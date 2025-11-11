Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

scenario

Ma il garante privacy è indipendente? Come funziona in Italia e in altri Paesi

Home Sicurezza digitale Privacy
Indirizzo copiato

Il caso Report – Garante privacy italiano porta a riflettere su come, in Europa e nel resto del mondo, vengano scelti i membri delle analoghe autorità ma anche a sondare scandali e inchieste che hanno riguardato queste istituzioni

Pubblicato il 11 nov 2025
Tania Orrù

Privacy Officer e Consulente Privacy Tuv Italia

Google vaultgemma; furto documenti; indipendenza garanti privacy

Dalle inchieste di Report in Italia all’ex lobbista di Meta nominata a componente Data Protection Commission irlandese, fino alle pressioni politiche in Europa: nel mondo, le autorità per la protezione dei dati dovrebbero essere indipendenti, ma la realtà ne mette spesso in dubbio l’imparzialità.

Dall’Italia al Giappone, passando per Stati Uniti, Germania e India, un viaggio tra modelli di nomina, casi controversi e possibili rimedi per restituire credibilità a chi vigila sul potere dei dati.

Ranucci, il Garante Privacy ha ragione: ecco i motivi giuridici

Garante privacy, il caso Report

In Italia, la fiducia nel Garante per la protezione dei dati personali non è mai stata intaccata da scandali comparabili a quelli di Dublino o Bruxelles, ma non è immune da ombre. Nelle ultime settimane infatti, diverse inchieste della trasmissione Report di Sigfrido Ranucci hanno acceso i riflettori sulla gestione interna dell’Autorità, sollevando dubbi su possibili conflitti d’interesse, incarichi poco trasparenti e interazioni tra membri del Collegio del Garante e partiti politici.
Il confronto è esploso dopo che il Garante ha comminato una sanzione di 150.000 euro alla Rai per un servizio di Report ritenuto lesivo della privacy del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Nei giorni successivi, il programma ha denunciato pressioni e diffide preventive da parte di un membro del Collegio in particolare, Agostino Ghiglia, per impedirne la messa in onda, portando la vicenda al centro del dibattito politico e mediatico.

L’ultima inchiesta in ordine di tempo di Report ha riguardato un presunto “sconto” concesso dal Garante a Meta Platforms in una sanzione per i dispositivi Ray-Ban / Meta; il servizio ha ricostruito i rapporti intercorsi tra Agostino Ghiglia, e rappresentanti dell’azienda, sottolineando la partecipazione del commissario a un evento istituzionale a cui erano presenti dirigenti Meta alla vigilia della decisione del Garante. Anche in questo caso il Garante ha utilizzato lo strumento della diffida nei confronti di Report chiedendo che la puntata non fosse mandata in onda.

L’Autorità ha respinto ogni accusa di condizionamento, ma le vicende riportate dalle inchieste e l’uso reiterato dello strumento della diffida nei confronti della redazione di Report (quale censura preventiva rispetto alla messa in onda dei servizi) hanno contribuito ad alimentare ed accendere il dibattito sull’effettiva indipendenza dell’autorità, sulla trasparenza e sull’opportunità dei rapporti tra regolatori e soggetti vigilati.

Perché l’indipendenza delle authority conta

Pur in assenza di procedimenti formali o di rilievi istituzionali specifici, la sequenza degli eventi ha dunque riacceso in Italia il tema dell’indipendenza effettiva del Garante, della trasparenza delle nomine parlamentari e della necessità di separare i poteri regolatori dalle influenze politiche. Si tratta in realtà di temi che riaffiorano puntualmente a ogni rinnovo del Collegio. Una situazione emblematica quella italiana, che mostra come anche in Paesi considerati “modello” l’autonomia dei garanti resti un equilibrio, che riflette una questione più ampia: quanto sono davvero indipendenti le autorità privacy nel mondo?

Il diritto alla protezione dei dati è infatti oggi un pilastro della fiducia digitale tra cittadini, imprese e istituzioni, ma la fiducia esiste solo se chi controlla è davvero indipendente. Servono autorità autonome sia per legge che nella percezione pubblica: quando nomine, bilanci o carriere incrociate ne incrinano la credibilità, l’intero sistema rischia di perdere forza. Il GDPR ha sancito l’indipendenza come condizione essenziale (libertà da influenze esterne, autonomia di bilancio e membri non soggetti ai governi) ma la pratica, dentro e fuori l’Europa, racconta una realtà molto più sfumata.

