Social digital twin: cos’è e perché cambia la pianificazione urbana

Il gemello digitale sociale segna un cambio di paradigma: dai modelli fisici deterministici a sistemi socio-tecnici capaci di rappresentare comunità, mercati e comportamenti umani nelle città.

La svolta socio-tecnica nella tecnologia per il gemello digitale

La traiettoria del gemello digitale (digital twin, DT) è stata storicamente definita dall’ingegneria di alta precisione di beni fisici. Originario dell’industria aerospaziale sotto la guida della NASA per rispecchiare le prestazioni dei veicoli spaziali1, e successivamente adottato dalla produzione per il monitoraggio di turbine e motori2, il gemello digitale classico è un sistema deterministico. Si basa sulle leggi della fisica, della scienza dei materiali e della termodinamica per prevedere il guasto di un cuscinetto o lo stress su un ponte. Tuttavia, il moderno ambiente urbano e i sistemi macroeconomici che lo sostengono non sono governati unicamente dalla fisica ma sono governati dai comportamenti caotici, non lineari e adattivi degli esseri umani. Man mano che le città e le economie subiscono la trasformazione digitale, la limitazione dei gemelli puramente fisici è diventata chiaramente evidente: essi modellano l’hardware della città, gli edifici, le strade e le reti elettriche, ignorando il software, i cittadini, le comunità e i mercati che in realtà guidano le dinamiche urbane3.

Questa consapevolezza ha indotto un cambio di paradigma verso il gemello digitale sociale (social digital twin, SDT). A differenza dei suoi predecessori industriali, l’SDT cerca di replicare fedelmente i sistemi sociali, le comunità e i processi sociali del mondo reale4. È un costrutto socio-tecnico che integra la geometria semantica dell’ambiente urbano con la complessità comportamentale della modellazione basata su agenti (agent-based modeling, ABM)5. Rappresentando gli individui non come statistiche aggregate ma come agenti autonomi ed eterogenei con distinte psicografie, vincoli economici ed euristiche decisionali, l’SDT crea un ambiente di simulazione dal basso verso l’alto. Questo ambiente permette ai decisori politici di testare scenari what-if, dall’aggiustamento dei tassi di interesse ai lockdown pandemici, in un laboratorio in-silico privo di rischi prima dell’implementazione nel mondo reale6.

L’urgenza di questa transizione è sottolineata dai fallimenti della modellazione macroeconomica tradizionale. La crisi finanziaria del 2008 ha esposto le inadeguatezze dei modelli del tipo “Equilibrio generale stocastico dinamico” (DSGE) che, basandosi sulla fallacia dell’agente rappresentativo, non sono riusciti a prevedere il collasso sistemico derivante da complesse interdipendenze8. Al contrario, i gemelli digitali guidati dall’ABM possono catturare l’emergere di cicli di leva finanziaria, bolle immobiliari e disordini sociali come fenomeni aggregati derivanti da interazioni locali9.

In Fig. 1 viene mostrato un esempio di confronto tra le simulazioni del PIL effettuate utilizzando le diverse strategie di modellazione, DSGE e ABM, per un sistema macroeconomico che subisca uno shock esterno di tipo socio-economico. È evidente quanto DSGE sottostimi l’effetto di panico da bancarotta generato dalla psicologia collettiva.

Questo articolo fornisce un’analisi delle implementazioni pratiche di questi sistemi attraverso l’esame di casi esemplari, riguardo le architetture tecniche, le applicazioni economiche e le profonde sfide di governance etica che accompagnano la digitalizzazione della società umana.

Quadro teorico e sfide ontologiche

La distinzione tra un gemello digitale urbano (urban digital twin, UDT) e un gemello digitale sociale (SDT) è fondamentale. Gli UDT si sono diffusi nella gestione delle smart city e si concentrano prevalentemente su beni fisici, monitorando il consumo energetico negli edifici, il flusso del traffico sulle strade o i livelli dell’acqua nei canali3.

Definizione del gemello digitale sociale

Questi sistemi trattano l’elemento umano come una variabile ambientale passiva o una fonte di rumore della domanda.

