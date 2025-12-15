Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

violazione dati personali

Notifiche, tempi e poteri: il Digital Omnibus riscrive il data breach

Il Digital Omnibus ridisegna la disciplina del data breach nel GDPR, alzando la soglia del rischio e riallineando le notifiche con l’ecosistema NIS2. Cambiano tempi, interlocutori e ruolo del Garante, mentre l’interessato vede affievolirsi i segnali sulla vita dei propri dati

Pubblicato il 15 dic 2025
data breach aws puglia

Il Digital Omnibus introduce una ridefinizione silenziosa ma profonda dell’ecologia normativa europea in materia di dati e infrastrutture digitali. Attraverso interventi puntuali sul GDPR e sul diritto della cybersicurezza, l’operazione sposta assi di equilibrio: riordina obblighi, riallinea tempistiche, ricompone il mosaico tra protezione dei dati personali, sicurezza delle reti, continuità dei servizi essenziali.

