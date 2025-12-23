La superficie d’attacco delle organizzazioni non coincide più con i loro confini. È l’ecosistema di fornitori, outsourcer, partner tecnologici e gestori di servizi a definire — nel bene e nel male — la vera postura di sicurezza.
Terze parti e rischio cyber: strategie per supply chain resilienti
In Italia gli attacchi cyber crescono e un caso su tre passa dalla supply chain, colpendo in particolare PA, sanità, trasporti e telco. I board guardano a questo rischio nel medio-lungo periodo, mentre le normative europee impongono due diligence strutturate e monitoraggio continuo sui fornitori critici
