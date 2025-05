In-house IT: protagoniste della sostenibilità digitale nella PA

Che la Pubblica Amministrazione rappresenti un attore centrale nel processo di trasformazione digitale del Paese è ormai un dato di fatto: agire questo ruolo richiede tuttavia una forte consapevolezza della direzione da dare allo sviluppo. In quest’ottica, siamo profondamente convinti che la Sostenibilità Digitale rappresenti un elemento di indirizzo imprescindibile: affinché questo percorso sia effettivamente sostenibile, infatti, è necessario adottare strategie che coniughino l’innovazione tecnologica con i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La sostenibilità digitale non è semplicemente una questione tecnica, ma un paradigma che richiede una visione sistemica e integrata. La PA, in quanto istituzione di riferimento per cittadini e imprese, è chiamata a costruire un ecosistema digitale sostenibile, capace di garantire equità nell’accesso ai servizi e di promuovere la partecipazione attiva della società civile nei processi decisionali.

In questo contesto, le società in-house IT giocano un ruolo fondamentale nella traduzione degli obiettivi teorici in azioni concrete.

Il ruolo delle in-house IT a supporto dello sviluppo della PA

Le società in-house IT sono infatti un elemento essenziale nella costruzione di una Pubblica Amministrazione digitalmente sostenibile. La loro peculiarità risiede nella capacità di operare in stretta sinergia con la PA, sviluppando soluzioni tecnologiche innovative pensate per le esigenze specifiche degli enti pubblici. Questa relazione privilegiata consente alle in-house di garantire continuità operativa, sicurezza dei dati e sviluppo di competenze digitali strategiche, fondamentali per la realizzazione di progetti complessi e per l’evoluzione delle strutture pubbliche verso un modello più sostenibile e inclusivo.

Inoltre, il ruolo delle in-house va oltre la semplice fornitura di servizi tecnologici. Esse possono e devono promuovere la cultura della sostenibilità digitale attraverso percorsi di formazione, sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche, contribuendo così alla creazione di un ambiente favorevole all’innovazione responsabile.

In un contesto globale sempre più orientato alla digitalizzazione dei servizi, la cooperazione tra PA e in-house rappresenta quindi un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile.

Il decalogo per la sostenibilità digitale

Nello sviluppo delle azioni orientate a promuovere una visione orientata alla sostenibilità digitale da parte delle in-House IT del Paese, abbiamo sviluppato un decalogo, nato dalla collaborazione delle organizzazioni che appartengono alla Fondazione per la Sostenibilità Digitale (ACI Informatica, Informatica Alto Adige, Lepida e Trentino Digitale) e da un confronto attivo con AgID.

Il decalogo, del quale qui è riportata una sintesi, esprime il posizionamento strategico delle in-house rispetto al tema della Sostenibilità Digitale:

Ruolo cruciale delle società in-house nella trasformazione digitale

Le in-house svolgono un ruolo fondamentale nel supportare la PA nei processi di digitalizzazione, promuovendo inclusione, trasparenza e sostenibilità. La loro capacità di interagire efficacemente con enti pubblici e privati costituisce un vantaggio competitivo nella realizzazione di progetti complessi.

Promozione dell’accessibilità e della parità di accesso ai servizi digitali

L’accesso ai servizi digitali deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni socioeconomiche e dalle loro abilità tecnologiche. Le in-house possono svolgere un ruolo essenziale nell’implementare strategie inclusive che riducano il digital divide.

Flessibilità operativa per rispondere alle esigenze della pa

Le in-house devono essere capaci di rispondere con prontezza ai cambiamenti e di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze della PA, ottimizzando l’uso delle risorse e migliorando l’efficienza dei processi.

Sicurezza e continuità operativa

Garantire la protezione delle infrastrutture digitali e la continuità operativa dei servizi è un obiettivo prioritario. La resilienza delle infrastrutture e la sicurezza dei dati sono condizioni imprescindibili per un ecosistema digitale sostenibile.

Gestione sostenibile dei processi digitali

La sostenibilità digitale richiede l’implementazione di soluzioni tecnologiche che minimizzino l’impatto ambientale, attraverso il risparmio energetico, l’utilizzo consapevole delle risorse e l’adozione di modelli di governance etici e inclusivi.

Promozione della trasparenza e della partecipazione

Le in-house possono promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali attraverso piattaforme digitali aperte e trasparenti, migliorando l’efficienza e l’inclusività dei servizi pubblici.

Innovazione responsabile

Lo sviluppo tecnologico deve essere orientato al bene comune, garantendo che le innovazioni siano sostenibili, etiche e accessibili a tutti. Le in-house hanno il compito di promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative che rispettino questi principi.

Collaborazione tra PA e società in-house

La cooperazione tra istituzioni pubbliche e in-house è essenziale per realizzare strategie digitali coerenti e integrate, volte a garantire la sostenibilità nel lungo termine.

Valorizzazione delle competenze digitali

Investire nello sviluppo delle competenze digitali è fondamentale per assicurare la crescita e la resilienza del sistema pubblico. Le in-house devono contribuire alla formazione continua e alla conservazione delle competenze chiave.

Allineamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)

Le società in-house devono integrare i principi degli SDG nei propri modelli operativi, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a livello nazionale e globale.

Il futuro delle in-house IT nel supporto alla PA

Il Decalogo per la Sostenibilità Digitale delle società in-house rappresenta uno strumento strategico dal quale partire per orientare la trasformazione digitale della PA verso obiettivi di equità, trasparenza e inclusività. Non vuole essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza per discutere del ruolo di un attore centrale per governare l’innovazione sostenibile della PA, soprattutto in un momento in cui le in-house sono chiamate anche a supportare direttamente le Amministrazioni. Persino ricoprendo sussidiariamente, quando necessario, il ruolo di RTD.