Lo SDT, al contrario, pone l’attore umano al centro dell’ontologia. Integra le dimensioni sociali nel gemello digitale per colmare il divario tra i sistemi tecnologici e l’esperienza urbana vissuta3. Ciò richiede la modellazione di:

geo-individui, agenti con specifiche coordinate spaziali, profili demografici e catene di attività quotidiane (patterns of life)3; geo-sociali, le reti di interazione tra gli agenti, comprese le unità familiari, le gerarchie professionali e i cluster di influenza sociale11; norme istituzionali, le regole del gioco che vincolano il comportamento degli agenti, come le leggi sul lavoro, le normative urbanistiche e i tabù culturali12.

La sfida del divario della realtà e dei mondi paralleli disconnessi

Un rischio teorico critico nello sviluppo degli SDT è il divario della realtà. I critici sostengono che l’affidamento ai dati dei sensori e alle caratteristiche misurabili porta spesso a una semplificazione della complessità urbana, trascurando importanti dimensioni socio-ambientali e cognitive13. Se il gemello digitale non riesce a catturare l’irrazionalità, l’emotività o l’adattabilità dei soggetti umani, rischia di diventare un “mondo parallelo disconnesso”, una simulazione che è internamente coerente ma diverge catastroficamente dalla realtà quando sottoposta a stress14.

Per mitigare ciò, gli SDT si stanno muovendo sempre più verso la simulazione simbiotica, dove il modello non è solo un predittore statico ma un sistema dinamico che assimila continuamente dati in tempo reale per correggere il suo stato interno15. Questo approccio si allinea con il concetto di gemello “incentrato sull’uomo”, che cattura esplicitamente le dinamiche sociali per evitare i punti ciechi inerenti ai modelli puramente tecnocratici4. L’obiettivo è andare oltre la previsione dei parametri fisici, all’anticipazione dei comportamenti emergenti, risultati che non possono essere previsti analizzando le parti del sistema in isolamento, come la formazione improvvisa di un flash mob, una corsa agli sportelli o un rapido cambiamento nel sentimento pubblico riguardo a una politica16.

Architettura computazionale

L’implementazione di un SDT su scala cittadina o nazionale richiede una complessa pila tecnologica in grado di gestire milioni di agenti autonomi, terabyte di dati geospaziali e flussi di sensori in tempo reale.

Generazione di popolazione sintetica

La base di ogni gemello digitale sociale è la popolazione sintetica. A causa delle leggi sulla privacy (come il GDPR in Europa), è legalmente ed eticamente impossibile popolare un gemello digitale con individui reali identificabili. Invece, i ricercatori generano una popolazione sintetica che è statisticamente identica alla popolazione reale ma composta da entità artificiali17.

Il processo di generazione utilizza tipicamente microdati censuari, registri amministrativi e open data. La libreria genstar, integrata nella piattaforma GAMA, funge da strumento primario per l’integrazione di queste fonti. Utilizza algoritmi come l’adattamento proporzionale iterativo (iterative proportional fitting) e l’ottimizzazione combinatoria per fondere insiemi di dati disparati (ad esempio, indagini sulle famiglie e mappe sull’uso del suolo) in una popolazione coerente di agenti con attributi specifici: età, reddito, stato occupazionale e composizione familiare18.

Le metodologie avanzate si stanno muovendo oltre il semplice adattamento statistico. Le architetture di deep learning, come i variational autoencoders (VAE) e le graph neural networks (GNN), vengono utilizzate per prevedere gli archi (relazioni) tra i nodi (persone). Ciò consente la sintesi di strutture familiari e reti sociali realistiche, assicurando che gli agenti nel gemello rispecchino la connettività del mondo reale20.

Nel Regno Unito, il progetto SIPHER ha dimostrato la scala di questa tecnologia creando una popolazione sintetica per l’intera Gran Bretagna, oltre 52 milioni di agenti. Questo set di dati è arricchito con attributi sanitari e socio-economici, creando un gemello digitale del pubblico britannico specificamente progettato per testare gli interventi politici relativi alla crescita economica inclusiva17.

Modellazione delle traiettorie e patterns of life

Una popolazione di agenti è inutile se è statica. Per modellare le dinamiche economiche e sociali, gli agenti devono muoversi, lavorare, consumare e interagire. Ciò richiede la generazione di patterns of life (modelli di vita).

La fonte primaria per calibrare la mobilità degli agenti sono i dati dei telefoni cellulari. Analizzando i ping aggregati e anonimizzati delle torri, i ricercatori possono inferire matrici origine-destinazione (OD). Tecniche come quelle di digital twin travellers utilizzano modelli di Markov modificati per convertire questi istogrammi aggregati in programmi individuali degli agenti (ad esempio il tipico percorso da pendolarismo: casa, lavoro, negozio, casa) senza compromettere la privacy degli abbonati mobili originali21.

