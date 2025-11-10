Sistemi intelligenti a rischio: la mappa degli attacchi IA in Italia

Rapporto OAD 2025

Il Rapporto OAD 2025 fotografa gli attacchi digitali in Italia, con focus su sistemi IA. Dati, settori colpiti, tecniche e impatti sono confrontati con Wef, Enisa, ACN e Polizia Postale. Evidenziate vulnerabilità Owasp LLM e raccomandazioni di resilienza operativa concreta