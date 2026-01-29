Tappi in plastica: meno scarti e più riciclato grazie all’elettrico

Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR, Reg. 2025/40) sta imponendo a tutta la filiera del packaging in plastica di cambiare passo. L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è ridurre al minimo la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti, contenere l’uso di materia prima vergine e accompagnare il sistema verso un modello più circolare, in cui tutti gli imballaggi siano progettati per essere riciclati in modo efficace e, quando possibile, riutilizzati.

In questo scenario, perfino un componente minuscolo come il tappo in plastica diventa un terreno di innovazione tecnologica e un punto di contatto tra transizione ecologica e trasformazione digitale dei processi di stampaggio.

PPWR e packaging in plastica: tre direttrici operative per il 2030–2040

Per gli imballaggi in plastica il regolamento introduce tre direttrici principali: tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclo entro il 2030 secondo criteri armonizzati; dovranno rispettare obblighi di contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo, con soglie differenziate per tipologia di prodotto; dovranno contribuire all’obiettivo di riduzione complessiva dei rifiuti da imballaggio, fissato in una diminuzione fino al 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018.

Sul piano normativo c’è un aspetto non secondario: i componenti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso complessivo dell’imballaggio non rientrano pienamente negli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato. In pratica, il tappo potrebbe anche restare “fuori” dalle percentuali più stringenti.

Tappi in plastica e richieste dei brand: più riciclato, meno peso, stessa riciclabilità

In realtà, i grandi marchi stanno comunque chiedendo di aumentare il riciclato anche in questi componenti, riducendo il peso e mantenendo la totale riciclabilità dell’insieme. Per chi produce milioni di tappi al giorno, spesso per brand del beverage, della cosmetica o della detergenza, la vera partita si sposta sulla ripetibilità del processo: ogni variazione di materiale o di colore può tradursi in cerniere che si rompono, tappi che non chiudono bene, aumento degli scarti e fermi macchina.

È qui che entra in gioco la chiusura elettrica in stampo, una tecnologia che innova un’operazione già nota come la chiusura automatica dei tappi, ma lo fa spostando il baricentro dal mondo pneumatico a quello meccatronico.

Dalla pneumatica all’elettrico: come funziona la chiusura elettrica in stampo

Nella produzione di tappi flip-top la chiusura in stampo è da tempo utilizzata: il pezzo viene stampato aperto e chiuso automaticamente prima dell’espulsione. Nei sistemi tradizionali il movimento è gestito da cilindri pneumatici con una corsa rigida, uguale per tutti i pezzi.

La chiusura elettrica in stampo mantiene lo stesso principio ma sostituisce l’aria con assi elettrici programmabili: due motori guidano traslazione e rotazione del tappo seguendo una traiettoria definita via software, con la possibilità di inserire arresti, un secondo “click” finale e variazioni di velocità nei punti critici.

Benefici in produzione: cicli più rapidi, meno scarti e meno aria compressa

In produzione questo si traduce in cicli di stampaggio più rapidi (–5/8% sui tempi), meno scarti anche fino alla metà e una chiusura più precisa, con meno pezzi difettosi sulle cerniere. Lo stampo esce già con il tappo chiuso, senza bisogno di una macchina di chiusura esterna, riducendo ingombri, movimentazioni e manutenzione, oltre ai consumi di aria compressa.

Dal punto di vista dell’automazione, l’hardware è modulare: lo stesso armadio di controllo e i motori laterali possono servire stampi diversi, cambiando solo la curva di movimento memorizzata come ricetta.

Chiusura elettrica in stampo e PCR: ricette digitali per restare in specifica

Questa flessibilità diventa particolarmente rilevante se la si guarda alla luce degli obblighi sul contenuto minimo di plastica riciclata introdotti dal PPWR. Il materiale post-consumo non si comporta sempre come quello vergine: viscosità, ritiri, tempi di raffreddamento e resistenza delle cerniere possono cambiare da lotto a lotto, soprattutto quando entrano in gioco miscele complesse o percentuali elevate di PCR (Post-Consumer Recycled).

Con una chiusura pneumatica rigida il movimento rimane lo stesso indipendentemente dalle variazioni di materiale, e il risultato è una maggiore probabilità di produrre tappi al limite delle specifiche o fuori specifica, con inevitabili incrementi degli scarti. Con una chiusura elettrica programmabile è invece possibile predisporre ricette dedicate per ogni combinazione di colore e materiale, comprese quelle con alte percentuali di riciclato.

In questo modo la tecnologia diventa di fatto un abilitatore dell’uso di PCR: non risolve da sola i problemi intrinseci del riciclato, ma rende il processo abbastanza robusto da accettare materie prime più variabili senza sacrificare qualità e produttività. È un tassello importante per rendere praticabili, dal punto di vista industriale, le prescrizioni del PPWR sul contenuto minimo di riciclato, in un contesto in cui i brand stanno chiedendo percentuali sempre più elevate di materiale post-consumo anche nelle parti di imballaggio più piccole.

Competitività, ESG e valore di filiera: ROI, dati e micro-innovazioni di processo

L’analisi dei casi applicativi indica che, combinando cicli più veloci, riduzione degli scarti, eliminazione di una macchina di chiusura esterna e minori consumi di aria compressa, il ritorno dell’investimento su stampi multi-impronta di dimensione media può scendere sotto l’anno. Il beneficio è quindi anzitutto industriale: più pezzi buoni per ora, meno energia per tappo, meno fermi per regolazioni meccaniche, maggiore disponibilità di dati di processo utilizzabili anche in ottica ESG, quando i grandi clienti chiedono informazioni precise su consumi, scarti e performance ambientali.

I vantaggi più tangibili si fermano a monte della filiera, nella relazione tra stampatore di tappi e brand owner. Per il consumatore finale è difficile percepire un legame diretto tra una tecnologia di chiusura in stampo e il flacone di shampoo che acquista: il prezzo non scende in modo evidente, il tappo appare simile a quello di ieri.

Esistono, tuttavia, benefici indiretti ma reali: standard qualitativi più omogenei, maggiore affidabilità delle cerniere nei tappi, maggiore probabilità di utilizzare plastica riciclata anche in questi componenti, riduzione di scarti di produzione ed energia lungo la catena. Si tratta di vantaggi che pesano se guardati alla scala di centinaia di milioni di pezzi prodotti ogni anno, più che sul singolo acquisto del singolo utente.

Il caso dei tappi in plastica mostra bene come la risposta al PPWR non passi solo da grandi rivoluzioni sui materiali, ma anche da micro-innovazioni di processo spesso invisibili a chi usa il prodotto finito. Attuatori elettrici al posto dei cilindri ad aria, curve di movimento programmate anziché cinematismi fissi, ricette digitali legate al tipo di materiale, assistenza da remoto sui parametri: sono tutti tasselli di un mosaico più ampio che unisce le richieste della nuova regolazione europea, la spinta verso l’industria 4.0 e la necessità di mantenere margini industriali in un settore dove il prezzo di ogni pezzo si misura in centesimi.