L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è recentemente intervenuta con una nuova Determinazione che contribuisce ad articolare ulteriormente la struttura della governance in materia di cybersecurity e fornisce alcuni chiarimenti su aspetti di conformità alla normativa, in particolare riguardo al ruolo dello CSIRT.
la guida
Referente CSIRT, chi è e cosa fa: i nuovi obblighi di cybersecurity
L’ACN con una determinazione ha articolato la governance della cybersecurity in Italia, definendo la figura del CSIRT: vediamo di che cosa si tratta
Associate presso Chiomenti, Avvocato specializzato in cybersecurity e data protection
Università degli Studi di Milano
Argomenti
Canali