La scienza sociale generativa inversa è una tecnica di validazione avanzata che utilizza algoritmi evolutivi per far evolvere le regole comportamentali degli agenti fino a quando i macro-pattern della simulazione corrispondono alla realtà osservata. Ciò va oltre la calibrazione manuale, permettendo al gemello di scoprire la logica comportamentale della popolazione23.

Piattaforme di simulazione e interoperabilità

L’esecuzione di questi modelli massivi si basa su High-Performance Computing e kernel di simulazione specializzati. Nella seguente tabella sono elencati alcuni dei modelli più utilizzati.

Piattaforma Capacità chiave Casi d’uso nei gemelli digitali Piattaforma GAMA ABM spazialmente esplicito con integrazione GIS nativa; supporta il linguaggio GAML di alto livello per la prototipazione rapida24 Epidemiologia, evacuazione in caso di disastro, pianificazione urbana. MATSim Simulazione di trasporto basata su agenti su larga scala; si concentra sulla pianificazione delle attività quotidiane e sulla massimizzazione dell’utilità26 Gemelli digitali di trasporto (Birmingham, Amburgo), prezzi della congestione. AnyLogic Simulazione multi-metodo (ABM, Discrete Event, System Dynamics); forte integrazione industriale27 Logistica, operazioni portuali, dinamiche pedonali negli hub di transito. UrbanSim Modelli di compensazione del mercato per l’immobiliare e l’uso del suolo; previsioni a lungo termine (10-40 anni)28 Pianificazione metropolitana, analisi dell’accessibilità economica degli alloggi

Un ostacolo importante è l’isolamento di questi modelli. Un gemello di trasporto in MATSim non può facilmente comunicare con un modello di inondazione in un solutore idrologico. Per affrontare questo problema, l’Open Geospatial Consortium sta sviluppando una suite di standard per i gemelli digitali urbani.

Implementazioni macro-economiche

L’applicazione dell’ABM in macroeconomia rappresenta uno degli usi più sofisticati della tecnologia del gemello digitale. Simulando l’economia dal basso verso l’alto, transazione per transazione, questi gemelli consentono alle banche centrali e ai governi di sottoporre a stress test le decisioni in un modo che i modelli aggregati non possono fare.

Il gemello del mercato immobiliare della Banca d’Inghilterra

La Banca d’Inghilterra (BoE) ha aperto la strada all’uso dell’ABM per selezionare opzioni di tipo macro-prudenziale, riconoscendo che il mercato immobiliare è guidato dalle interazioni eterogenee di distinti tipi di agenti.

La struttura del modello utilizzato dalla BoE popola il mercato immobiliare del Regno Unito con agenti che rappresentano i primi acquirenti, i proprietari di case, gli investitori buy-to-let e infine gli affittuari. Modella anche il settore bancario come un agente che stabilisce le condizioni di credito30.

Il modello è rigorosamente calibrato utilizzando microdati del Wealth and Assets Survey per garantire che la distribuzione del reddito e degli asset tra gli agenti sintetici corrisponda alla popolazione del Regno Unito31.

Il gemello è stato utilizzato per testare l’efficacia dei limiti del portafoglio Loan-to-Income (LTI), cioè il rapporto tra l’ammontare del prestito concesso e il reddito annuale netto del mutuatario. La simulazione ha rivelato che il capping dei rapporti LTI attenua significativamente i cicli dei prezzi delle case e riduce la volatilità del mercato. Inoltre, il modello ha dimostrato che un ampio settore buy-to-let non regolamentato funge da amplificatore pro-ciclico, esacerbando sia i boom che i crolli31.

A differenza dei modelli precedenti, l’ABM ha permesso alla Banca di analizzare gli effetti distributivi della politica, identificando esattamente quali gruppi demografici (ad esempio, giovani affittuari contro ricchi investitori) sarebbero stati esclusi o bloccati in diversi scenari normativi32.

In Francia, il modello WorkSim funge da gemello digitale del mercato del lavoro nazionale. È progettato per catturare l’attrito e i flussi tra occupazione, disoccupazione e inattività. WorkSim modella le complessità specifiche della legge sul lavoro francese, inclusa la distinzione tra contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato. Considera pure la razionalità limitata dei datori di lavoro, che devono prendere decisioni di assunzione basate su anticipazioni imperfette della domanda futura12.