Come vengono scelti i garanti privacy in Europa

L’architettura europea è fondata su una pluralità di autorità nazionali che confluiscono nel Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB). Tuttavia, ogni Stato membro mantiene proprie regole di nomina e governance, che in sintesi sono le seguenti:

  • Italia Garante per la protezione dei dati personali: collegio di 4 membri (Presidente + 3 componenti) eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata. Mandato settennale non rinnovabile, autonomia di bilancio e di regolamento interno. È considerato uno dei modelli più stabili d’Europa, anche se la scelta parlamentare mantiene una componente politica inevitabile.
  • FranciaCNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés): composta da 18 membri designati da più istituzioni: Parlamento, Governo, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e Consiglio economico e sociale. La pluralità delle nomine diluisce il potere politico e rappresenta un esempio di equilibrio istituzionale. Il presidente è eletto internamente tra i membri.
  • Germania – BfDI (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): commissario federale eletto dal Bundestag su proposta del Governo. Mandato di 5 anni rinnovabile una volta. Gode di autonomia funzionale ma dipende finanziariamente dal bilancio del Ministero dell’Interno, aspetto che genera dibattito sulla reale indipendenza economica.
  • Spagna – AEPD (Agencia Española de Protección de Datos): Direttore nominato dal Governo su proposta del Ministro della Giustizia, previa consultazione del Parlamento; mandato quadriennale rinnovabile una sola volta. Recenti riforme hanno introdotto una commissione di selezione indipendente, ma la nomina resta a discrezione dell’Esecutivo.
  • Irlanda – Data Protection Commission (DPC): tre membri nominati direttamente dal Governo su raccomandazione del Ministro della Giustizia. È l’autorità capofila per molte big tech, poiché la sede europea di Meta, Google e altri colossi è a Dublino: la composizione e le nomine hanno assunto per questo rilevanza geopolitica.
  • Belgio – Autorité de Protection des Données (APD): composta da un comitato di direzione di 5 membri nominati dal Parlamento. È stata oggetto di una procedura di infrazione UE per presunta mancanza di indipendenza a causa della presenza di funzionari ministeriali tra i vertici.
  • Ungheria – National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH): istituita nel 2012, è guidata da un presidente monocratico nominato dal Primo Ministro e in carica per nove anni, senza approvazione parlamentare. Si tratta di uno dei modelli europei più fortemente governativi, già oggetto di critiche e di una condanna della Corte di Giustizia per interferenze sull’indipendenza del precedente commissario.
  • Regno Unito – Information Commissioner’s Office (ICO): rappresenta un caso a sé; la ICO è formalmente indipendente ma strettamente legata al Governo per nomina e finanziamento. Il Commissario è designato dalla Corona su proposta del Primo Ministro, con audizione parlamentare non vincolante, e il budget proviene in gran parte dal Department for Science, Innovation and Technology.

In Europa il principio di indipendenza è ampiamente condiviso sulla carta, ma il grado effettivo di autonomia (politica, finanziaria o operativa) varia sensibilmente da Paese a Paese, e dipende spesso più dalle prassi e dalla cultura istituzionale che dalle leggi scritte.

Le autorità per la privacy nel mondo

Negli Stati Uniti, a livello federale, la privacy è vigilata in modo frammentato. La Federal Trade Commission (FTC) conta cinque commissari nominati dal Presidente e confermati dal Senato, massimo tre per partito, con un mandato di sette anni. L’equilibrio bipartitico è un baluardo formale, ma la possibilità di revoca politica resta aperta.

In California, la Privacy Protection Agency (CPPA) è composta da cinque membri nominati da diversi organi (Governatore, Senato, Camera e Attorney General), con poteri regolatori propri. È uno dei modelli più innovativi perché distribuisce il potere di nomina.

In Canada, l’Office of the Privacy Commissioner (OPC) è nominato dal Parlamento come “Officer of Parliament”. Ha un rapporto diretto con le Camere e un bilancio autonomo ed è oggi considerato il modello più indipendente tra i Paesi OCSE.

In Asia–Pacifico, il quadro è variegato e caratterizzato da modalità di nomina che variano a seconda dei Paesi. In Giappone, la Personal Information Protection Commission (PPC) è composta da un presidente e otto membri nominati dal Primo Ministro con consenso delle due Camere; ha un mandato quinquennale e, pur essendo formalmente indipendente, il legame con l’esecutivo rimane forte. In Corea del Sud, la Personal Information Protection Commission (PIPC) è presieduta da un membro designato dal Presidente della Repubblica su raccomandazione del Primo Ministro; è caratterizzata da un’autonomia operativa crescente dal 2020.

A Singapore, la Personal Data Protection Commission (PDPC) è un’autorità collocata all’interno del Ministero delle Comunicazioni; gode di un’indipendenza solo funzionale. In India, il Data Protection Board (DPB) è stato istituito nel 2023 e interamente nominato dal Governo; riscuote critiche diffuse su possibili ingerenze politiche.

