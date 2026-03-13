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Vedere per credere? Non più, con l’AI la vera prova è la storia dei contenuti

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Nell’era dell’AI non basta più affidarsi a ciò che sembra autentico, perché immagini, video e voci possono essere alterati con grande precisione. La vera sfida diventa ricostruire l’origine dei contenuti e rendere più semplice la verifica per tutti

Pubblicato il 13 mar 2026
Andrea Benedetti

Senior Cloud Architect Data & AI, Microsoft

deepfake e arte fiducia digitale

Stiamo entrando nell’era in cui non basta più vedere per credere. E non perché improvvisamente siamo diventati tutti ingenui, ma perché la realtà digitale ha perso una proprietà fondamentale: la stabilità della prova. Un’immagine, un video, una voce, oggi possono essere alterati con una facilità e una fedeltà tale da rendere irrilevante la domanda “ti sembra vero?”.
La domanda sensata potrebbe oggi diventare un’altra: “da dove arriva, e cosa è successo lungo il percorso?”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Andrea Benedetti
Senior Cloud Architect Data & AI, Microsoft
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