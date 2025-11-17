La nozione di dato personale rappresenta il fondamento dell’intero sistema europeo di protezione della privacy digitale. Con la proposta di riforma contenuta nel pacchetto Digital Omnibus, questo concetto affronta una trasformazione che ne ridefinisce i confini applicativi e solleva interrogativi costituzionali sulla tenuta del principio di universalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Universalità del dato personale: perché è a rischio col Digital Omnibus
La bozza Digital Omnibus ridefinisce il dato personale limitandolo ai casi di identificazione ragionevole. Questa modifica rischia di compromettere l’universalità della tutela prevista dall’articolo 8 della Carta UE, introducendo criteri variabili dipendenti dalle capacità del titolare del trattamento
