A inizio giugno 2026, la startup americana Foundation Robotics ha aperto le porte della sua sede alla stampa per presentare il suo primo prototipo di robot umanoide sviluppato per applicazioni militari, denominato “Phantom”[1].
AI militare
Ecco primi robot umanoidi per la guerra: i nodi tecnici ed etici
Stati Uniti e Cina stanno accelerando nello sviluppo di robot umanoidi destinati ad applicazioni militari. Tra prototipi, intelligenza artificiale, modelli industriali divergenti e nodi etici ancora aperti, la robotica umanoide emerge come nuovo terreno della competizione strategica globale
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026