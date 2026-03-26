Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Industry 4.0/Innovazione in azienda Intelligenza Artificiale Sanità digitale Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Guide alla scelta tech Libri Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

greenwashing

Basta promesse green senza prove: il decreto che cambia la comunicazione d’impresa

Home Sostenibilità e smart city
Indirizzo copiato

Il decreto legislativo 30/2026 rafforza il contrasto al greenwashing ampliando la nozione di asserzione ambientale, vietando i claim assoluti e le promesse future prive di riscontro. Introduce durabilità e riparabilità nel diritto dei consumi, ma rimane ancorato a un paradigma prevalentemente informativo, con significative lacune sul piano degli standard tecnici

Pubblicato il 26 mar 2026
Giuseppe d’Ippolito

Docente di Diritto Ambientale

greenwashing
Alert to Greenwashing – Concept with text against a forest, trees and magnifying glass.

L’adozione del decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026, attuativo della Direttiva (UE) 2024/825, rappresenta, a mio avviso, uno snodo decisivo nel processo di evoluzione del diritto dei consumi verso una dimensione autenticamente ambientale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Giuseppe d’Ippolito
Docente di Diritto Ambientale
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • greenwashing (1) transizione ecologica delle imprese italiane

  • responsabilità d’impresa

    Greenwashing: ecco quando la finta sostenibilità diventa illecito penale

    17 Dic 2025

    di Giuseppe d’Ippolito

    Condividi
  • privacy e AI polizia predittiva AI e lavoro tecnocontrollo Telecamere e privacy chatcontrol e democrazia smart city e videosorveglianza

  • l'approfondimento

    Privacy e smart city: come la videosorveglianza cambia città e diritti

    26 Gen 2026

    di Michelangelo Di Stefano

    Condividi
  • _Digital Product Passport

  • lusso e tracciabilità

    Passaporto digitale di prodotto: la nuova era della moda trasparente

    29 Dic 2025

    di Matteo Sgatti

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x