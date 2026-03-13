Vedere per credere? Non più, con l’AI la vera prova è la storia dei contenuti

Stiamo entrando nell’era in cui non basta più vedere per credere. E non perché improvvisamente siamo diventati tutti ingenui, ma perché la realtà digitale ha perso una proprietà fondamentale: la stabilità della prova. Un’immagine, un video, una voce, oggi possono essere alterati con una facilità e una fedeltà tale da rendere irrilevante la domanda “ti sembra vero?”.

La domanda sensata potrebbe oggi diventare un’altra: “da dove arriva, e cosa è successo lungo il percorso?”.