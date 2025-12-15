Il Digital Omnibus introduce una ridefinizione silenziosa ma profonda dell’ecologia normativa europea in materia di dati e infrastrutture digitali. Attraverso interventi puntuali sul GDPR e sul diritto della cybersicurezza, l’operazione sposta assi di equilibrio: riordina obblighi, riallinea tempistiche, ricompone il mosaico tra protezione dei dati personali, sicurezza delle reti, continuità dei servizi essenziali.
violazione dati personali
Notifiche, tempi e poteri: il Digital Omnibus riscrive il data breach
Il Digital Omnibus ridisegna la disciplina del data breach nel GDPR, alzando la soglia del rischio e riallineando le notifiche con l’ecosistema NIS2. Cambiano tempi, interlocutori e ruolo del Garante, mentre l’interessato vede affievolirsi i segnali sulla vita dei propri dati
