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Consenso granulare: la leva privacy che può aiutare il marketing

Home Sicurezza digitale Privacy
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Il consenso granulare nel marketing non è sempre un obbligo tecnico-giuridico, ma può diventare una scelta strategica. La maggiore specificità nelle preferenze dell’interessato può rafforzare trasparenza, profilazione, fiducia e redemption, con effetti positivi per compliance e business

Pubblicato il 16 lug 2026
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Sergio Aracu

Founding Partner di Area Legale S.r.l.

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Inutile girarci attorno, dal punto di vista tecnico giuridico, la granularità del consenso non esiste; esiste invece il concetto di specificità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sergio Aracu
Founding Partner di Area Legale S.r.l.

Business Privacy Lawyer | IAPP CIPP/E | DPO EN 17740:2023 | Fellow IIP | Founding Partner Area Legale S.r.l.

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