Il modello consente ai decisori politici di simulare riforme strutturali, come la modifica dei costi di licenziamento o della durata dei sussidi di disoccupazione. Eseguendo migliaia di simulazioni parallele, il governo può stimare l’impatto di queste riforme sul tasso di disoccupazione strutturale e sulla segmentazione del mercato del lavoro prima che venga approvata una singola legge12.

Gemelli nella logistica e nella catena di approvvigionamento

Il gemello digitale economico si estende anche al flusso fisico delle merci. Nella logistica, l’ABM viene utilizzato per creare gemelli digitali sincromodali. Ciò comporta il cambio in tempo reale delle modalità di trasporto (ad esempio, dal camion al treno) in base alle condizioni attuali della rete. Gli agenti che rappresentano gli spedizionieri prendono decisioni dinamiche basate su costi, velocità ed emissioni di carbonio33.

È stato sviluppato un gemello digitale sulla disposizione della manodopera portuale di Vancouver per modellare i requisiti di forza lavoro a lungo termine del porto. Simulando l’adozione di tecnologie di automazione e i cambiamenti demografici, il gemello ha permesso all’associazione dei datori di lavoro marittimi di ottimizzare le proprie strategie di reclutamento e formazione con anni di anticipo27.

Il gemello digitale dell’economia

Startup emergenti e gruppi di ricerca stanno tentando di integrare questi modelli settoriali in gemelli digitali olistici che comprendano l’intera attività economica. Il gruppo di lavoro Lucidminds sviluppa simulatori sulla “pianificazione urbana verde” che utilizzano l’ABM per modellare i compromessi economici dei progetti ambientali. La loro piattaforma consente ai pianificatori urbani di esplorare lo spazio delle possibilità generato dall’interazione di agenti umani e meccanismi di mercato, fungendo efficacemente da simulatore per una politica economica sostenibile6.

Nel settore privato, invece, le aziende utilizzano l’ABM per creare gemelli digitali di mercati specifici. Popolando una simulazione con migliaia di consumatori virtuali basati su dati di segmentazione, le aziende possono testare strategie di prezzo, lanci di prodotti e risposte competitive con rischio finanziario minimo35.

In Fig. 2 viene mostrato un esempio di confronto tra tre diverse politiche di spesa pubblica (Universal Basic Income, austerità, investimento in infrastrutture) rispetto agli effetti sui macroeconomici attesi (equità, stabilità dei prezzi, crescita del PIL, fiducia, solidità fiscale). Il modello ABM è preferibile al modello economico standard, in cui l’UBI potrebbe sembrare un semplice trasferimento di ricchezza.

L’ABM, al contrario, introduce effetti bottom-up, quali: shock dell’offerta di lavoro, se gli agenti smettono di lavorare quando ricevono l’UBI; psicologia inflazionistica, se le imprese aumentano i prezzi perché sanno che gli agenti hanno più denaro; effetto moltiplicatore, se l’aumento della velocità di spesa rilancia le imprese locali. Il Digital Twin quindi permette ai decisori politici di verificare, prima di implementare effettivamente la politica macroeconomica, se il rischio di inflazione, per esempio, è eccessivo rispetto al potenziale beneficio di maggiore equità.

Previsione delle dinamiche sociali

Il gemello digitale sociale (SDT) di nuova generazione eccelle nel prevedere fenomeni che sono intrinsecamente non lineari e guidati dal contagio, che quel contagio sia biologico (un virus), sociale (una rivolta) o comportamentale (acquisto da panico).

Crisi umanitarie e previsione delle migrazioni

Una delle applicazioni più impattanti della tecnologia SDT è stata nella gestione della migrazione forzata e delle crisi umanitarie.

Ad esempio, a seguito dell’aggressione russa contro l’Ucraina, i ricercatori hanno sviluppato un quadro basato su agenti e guidato dai dati per prevedere i flussi di rifugiati. Come popolazione sintetica è stato generato un set di dati di 46 milioni di individui sintetici per rappresentare la popolazione ucraina36. Gli agenti sono stati programmati con regole comportamentali derivate dalle teorie sociali della migrazione, incorporando soglie decisionali basate sull’intensità del conflitto, la struttura familiare e la disponibilità di risorse. Il modello ha previsto con successo il volume e la direzione dei flussi migratori durante la fase iniziale della guerra. Questo gemello digitale della crisi ha permesso alle agenzie umanitarie e ai decisori politici di posizionare le risorse e i centri di accoglienza in modo più efficace, riducendo l’incertezza in un ambiente caotico36.

