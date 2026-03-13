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Governance dei dati nell’era AI: cosa chiedono le aziende europee all’UE

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In Europa l’implementazione dell’AI Act si intreccia con la revisione del GDPR e la necessità di semplificare. I dati del Cisco Data and Privacy Benchmark Study 2026 indicano che privacy e governance dei dati possono accelerare innovazione e fiducia, ma serve un quadro più agile e interoperabile

Pubblicato il 13 mar 2026
Chris Gow

Senior Director EU Public Policy, Cisco

parlamento UE sovranità digitale; tassa pacchi

In Unione Europea i decisori oggi stanno facendo qualcosa di piuttosto difficile: stanno cercando di cambiare una ruota di una macchina in movimento. Si stanno occupando dell’implementazione dell’AI Act ed allo stesso tempo facendo riflessioni critiche su come semplificare questa normativa e sul futuro del GDPR.

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