In Australia, infine, l’ Office of the Australian Information Commissioner (OAIC), è un’agenzia indipendente con tre commissari nominati dal Governo, con un mandato di cinque anni. Ha una struttura collegiale che favorisce la trasparenza, ma è caratterizzato da cronica carenza di risorse.

Quando l’indipendenza vacilla: i casi europei

Nonostante il quadro rigoroso del GDPR, anche in Europa la promessa di indipendenza delle autorità per la privacy si è rivelata, in più di un’occasione, fragile. Le nomine, i legami con la politica e le revolving doors tra pubblico e privato hanno sollevato dubbi sulla reale autonomia di chi dovrebbe vigilare su governi e imprese.

In Irlanda, nel 2025, la nomina di Niamh Sweeney, ex responsabile delle relazioni istituzionali di Meta, a componente della Data Protection Commission, ha provocato una reazione immediata di ONG e associazioni europee. Per la società civile è un caso da manuale di conflitto d’interessi: la commissaria chiamata a vigilare sulle grandi piattaforme digitali proviene proprio da una di esse. Le richieste di intervento alla Commissione europea non si sono fatte attendere, e il caso è diventato il simbolo di un sistema in cui la forma dell’indipendenza non basta più a garantire la sostanza.

In Belgio, già nel 2023, Bruxelles aveva aperto una procedura di infrazione contro l’Autorité de Protection des Données (APD) per la presenza di membri che non potevano essere considerati pienamente indipendenti, poiché legati a funzioni ministeriali o a incarichi governativi. La procedura, formalizzata con lettera di messa in mora già nel 2021 e ribadita nel pacchetto d’infrazioni del gennaio 2023, ha posto il Belgio sotto osservazione per possibili interferenze dell’esecutivo sull’attività dell’autorità garante. Un’anomalia incompatibile con l’articolo 52 del GDPR, che vieta ogni ingerenza dell’esecutivo. La vicenda si è chiusa con le dimissioni di alcuni componenti e la promessa di una riforma della governance, ma il danno reputazionale è stato profondo.

Anche in Francia, nonostante la CNIL sia considerata tra le autorità più solide e autorevoli, vi è un dibattito costante su quanto la pluralità delle nomine riesca davvero a tradursi in indipendenza sostanziale, specialmente nei casi che coinvolgono lo Stato come titolare del trattamento. Un segnale di quanto sia sottile la linea che separa la competenza tecnica dalla prossimità politica.

Nel Regno Unito, dopo la Brexit, le riforme proposte con il Data Protection and Digital Information Bill hanno rafforzato il controllo ministeriale sulle attività dell’ICO, suscitando forti critiche da parte di ONG e accademici per il rischio di “cattura regolatoria”. Anche la nomina dell’attuale commissario, John Edwards, ex garante della Nuova Zelanda, è stata accompagnata da polemiche sul processo di selezione, interamente gestito dal Governo. Negli ultimi anni, l’ICO è stato accusato di “perdita di mordente”: meno sanzioni ai colossi digitali, più “collaborazioni” e toni concilianti in nome della competitività. Anche se l’indipendenza formale non è in discussione, la percezione di un garante più vicino all’esecutivo e al business rischia di minare la fiducia pubblica e, in prospettiva, anche l’adeguatezza UE dei flussi dati con Londra.

Una nota a parte la merita l’Ungheria, dove il governo ha riconfermato nel 2020 il commissario Attila Péterfalvi per un secondo mandato, senza audizione parlamentare. La durata eccezionalmente lunga e la mancanza di un organo collegiale rendono questo uno dei modelli più centralizzati e governativi d’Europa. Tale dipendenza politica è particolarmente sensibile in un Paese dove la separazione dei poteri è considerata debole e ciò suscita perplessità tra le organizzazioni europee per la privacy e i gruppi di monitoraggio democratico.

L’Europa resta un continente di autorità formalmente indipendenti (fatta eccezione per la situazione ungherese), ma la cronaca dimostra che la percezione pubblica di neutralità è un bene fragile: basta un sospetto, un’inchiesta televisiva o una nomina opaca per erodere anni di credibilità istituzionale.

I casi di ingerenza politica negli USA

Se in Europa le autorità della privacy faticano a liberarsi dall’ombra della politica, negli Stati Uniti il problema è quasi speculare. Non esiste un garante federale unico e le competenze sulla privacy si distribuiscono fra agenzie diverse, la più importante delle quali è la Federal Trade Commission (FTC).