Un altro esempio è l’iniziativa Global Pulse della Nazioni Unite che ha applicato una tecnologia simile alla micro-scala di un insediamento di rifugiati. È stato costruito un gemello digitale di un insediamento con 700.000 abitanti per modellare la diffusione del COVID-19. La simulazione ha mappato specifici punti di mescolamento, pompe dell’acqua, centri di distribuzione alimentare e scuole. Simulando le routine quotidiane degli agenti rifugiati, il modello ha permesso all’ONU di testare interventi non farmaceutici come lo sfalsamento degli orari di distribuzione alimentare o l’implementazione di obblighi di mascherina. Ciò ha fornito una base scientifica per la gestione dei rischi sanitari in contesti ad alta densità e con scarsità di risorse38.

Sanità Pubblica

La pandemia di COVID-19 ha catalizzato l’adozione di ABM su scala cittadina per le previsioni epidemiologiche.

È interessante il caso del gemello digitale della città di Pune, che è stato sviluppato per simulare la trasmissione virale in una complessa città in via di sviluppo. Il modello ha catturato le specifiche caratteristiche di movimento della popolazione, comprese le aree di slum ad alta densità e le famiglie multigenerazionali. È stato utilizzato per prevedere il carico sui letti ospedalieri e sulle strutture di quarantena in vari scenari di lockdown, consentendo alle autorità di bilanciare la salute pubblica con l’interruzione economica7.

Un altro esempio è la piattaforma open-source CitySEIRCast, che ha dimostrato la scalabilità di questi sistemi, simulando una popolazione di un milione di agenti in pochi secondi. È stata utilizzata per convalidare i tassi di ammissione in terapia intensiva nel Regno Unito e ha permesso il test granulare vari pacchetti dinamici di interventi39.

Invece, livello individuale, i ricercatori stanno combinando l’ABM con l’assimilazione dei dati per creare gemelli digitali medici dei pazienti (Medical Digital Twins). Questi modelli si calibrano ai dati fisiologici specifici del paziente per prevedere la progressione della malattia e la risposta al trattamento, provando a colmare il divario tra i macrostati clinici e i microstati cellulari40.

Disuguaglianza, segregazione e gentrificazione

Gli SDT sono strumenti potenti per visualizzare le manifestazioni spaziali della disuguaglianza sociale e le conseguenze non intenzionali dello sviluppo urbano.

Il caso del modello di segregazione di Thomas Schelling è l’antenato teorico dei moderni ABM sociali. Gli SDT contemporanei lo hanno scalato a città del mondo reale per prevedere come le preferenze minori per vicini simili portano alla segregazione a livello macro. La convalida di questi modelli rispetto alla realtà è cruciale. Uno studio nella California meridionale ha utilizzato l’indice di Moran e gli indicatori locali di associazione spaziale (LISA) per convalidare un ABM dell’opposizione dei cittadini ai cambiamenti nell’uso del suolo. Il modello ha previsto con successo il raggruppamento dell’opposizione in 5 su 6 aree di censimento, dimostrando che il sentimento sociale ha una struttura spaziale prevedibile42.

A proposito delle dinamiche di gentrificazione, ricerche recenti hanno utilizzato l’ABM per simulare la gentrificazione come proprietà emergente della mobilità ad alto reddito. Questi modelli trattano i flussi di trasferimento come archi che variano nel tempo in una rete temporale. Le simulazioni rivelano che la gentrificazione è spesso catalizzata dai modelli di mobilità specifici degli agenti ad alto reddito, una dinamica che può essere identificata e potenzialmente mitigata attraverso interventi politici modellati nel gemello43.

Crimine, sicurezza e disordini civili

L’uso degli SDT per le applicazioni di sicurezza è un campo in crescita, sebbene controverso. Ad esempio, il sistema CARESim (Crime Analysis and Risk Estimation Simulation) genera macro-pattern di crimine simulando le interazioni quotidiane di cittadini e potenziali trasgressori. Utilizza una tecnica di riconoscimento facciale con esperti del settore per garantire che la logica comportamentale del modello si allinei con la teoria criminologica44.

