Nexi SmartPOS, recensione: costi e funzionalità

Nexi Smart POS è un terminale evoluto per accettare pagamenti digitali e gestire sconti, mance e promozioni, con doppio display e sistema Android. È adatto a negozi, professionisti e attività in mobilità con controllo completo tramite la piattaforma Nexi Business.

Pubblicato il 9 set 2025
Nexi Smart POS

Nexi Smart POS è un terminale avanzato e versatile che consente non solo di accettare pagamenti digitali in modo semplice e sicuro ma anche di gestire mance, buoni sconto, feedback clienti e promozioni con doppio display, connettività integrata e un sistema Android aggiornabile tramite app dedicate.

È pensato per una vasta gamma di attività, dalle piccole imprese ai professionisti in mobilità ed è gestibile tramite la piattaforma Nexi Business, che consente il monitoraggio in tempo reale delle vendite, la generazione di report fiscali, e l’invio di ricevute e link di pagamento anche da remoto.

I piani tariffari sono articolati tra soluzioni senza canone e offerte a pagamento mensile, ma il costo complessivo, la curva di apprendimento e la minore personalizzazione rispetto ad altri POS internazionali rappresentano aspetti da valutare con attenzione prima della scelta.

Nexi SmartPOS sono una famiglia di terminali di pagamento di nuova generazione. Funzionano come “smart device” basati su sistema operativo Android, simili a uno smartphone o un tablet, che integrano diverse funzionalità oltre all’accettazione dei pagamenti.

Nexi SmartPOS: panoramica dei modelli e funzionalità

Nexi SmartPOS
4.5

💶  Prezzo terminale: Gratis

💰 Canone: 29€ al mese

💸 Costi di attivazione / installazione: 79€

📲  App obbligatoria:

🔋  Batteria: 6.000 mAh

☎️  Sim Card:

🖨️  Stampante integrata:

📟  Touch screen:

🔌  Tipo di ricarica: USB

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica

📦  Dimensioni: 99 x 123 x 273 mm

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

Esistono sei versioni del Nexi Smart POS incluso un software da scaricare sullo smartphone per rendere il telefono un POS, ognuna con caratteristiche e prezzi specifici.

La scelta del Nexi Smart POS dipende dal volume di affari: chi ha un’attività con molti incassi e transazioni elevate, potrebbe avvalersi dello SmartPOS con commissioni più basse. Se invece il volume di transazioni è ridotto, lo SmartPOS Mini può offrire un canone più vantaggioso e una soglia di transato inclusa.

  • Nexi SmartPOS Cassa+: Unisce le funzionalità del POS a quelle di un registratore telematico, permettendo di gestire incassi e corrispettivi elettronici con un unico dispositivo. Costo 35 euro IVA inclusa.
  • Nexi SmartPOS Mini con stampante: È una versione più compatta e portatile, ideale per professionisti, attività in mobilità o per la gestione di ordini e pagamenti al tavolo. Costo 22,50 euro al mese.
  • Nexi SmartPOS: La soluzione completa di Nexi per gestire pagamenti con carte e pagamenti digitali. Ha un ampio schermo touch e offre un’esperienza d’uso intuitiva. Costo 29 euro al mese.
  • Nexi SoftPOS: Permette di trasformare uno smartphone o tablet Android in un POS, accettando pagamenti contactless senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. A canone zero.
  • Nexi SmartPOS Mini: La versione più compatta e tascabile dello SmartPOS, ideale per chi si sposta spesso o per le attività con spazi limitati. Accetta pagamenti con carte, smartphone e smartwatch. A canone zero.
  • Nexi MobilePOS: Un lettore di carte da abbinare a uno smartphone o tablet tramite Bluetooth. È una soluzione semplice ed economica per accettare pagamenti ovunque. A canone zero.

Nexi SmartPOS Cassa +: soluzione all-in-one

Nexi SmartPOS Cassa+
4.4

💶  Prezzo terminale: gratis

💰 Canone: canone 59€ al mese

💸 Costi di attivazione / installazione: 0€

📲  App obbligatoria:

🔋  Batteria: 6.000 mAh

☎️  Sim Card:

🖨️  Stampante integrata:

📟  Touch screen:

🔌  Tipo di ricarica: USB

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica

📦  Dimensioni: 99 x 123 x 273 mm

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

Nexi SmartPOS Cassa+ è una soluzione “all-in-one” che integra un POS (per accettare pagamenti con carte) e un Registratore di Cassa Telematico (per emettere scontrini elettronici), il tutto omologato secondo le normative italiane previste dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2026 .In pratica, è un unico dispositivo che permette di gestire sia gli incassi che l’emissione dei documenti fiscali.

