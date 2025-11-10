Negli ultimi dodici mesi gli attacchi digitali in Italia hanno mostrato dinamiche e impatti in linea con i principali osservatori internazionali, ma con tratti specifici legati al tessuto produttivo nazionale. A partire dai dati OAD 2025, ricostruiamo lo scenario, gli obiettivi e le priorità d’intervento, introducendo il focus sugli ambienti con Intelligenza Artificiale.
Rapporto OAD 2025
Sistemi intelligenti a rischio: la mappa degli attacchi IA in Italia
Il Rapporto OAD 2025 fotografa gli attacchi digitali in Italia, con focus su sistemi IA. Dati, settori colpiti, tecniche e impatti sono confrontati con Wef, Enisa, ACN e Polizia Postale. Evidenziate vulnerabilità Owasp LLM e raccomandazioni di resilienza operativa concreta
