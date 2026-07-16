Inutile girarci attorno, dal punto di vista tecnico giuridico, la granularità del consenso non esiste; esiste invece il concetto di specificità.
strategia
Consenso granulare: la leva privacy che può aiutare il marketing
Il consenso granulare nel marketing non è sempre un obbligo tecnico-giuridico, ma può diventare una scelta strategica. La maggiore specificità nelle preferenze dell’interessato può rafforzare trasparenza, profilazione, fiducia e redemption, con effetti positivi per compliance e business
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