La FTC, nata per sorvegliare la concorrenza e le pratiche commerciali scorrette, è diventata negli ultimi vent’anni anche il principale arbitro dei casi di violazione della privacy. Il fatto che i suoi cinque commissari siano nominati dal Presidente e confermati dal Senato, con la regola che non più di tre appartengano allo stesso partito, rappresenta sulla carta un equilibrio bipartisan per garantire continuità istituzionale. Tuttavia, nel 2025 la Casa Bianca ha scosso questo fragile equilibrio rimuovendo due commissari democratici in carica, dopo una serie di decisioni ritenute troppo aggressive verso le big tech. L’episodio ha aperto un dibattito acceso sulla tenuta dell’indipendenza delle agenzie federali: se il Presidente può licenziare a piacimento chi dovrebbe controllare il mercato, quanto resta dell’autonomia regolatoria?

A complicare ulteriormente il quadro, il fenomeno delle revolving doors: negli ultimi anni numerosi ex funzionari della FTC hanno accettato incarichi di consulenza o ruoli dirigenziali in colossi tecnologici e studi legali che assistono quelle stesse aziende davanti alla Commissione. Nessuna violazione di legge, ma un chiaro problema di percezione: il controllore che si siede accanto al controllato mina la fiducia pubblica più di qualsiasi provvedimento mancato.

Non tutto, però, è immobilismo. A livello statale stanno nascendo modelli più equilibrati, come la CPPA, operativa in California dal 2021: la prima autorità americana interamente dedicata alla privacy, dotata di poteri regolatori autonomi. Si tratta di un esperimento interessante di pluralismo istituzionale, poiché nessuna parte politica detiene il controllo esclusivo delle nomine e la trasparenza è tutelata da pubbliche audizioni. In un Paese dove l’indipendenza delle agenzie è continuamente messa alla prova da dinamiche politiche e interessi economici colossali, la CPPA rappresenta oggi un laboratorio di equilibrio tra regolazione, responsabilità democratica e distanza dal potere.

L’Asia tra agenzie autonome e dipendenza ministeriale

Nel vasto panorama asiatico, la parola “indipendenza” assume sfumature diverse a seconda dei contesti politici. In alcuni Paesi le autorità per la privacy sono vere e proprie agenzie autonome; in altri, sono invece rami dell’amministrazione pubblica e rispondono direttamente ai ministeri. Il risultato è una costellazione di modelli molto distanti dallo schema europeo.

In Giappone, la PPC rappresenta uno degli esempi più avanzati dell’area asiatica in quanto ha la possibilità di agire in modo indipendente: si tratta di una garanzia formale importante, ma la nomina governativa resta un punto critico. La PPC ha comunque dimostrato, in casi come la gestione dei flussi transfrontalieri UE-Giappone, la capacità di agire con autonomia tecnica. In Corea del Sud, la PIPC è divenuta autorità centrale nel 2020, dopo la riforma che l’ha emancipata dal Ministero degli Interni. Tuttavia, il presidente continua a essere designato dal Capo dello Stato su raccomandazione del Primo Ministro, e il budget controllato dal Governo. Una riforma a metà: l’indipendenza funzionale esiste, ma la dipendenza istituzionale permane.

Scenario opposto in Singapore, dove la PDPC è direttamente collocata all’interno dell’Infocomm Media Development Authority (IMDA), cioè un ministero economico. Pur godendo di poteri sanzionatori e di enforcement notevoli, la sua struttura ministeriale le impedisce di essere una vera “autorità indipendente” nel senso europeo. È, piuttosto, un organismo tecnico del Governo, con ruoli di promozione e mediazione tra industria e cittadini.

Il caso dell’India

Il caso più discusso è però quello dell’India. Con l’adozione del Digital Personal Data Protection Act 2023, il Governo di Nuova Delhi ha istituito il Data Protection Board of India, incaricato di vigilare sull’uso dei dati personali. Tuttavia, la legge prevede che tutti i membri del Board siano nominati dal Governo centrale, senza alcun controllo parlamentare o procedura pubblica. Le associazioni per i diritti digitali e diversi giuristi internazionali hanno denunciato il rischio di sottomissione dell’autorità all’esecutivo. Le ampie esenzioni concesse agli enti pubblici e la mancanza di un effettivo meccanismo di ricorso hanno alimentato l’idea di un garante “governativo” più che di un’autorità indipendente.
Un paradosso, in un Paese che ospita uno dei più grandi ecosistemi digitali del mondo.

