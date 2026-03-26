L’adozione del decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026, attuativo della Direttiva (UE) 2024/825, rappresenta, a mio avviso, uno snodo decisivo nel processo di evoluzione del diritto dei consumi verso una dimensione autenticamente ambientale.
greenwashing
Basta promesse green senza prove: il decreto che cambia la comunicazione d’impresa
Il decreto legislativo 30/2026 rafforza il contrasto al greenwashing ampliando la nozione di asserzione ambientale, vietando i claim assoluti e le promesse future prive di riscontro. Introduce durabilità e riparabilità nel diritto dei consumi, ma rimane ancorato a un paradigma prevalentemente informativo, con significative lacune sul piano degli standard tecnici
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