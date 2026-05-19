Le città di tutto il mondo stanno accelerando i loro sforzi per ridurre le emissioni e ripensare i sistemi di trasporto. In Europa, secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, il settore dei trasporti è responsabile di oltre un quarto delle emissioni di gas serra dell’Unione Europea, confermandosi uno dei comparti chiave per il raggiungimento della neutralità climatica, rendendolo uno dei nodi centrali della transizione ecologica.
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Mobilità condivisa, l’intelligenza artificiale guida la svolta urbana
L’intelligenza artificiale sta trasformando la mobilità condivisa, rendendo flotte e servizi più efficienti, sostenibili e integrati. Dalla gestione predittiva dei veicoli alla guida autonoma, la tecnologia può contribuire a ridurre emissioni, congestione e dipendenza dall’auto privata
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