La carenza di risorse dell’autorità australiana

La regione Asia-Pacifico mostra un tratto comune: l’indipendenza come conquista ancora incompleta. A chiudere questo quadro, l’Australia, dove l’OAIC opera come agenzia statutaria autonoma. È un modello solido sulla carta, ma logorato dalla carenza di risorse. L’inchiesta parlamentare del 2023 descrive il sistema federale FOI australiano come “not fit for purpose”, evidenziando arretrati consistenti, risorse insufficienti e capacità limitate della OAIC. Qui l’indipendenza non manca nei principi, ma è svuotata di mezzi.

Possibili soluzioni

L’indipendenza si costruisce con regole chiare, trasparenza e risorse adeguate.
Dopo scandali e critiche, molte autorità stanno rivedendo la propria governance, ma i margini di miglioramento restano ampi. Il primo passo riguarda le nomine: i modelli più solidi (come la CNIL francese o la CPPA californiana) prevedono che i membri siano scelti da più istituzioni, con mandati lunghi e non rinnovabili. In questo modo si riduce la possibilità che un singolo governo o partito “occupi” l’autorità.

Altrettanto essenziale è affrontare il problema delle porte girevoli. Servono cooling-off period di almeno due o tre anni per chi proviene da aziende vigilate (e viceversa), come raccomandato da Transparency International EU e OECD nelle loro linee guida etiche sui conflitti d’interesse post-impiego, oggi adottate anche in diverse istituzioni europee; registri pubblici degli interessi e obblighi di astensione nei procedimenti che coinvolgono ex datori di lavoro o clienti. La trasparenza (degli incontri, dei bilanci, delle decisioni) è la miglior difesa contro il sospetto di cattura.

Un’altra leva decisiva è quella economica. Un’autorità che dipende dal bilancio di un ministero non sarà mai del tutto indipendente. Servono stanziamenti pluriennali autonomi e risorse proporzionate ai compiti, soprattutto ora che i casi legati a intelligenza artificiale, profilazione e sicurezza informatica sono in crescita esponenziale.

Infine, l’indipendenza va verificata. Audit periodici, peer review tra autorità e report pubblici sull’efficacia dell’enforcement rendono il sistema più credibile agli occhi dei cittadini e delle imprese.

Il modello italiano

Il Garante italiano parte da basi solide, quali: mandato lungo, collegio autonomo e reputazione tecnica riconosciuta anche in Europa. Tuttavia, l’indipendenza può essere resa più strutturale e trasparente: audizioni pubbliche, registro degli interessi, agenda ufficiale degli incontri, indicatori di performance e risorse pluriennali stabili.
Riforme semplici e compatibili con l’attuale ordinamento, che rafforzerebbero una credibilità già consolidata e avvicinerebbero l’Italia ai modelli più evoluti.
Perché un’autorità che controlla il potere, in una democrazia matura, non deve solo essere autonoma: deve anche apparire tale.

Indipendenza come infrastruttura della fiducia digitale

Alla fine di questo viaggio attraverso i diversi continenti emerge una verità semplice e scomoda: l’indipendenza delle autorità privacy non è mai scontata, neppure dove le leggi la proclamano. È un equilibrio instabile tra principio giuridico e realtà politica. Il GDPR ha imposto un modello di garanzia formale, ma i casi di Irlanda, Belgio, Stati Uniti, India e le recenti inchieste di Report in Italia, mostrano quanto fragile resti la distanza tra chi controlla e chi è controllato. Eppure, è proprio questa distanza a rendere credibile la tutela dei dati: senza autonomia non c’è fiducia, e senza fiducia la privacy diventa burocrazia.

L’indipendenza non è un privilegio per le autorità, ma una garanzia per i cittadini: ciò significa poter indagare un ministero o sanzionare un colosso senza condizionamenti, poter dire “no” al potere, economico o politico che sia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

O
Tania Orrù
Privacy Officer e Consulente Privacy Tuv Italia

Leggi anche:

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • identificazione biometrica vocale machine unlearning

  • Machine unlearning

    Oblio vocale: come (e perché) cancellare la propria voce dai sistemi di AI

    18 Set 2025

    di Luigi Mischitelli

    Condividi
  • data breach aws puglia

  • la riflessione

    Fisco e privacy, alla ricerca dell'equilibrio tra diritti e lotta all'evasione

    22 Mag 2025

    di Ginevra Cerrina Feroni

    Condividi
  • tutela dei dati oltre il gdpr Guida alla conservazione dati personali titolare del trattamento dei dati protezione dei dati sanitari compliance dsa-gdpr

  • tutela dei dati

    Pizzetti: “Il Gdpr nell'era dell'IA non basta più, servono nuovi strumenti”

    31 Gen 2025

    di Franco Pizzetti

    Condividi