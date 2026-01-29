La trasformazione del mercato del lavoro europeo sta accelerando, spinta da dinamiche demografiche, evoluzione tecnologica e mutamento delle aspettative delle persone. In particolare, le generazioni più giovani attribuiscono crescente importanza al benessere e all’equilibrio tra vita privata e professionale, spesso anche più della componente retributiva.
Settimana corta: modelli e vantaggi per le imprese
Il mercato del lavoro europeo evolve verso modelli più flessibili. La settimana corta coinvolge già il 15% dei lavoratori italiani, con il 73% interessato a sperimentarla. Tecnologia e governance sono fattori abilitanti per redistribuire il tempo lavorativo mantenendo competitività
