Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

marketplace

Dati personali negli annunci, la Corte UE cambia le regole: più tutele contro le violazioni

Home Sicurezza digitale Privacy
Indirizzo copiato

La sentenza CGE del 2 dicembre 2025 impone ai gestori di marketplace online obblighi ex ante sul trattamento di dati appartenenti a categorie particolari. La Corte afferma la prevalenza del GDPR sugli esoneri della direttiva e-commerce, imponendo identificazione, verifica dell’inserzionista e, se necessario, rifiuto di pubblicazione

Pubblicato il 11 mar 2026
Stefano Saglimbeni

Avvocato, Foro di Torino

ecommerce (1) Customer experience mismatch social commerce ecommerce in italia Instant Checkout OpenAI ricerca conversazionale responsabilità dei provider

La responsabilità dei provider entra in una nuova fase dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 dicembre 2025 (C 492/23), che incide sul rapporto tra GDPR ed esoneri previsti per i prestatori di servizi della società dell’informazione, soprattutto quando sono coinvolti dati appartenenti a categorie particolari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Stefano Saglimbeni
Avvocato, Foro di Torino
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • cybersecurity e competitività europea; DPIA

  • vademecum

    DPIA in azienda, come si fa: la guida completa per le imprese

    10 Lug 2025

    di Lorenzo Giannini

    Condividi
  • politica USA AI

  • intelligenza artificiale

    AI, Trump vuole la deregulation. Ecco gli impatti anche su UE

    11 Dic 2025

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • gdpr sentenze cgue (1)

  • obblighi informativi

    La trasparenza sui dati non è negoziabile: la lezione del caso Deloitte

    09 Set 2025

    di Raffaele Conte

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x