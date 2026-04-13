L’euro digitale è al centro di una trasformazione che riguarda sovranità monetaria, pagamenti e rapporti di forza tra Europa, Stati Uniti e grandi operatori privati. Il tema si lega subito alla tenuta del sistema monetario e alla convertibilità della moneta nell’economia digitale.
l’analisi
Euro digitale, la via alla sovranità monetaria dell’Europa
L’euro digitale nasce per rafforzare la sovranità monetaria europea e ridurre la dipendenza da reti di pagamento esterne. Il progetto punta anche a tagliare i costi delle transazioni e ad ampliare l’accesso ai pagamenti digitali, ma resta aperto il confronto su limiti, privacy e ruolo delle banche
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