Sono state progettate anche simulazioni per indagare il potenziale del nudging e della sorveglianza nel sopprimere la violenza civile. Questi modelli integrano telecamere e sensori indossabili nel gemello, testando come diverse pratiche di gestione della folla influenzano l’emergere di rivolte. I risultati forniscono spunti per le forze dell’ordine ma sollevano anche significative preoccupazioni sul potenziale di controllo sociale autoritario45.

Pianificazione urbana integrata, dalla tecnocrazia alla democrazia

Le implementazioni più mature degli SDT si trovano nella pianificazione urbana. Questi casi di studio illustrano uno spettro di modelli di governance, dalla gestione top-down alla partecipazione bottom-up.

Singapore Virtuale

Virtual Singapore è ampiamente considerato il gemello digitale più avanzato al mondo di una nazione. È un’iniziativa da 73 milioni di dollari guidata dalla National Research Foundation, dal Singapore Land Authority e dal GovTech. Incorpora un modello 3D semantico dell’intera isola utilizzando lo standard CityGML47. È una piattaforma multi-agenzia utilizzata per la simulazione dettagliata di vari aspetti dell’isola. Le varie agenzie la utilizzano per analizzare le aree a rischio di inondazione, per ottimizzare l’installazione di pannelli solari e per pianificare le infrastrutture sotterranee. Integra dati in tempo reale dalla rete di sensori Smart Nation per modellare il traffico e le condizioni ambientali48.

Il gemello consente la sperimentazione virtuale sulle leggi di zonizzazione e sui percorsi di trasporto. Può simulare gli effetti di una galleria del vento di un nuovo grattacielo o l’impatto del flusso pedonale di una nuova stazione MRT prima che la costruzione inizi, ottimizzando le limitate risorse territoriali della città-stato50.

Herrenberg, Germania

In contrasto con il modello guidato dagli esperti di Singapore, il gemello digitale di Herrenberg (una città medievale tedesca di 30.000 abitanti) si concentra sulla democratizzazione e sul coinvolgimento dei cittadini. Il gemello integra informazioni geografiche volontarie e feedback soggettivi dei cittadini riguardo alle loro risposte emotive a diverse aree urbane (ad esempio, “questa strada sembra insicura” oppure “questo parco è rumoroso”)4. Utilizza l’analisi della sintassi spaziale per modellare l’accessibilità pedonale e l’integrazione della rete stradale, combinandola con simulazioni di fluidodinamica per vento ed emissioni51. La città impiega anche la realtà virtuale per consentire ai cittadini di abitare il gemello digitale. Questo approccio si inserisce nella scala di partecipazione dei cittadini (Arnstein), muovendo i residenti da soggetti passivi a co-progettisti attivi. Il gemello è utilizzato dal consiglio comunale per visualizzare l’impatto delle decisioni e ha persino generato applicazioni per il turismo virtuale51.

Dublin Docklands

Le iniziative di gemello digitale di Dublino sono incentrate sulla resilienza ambientale e sulla chiusura del ciclo di feedback tra la città e i suoi residenti. Data la vulnerabilità di Dublino ai cambiamenti climatici, il gemello integra modelli idrologici con il tessuto urbano in 3D. Simula scenari di inondazione per analizzare gli effetti a cascata sulle reti di trasporto e sulle infrastrutture critiche, supportando il processo decisionale basato su dati concreti per la risposta ai disastri53.

Il gemello digitale del Docklands (la vecchia zona portuale di Dublino) consente agli utenti di interagire con il modello tramite interfacce web per visualizzare gli sviluppi pianificati. Funge da strumento di comunicazione bidirezionale, dove i cittadini possono segnalare problemi o fornire riscontri sui cambiamenti dello skyline direttamente all’interno del contesto digitale55.

CityScope Andorra

Il progetto CityScope del MIT Media Lab ad Andorra dimostra come gli ABM complessi possano essere resi accessibili agli stakeholder non tecnici. L’economia di Andorra si basa fortemente sul turismo. Il gemello utilizza dati anonimizzati dei telefoni cellulari per tracciare il flusso di milioni di visitatori durante grandi eventi come il Tour de France o il Cirque du Soleil56. La simulazione viene proiettata su un tavolo fisico con mattoncini tipo LEGO che rappresentano gli edifici. Quando un decisore politico sposta un mattoncino (ad esempio, aggiungendo un nuovo locale), l’ABM aggiorna automaticamente le proiezioni del traffico e del flusso pedonale in tempo reale. Questa interazione tattile demistifica l’algoritmo, favorendo la decisione collaborativa tra gli stakeholder56.

