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AI militare

Ecco primi robot umanoidi per la guerra: i nodi tecnici ed etici

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Stati Uniti e Cina stanno accelerando nello sviluppo di robot umanoidi destinati ad applicazioni militari. Tra prototipi, intelligenza artificiale, modelli industriali divergenti e nodi etici ancora aperti, la robotica umanoide emerge come nuovo terreno della competizione strategica globale

Pubblicato il 16 giu 2026
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Maria Beatrice Versaci

Junior Analyst Hermes Bay S.r.l.

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A inizio giugno 2026, la startup americana Foundation Robotics ha aperto le porte della sua sede alla stampa per presentare il suo primo prototipo di robot umanoide sviluppato per applicazioni militari, denominato “Phantom”[1].

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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