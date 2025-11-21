In un contesto globale segnato da instabilità economica, tensioni geopolitiche e trasformazioni tecnologiche, le imprese si trovano di fronte a un bivio strategico.
KPMG CEO Outlook
Essere CEO nell’era AI: come la tecnologia cambia la leadership
Il ruolo del CEO si trasforma radicalmente: da decisore economico a leader etico e figura pubblica. Il KPMG CEO Outlook evidenzia come intelligenza artificiale, gestione dei talenti e supply chain resilienti siano diventate priorità strategiche per affrontare volatilità geopolitica e frammentazione normativa globale
