia la necessità di manodopera qualificata. La Turchia ha completato un muro di oltre 1000 Km ai confini con Iran e Siria e pratica detenzioni arbitrarie e deportazioni.

Ma anche l’Europa ha rafforzato i controlli alle frontiere e sta creando centri di accoglienza in paesi terzi e, pur avendo un approccio più cauto all’uso delle tecnologie, non è mancata, nell’AI Act, una certa regressione riguardo al controllo dei flussi migratori

Le nuove tecnologie AI powered per il controllo delle persone

Naturalmente le nuove tecnologie, spesso AI powered, sono entrate prepotentemente in questo contesto. La raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati, il tracking della posizione di cose e persone, l’analisi dei profili e il calcolo di “indici di pericolosità” dei migranti, la videosorveglianza intelligente sono tutti strumenti potenti e su cui si sta investendo moltissimo.

L’ICE americano (Immigration and Customs Enforcement, and Citizen and Immigration Services) ha speso 7.8 miliardi di dollari in tecnologie di controllo dell’immigrazione dal 2020 ad oggi[1]. La temporalità fa capire che questo non è un vezzo solo di Trump, perché la maggior parte dei contratti in essere sono stati attivati sotto l’amministrazione Biden.

Palantir e Clearview in prima linea nella fornitura di tecnologie alle forze armate

La costruzione di questo arsenale iper-tecnologico viene da lontano. Vi sono in particolare due aziende americane che da anni forniscono tecnologie alle forze dell’ordine e ai militari: Palantir e Clearview[2]. La prima fornisce tecnologie per l’analisi di sterminate quantità di dati. Guardando i suoi bilanci colpisce il fatto che dalla fondazione (2003) al 2022 non ha mail prodotto utili. Anzi, ogni anno perdeva diverse centinaia di milioni. Guardando il grafico del fatturato e degli utili dal 2020 ad oggi di Palantir si capisce il trend di espansivo di queste aziende:

[3]

Per l’altra azienda citata, Clearview, non vi sono dati pubblici completi. Però è uno dei fornitori più importanti di diverse agenzie americane. Tra i contratti più cospicui ci sono FBI, NYPD, ICE, Dipartimento di Giustizia, Dipartimento della Difesa, U.S. Customs and Border Protection e Dipartimento della Sicurezza Nazionale per citarne solo alcuni.

L’utilizzo delle informazioni online per schedare la popolazione

Clearview si basa su un concetto semplice e un po’ border-line: l’utilizzo delle informazioni pubbliche su internet per schedare la popolazione. Punto. Non hanno limiti, quindi probabilmente ogni lettore che abbia uno o più profili social pubblici è schedato da Clearview. Io ho personalmente scritto al loro Privacy Officer per essere tolto dai loro archivi. Mai risposto. Per la serie #staisereno.

Controllo dei flussi migratori: dall’AI una potenza senza precedenti

Se è vero che queste tecnologie sono in circolazione da anni, ora però l’intelligenza artificiale sta dando un’accelerata e una potenza senza precedenti ai controlli dei flussi migratori. La capacità di analizzare in tempo reale voci, testi e immagini e di riconoscervi un significato è sempre stato il sogno di molti governi più o meno democratici.

In passato la raccolta e l’analisi delle informazioni richiedeva complicate e lente reti di spie e di informatori. Ora gli strumenti di AI riconoscono una persona da pochi fotogrammi. In realtà vanno anche oltre il riconoscimento facciale, perché possono identificare una persona anche senza vederne il volto analizzando la postura e l’andatura.

Algoritmi predittivi sono in grado di stimare la pericolosità degli individui ed eventuali rischi di sicurezza. Strumenti di verifica automatizzata dell’identità e del background possono velocizzare le procedure, incrociando dati biometrici, storici e di contesto con immensi schedari come Clearview.

Robot e droni con sofisticati sistemi di controllo e agenti autonomi possono controllare le frontiere.

Fin qui nulla di nuovo perché sono anni che si lavora in questa direzione.

La spinta a deregolamentare l’utilizzo della tecnologia

Quello che sta emergendo come novità è una spinta molto forte a deregolamentare l’utilizzo della tecnologia, che sia di AI o di altro tipo. Uno dei primi ordini esecutivi firmati da Trump ha revocato il precedente (del 2023) emesso da Biden per limitare i rischi dei sistemi di AI[4].

L’Europa certamente ha un atteggiamento più attento e cauto su questi temi e l’AI Act ne è un esempio. Tuttavia, anche l’AI Act sul tema controllo dei flussi migratori fa diversi passi indietro. Ad esempio, è permessa l’interpretazione delle emozioni tramite IA nei posti di frontiera e nei centri di controllo dell’immigrazione ed è consentito l’uso di algoritmi predittivi per l’identificazione di potenziali crimini, purché sottoposti a valutazione umana [5]. I sistemi per esaminare le richieste d’asilo e quelli per identificare le persone ai confini sono classificati come “ad alto rischio”, ma non vietati[6].

Il dato di fatto è che sul tema controllo dell’immigrazione si sta costruendo un vero arsenale, con armi sempre più potenti dove l’AI (e a breve gli agenti autonomi guidati dall’AI) ha un ruolo fondamentale. L’aspetto curioso (e inquietante) è che le tecnologie che molti paesi utilizzano per tenere i migranti fuori dai loro confini, sono usate da altri per sorvegliare e rinchiudere alcune popolazioni in territori definiti. I due esempi più evidenti sono il controllo di Israele su Gaza[7] e quello della Cina sugli Uiguri[8].

Verrebbe da dire che c’è il rischio che nei prossimi anni alcune democrazie si trasformino in governi in mano a potenti oligarchie digitali con la disponibilità di arsenali immensamente potenti di sorveglianza, manipolazione e detenzione di massa. Verrebbe da dirlo, ma forse non sarebbe una previsione particolarmente originale. Forse sta già succedendo.