Visualizzazione e interazione, come colmare il divario cognitivo

Affinché un gemello digitale sia efficace, i suoi complessi output devono essere comprensibili ai decisori umani. Ciò ha portato alla convergenza della simulazione scientifica con le tecnologie dei videogiochi.

Motori grafici come frontend di visualizzazione

L’industria sta adottando sempre di più i motori grafici come Unity e Unreal Engine 5, nati per i videogames, come livelli di visualizzazione standard per i gemelli digitali.

Aziende come WWT e 51World utilizzano il rendering ad alta fedeltà di Unreal Engine per creare gemelli fotorealistici. La capacità del motore di gestire geometrie massive e illuminazione in tempo reale consente la visualizzazione di intere città con distinti dettagli viventi. Questi motori non sono solo per la visualizzazione, possono integrare flussi di dati IoT per cambiare lo stato visivo della città (ad esempio, semafori che cambiano o livelli dell’acqua che salgono) in tempo reale59.

Invece,Unity è ampiamente utilizzato per integrare le fonti di dati più disparate. In contesti industriali e urbani, si collega ad API di gemelli digitali basate su cloud per visualizzare i dati dei sensori (ad esempio, temperatura, pressione o occupazione) sovrapposti al modello 3D. Questa visualizzazione dei dati in tempo reale è fondamentale per il monitoraggio operativo61.

Interfacce immersive e tangibili

La realtà virtuale (VR) consente la pianificazione esperienziale. Nel caso di Herrenberg, gli stakeholder potevano camminare attraverso una futura versione della piazza cittadina per valutare l’impatto visivo di un nuovo sviluppo. Ciò sposta la pianificazione dalle mappe astratte 2D all’esperienza umana in scala 1:1,51.

Le applicazioni di realtà aumentata (AR) consentono ai lavoratori sul campo o ai cittadini di sovrapporre i dati del gemello digitale al mondo fisico, vedendo tubi sotterranei attraverso il pavimento o visualizzando i futuri livelli di inondazione sulla facciata di un edificio.

Etica, governance e modalità di fallimento

L’implementazione dei gemelli digitali sociali non è solo una sfida tecnica ma è un profondo campo minato etico. La capacità di simulare e prevedere il comportamento umano comporta il rischio di sorveglianza, manipolazione e l’erosione della privacy.

La debacle di Sidewalk Labs

Il fallimento di Sidewalk Labs (una società Alphabet/Google) nel costruire un quartiere intelligente a Toronto funge da caso di studio definitivo sui rischi di governance dei gemelli digitali. La Sidewalk Labs propose un distretto costruito da internet in su, con sensori onnipresenti, marciapiedi riscaldati e un livello digitale che avrebbe ottimizzato ogni cosa, dalla raccolta dei rifiuti al flusso del traffico62.

Il progetto è crollato a causa di un’intensa reazione pubblica e politica riguardo alla privacy dei dati e alla proprietà intellettuale. Non esisteva un quadro giuridico stabilito per il proposto Urban Data Trust e i cittadini temevano come i loro movimenti e le loro interazioni quotidiane sarebbero stati raccolti da una società privata a scopo di lucro63.

L’autorizzazione a operare è tanto critica quanto la tecnologia. Gli SDT devono essere governati da istituzioni trasparenti e democratiche. La proprietà del gemello e dei dati che lo alimentano deve risiedere nel pubblico, non nei fornitori privati65.

Bias algoritmico

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa impone severe limitazioni al processo decisionale automatizzato e alla profilazione. Gli SDT che prevedono rischi individuali (ad esempio, identificando agenti “ad alto rischio di criminalità” o individui “a rischio sanitario”) possono violare i diritti fondamentali se i dati non sono rigorosamente anonimizzati e gli algoritmi non sono spiegabili66.

Oltretutto se i dati storici utilizzati per addestrare gli agenti sono distorti (ad esempio, se i dati sugli arresti che riflettono un’eccessiva sorveglianza dei quartieri minoritari), il gemello digitale imparerà e amplificherà questi bias. Un gemello utilizzato per l’allocazione delle risorse di polizia potrebbe così creare un ciclo di feedback di ingiustizia automatizzata, giustificando matematicamente pratiche discriminatorie68.

