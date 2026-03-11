La responsabilità dei provider entra in una nuova fase dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 dicembre 2025 (C 492/23), che incide sul rapporto tra GDPR ed esoneri previsti per i prestatori di servizi della società dell’informazione, soprattutto quando sono coinvolti dati appartenenti a categorie particolari.
Dati personali negli annunci, la Corte UE cambia le regole: più tutele contro le violazioni
La sentenza CGE del 2 dicembre 2025 impone ai gestori di marketplace online obblighi ex ante sul trattamento di dati appartenenti a categorie particolari. La Corte afferma la prevalenza del GDPR sugli esoneri della direttiva e-commerce, imponendo identificazione, verifica dell’inserzionista e, se necessario, rifiuto di pubblicazione