La città panottica

C’è anche il timore che gli SDT possano abilitare uno stato di sorveglianza panottica. Le simulazioni che testano i comportamenti di nudging (spinta gentile), manipolando sottilmente l’ambiente per controllare le folle o sopprimere i disordini civili, sollevano lo spettro del controllo sociale autoritario. La ricerca ha dimostrato che, sebbene questi strumenti possano sopprimere efficacemente la violenza nelle simulazioni, pongono “rischi imminenti per gli individui e le società democratiche” se all’apparato di sorveglianza viene data l’autonomia di attivare attuatori nel mondo reale45.

Conclusione

L’implementazione pratica dei modelli basati su agenti IA per i gemelli digitali sociali è passata dall’esplorazione teorica all’implementazione operativa in ambienti ad alto rischio. Dalle simulazioni macro-prudenziali sul mercato immobiliare della Banca d’Inghilterra all’infrastruttura di pianificazione nazionale di Virtual Singapore e alla risposta umanitaria in Ucraina, questi sistemi stanno dimostrando il loro valore nel prevedere le proprietà emergenti di complessi sistemi socio-economici.

Il settore ha superato significativi ostacoli tecnici. La capacità di generare popolazioni sintetiche indistinguibili dai dati censuari, lo sviluppo di standard di interoperabilità e la disponibilità di massicce potenze di calcolo hanno reso la simulazione su scala cittadina una realtà. Le applicazioni economiche sono robuste e offrono la possibilità di simulare scenari realistici, il che consente ai governi di testare riforme del lavoro, regolamenti edilizi e investimenti nei trasporti minimizzando i rischi sull’economia reale.

Tuttavia, il gemello digitale sociale rimane un costrutto fragile. La sfida di riuscire a calibrare il modello affinché rifletta anche la realtà sfumata e irrazionale del comportamento umano invece di un’approssimazione riduttiva, rimane una frontiera della ricerca. Ancora più importante, i quadri etici e di governance sono pericolosamente in ritardo rispetto alla tecnologia. Il fallimento di Sidewalk Labs dimostra che un approccio tecnocratico che ignora la privacy, la sovranità dei dati e la supervisione democratica è destinato a fallire.

Il futuro del gemello digitale sociale risiede nella simulazione simbiotica, sistemi che sono continuamente calibrati da dati in tempo reale, ma governati da rigorosi protocolli etici. Questi gemelli devono essere progettati non solo per ottimizzare l’efficienza, ma per migliorare l’equità, la resilienza e la partecipazione dei cittadini. Solo allora potranno adempiere alla loro promessa come strumenti per navigare la complessità della società del XXI secolo, invece di essere considerati come strumenti di sorveglianza e controllo.

Progetto Luogo Dominio Tecnologia chiave Stato Referenza Virtual Singapore Singapore Pianificazione urbana / Zonizzazione CityGML, Esperienza 3D, integrazione IoT Utilizzato per solare, alluvioni e pianificazione dei percorsi. 48 Bank of England Housing UK Macro-economia ABM (Agenti eterogenei: Affittuari / Investitori) Politiche di limitazione per LTI validate. 30 Herrenberg Twin Germany Pianificazione partecipativa VR, VGI, Sintassi spaziale, Supercalcolo HLRS Concentrato sul feedback dei cittadini/turismo. 4 Ukraine Migration Global Aiuti umanitari Popolazione sintetica, ABM comportamentale Validato contro le uscite di conflitti, allocazione assistita delle risorse. 36 CityScope Andorra Andorra Gestione eventi / Turismo Interfaccia tangibile, dati CDR (mobili) Pilota utilizzato per la gestione del pubblico al Cirque du Soleil. 56 WorkSim France Politica del mercato del lavoro ABM con vincoli istituzionali/legali Strumento di ricerca per testare le riforme del diritto del lavoro. 12 Dublin Docklands Ireland Resilienza ai disastri Modelli idrologici + Dati 3D della città Difesa contro le inondazioni e coinvolgimento dei cittadini. 53 Pune Epidemic Twin India Sanità pubblica ABM con specifici schemi di movimento locali Utilizzato per la pianificazione degli scenari di lockdown COVID-19. 7