Costi, caratteristiche e vantaggi di Nexi SmartPOS Cassa+

  • Prezzo e costi:
    • Il dispositivo è in offerta a 35 € IVA inclusa, un prezzo molto conveniente rispetto al costo originale di 59 €.
    • L’installazione è gratuita, il che significa nessun costo aggiuntivo per l’attivazione.
  • Costi di Commissione:
    • La commissione sulle transazioni (per carte di credito dei circuiti principali e PagoBANCOMAT) è dello 0,99%. Questo è un tasso molto competitivo.
    • In più, puoi beneficiare di un credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate. Questo significa che una parte delle spese ti viene rimborsata dallo Stato sotto forma di sgravio fiscale.
  • Connettività e uso:
    • Il dispositivo garantisce la connessione grazie a Wi-Fi + 4G, con la SIM e il traffico dati già inclusi. Questo ti assicura di poter operare ovunque, anche senza una rete Wi-Fi disponibile.
    • Il fatto che sia un Registratore di Cassa Telematico omologato significa che rispetta tutte le normative per la trasmissione automatica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
  • Funzionalità aggiuntive:
    • Oltre agli scontrini e ai pagamenti con carta, gestisce anche la Fatturazione Elettronica, semplificando la gestione amministrativa.
    • È molto versatile nei metodi di incasso, accettando anche buoni pasto, buoni sconto e mance.
    • Ha la funzione di inviare link di pagamento, utile per incassare a distanza, ad esempio tramite social media o WhatsApp.

Nexi SmartPOS Cassa + è una soluzione completa, compatta ed economica per i commercianti che vogliono modernizzare il loro sistema di incasso, unendo le funzioni di POS e registratore di cassa in un unico dispositivo.

Nexi SmartPOS Mini con stampante

Nexi SmartPOS Mini
4.4

💶  Prezzo terminale: 149 €

💸 Costi di attivazione / installazione: 0€

📲  App obbligatoria:

🔋  Batteria: 1.900 mAh + base 3.300 mAh

☎️  Sim Card:

🖨️  Stampante integrata:

📟  Touch screen:

🔌  Tipo di ricarica: USB

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica

📦  Dimensioni: 20 x 73 x 156 mm

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

Nexi SmartPOS Mini con stampante è un POS portatile e compatto, progettato per accettare pagamenti sia nel punto vendita che in mobilità e unisce la funzionalità di un POS tradizionale con la flessibilità di uno strumento moderno e connesso. E’ particolarmente adatto per attività come ristoranti, bar e negozi al dettaglio che hanno bisogno di servire i clienti direttamente al tavolo o in diverse aree del negozio, grazie alla sua mobilità e alla capacità di stampare immediatamente la ricevuta. La sua compatibilità con il registratore di cassa lo rende anche una buona soluzione per semplificare la gestione fiscale.

Costi e caratteristiche principali di Nexi SmartPos mini con stampante

  • Costo: L’offerta ha un costo mensile di €22,50.
  • Commissioni: Le commissioni sui pagamenti con carte europee Mastercard, Visa, Maestro e V PAY partono dallo 0,99%.
  • Connettività: Funziona con Wi-Fi e con una SIM 4G fornita da Nexi, garantendo massima copertura e mobilità.
  • Display: È dotato di un display touchscreen da 6 pollici.
  • Funzionalità aggiuntive: Oltre alla stampa, offre un lettore per QR code e bar code, si ricarica tramite USB e può stampare anche la ricevuta di pagamento digitale.
  • Compatibilità: È compatibile con il registratore di cassa, facilitando l’integrazione con il sistema fiscale (Legge di Bilancio 2025).

Vantaggi inclusi nell’offerta

  1. Accredito rapido: Si riceve l’importo delle transazioni sul conto corrente in un solo giorno lavorativo.
  2. Bonus Credito d’Imposta (Bonus POS): Si ha la possibilità di risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni grazie al Credito d’Imposta.
  3. Iniziativa Micro-pagamenti: Per i piccoli esercenti le commissioni sulle transazioni fino a €10 sono azzerate per 12 mesi. Questa offerta è valida per i pagamenti con Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT® e deve essere attivata entro il 31 gennaio 2026.
  4. Assistenza dedicata: Servizio clienti disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni.
  5. Installazione professionale: Un tecnico specializzato di Nexi si occupa dell’installazione del POS direttamente nel punto vendita.
  6. Premi Nexi Club: Si può partecipare a un programma di fidelizzazione che offre premi, sconti ed esperienze esclusive.
  7. Cashback di €100: Si può ottenere un cashback di €100 al raggiungimento di un obiettivo di transato specifico.
  8. Servizi digitali inclusi:
    • Nexi Business: Un portale gratuito per gestire l’attività, monitorare le transazioni, consultare documenti contabili e attivare servizi.
    • Pay-by-Link: Permette di ricevere pagamenti a distanza inviando un link tramite SMS, email o chat, ideale per consegne o ordini senza e-commerce.
    • Vetrina Digitale: Un sito web per vendere online, gratuito per i primi 6 mesi.
    • Nexi SoftPOS: La possibilità di accettare pagamenti contactless direttamente sullo smartphone (Android o iPhone) per 6 mesi gratuiti.
Nexi SmartPOS: caratteristiche, costi e commissioni

Nexi SmartPOS
4.5

💶  Prezzo terminale: Gratis

💰 Canone: 29€ al mese

💸 Costi di attivazione / installazione: 79€

📲  App obbligatoria:

🔋  Batteria: 6.000 mAh

☎️  Sim Card:

🖨️  Stampante integrata:

📟  Touch screen:

🔌  Tipo di ricarica: USB

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica

📦  Dimensioni: 99 x 123 x 273 mm

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

L’offerta SmartPOS di Nexi si rivolge a chi cerca un terminale di pagamento completo e tecnologicamente avanzato, con un costo per transazione che varia in base al circuito e alla tipologia di carta. Le promozioni sui piccoli importi e l’iniziativa “Micropagamenti” la rendono particolarmente vantaggiosa per chi ha molte transazioni di basso valore.

Nexi Smart POS: principali caratteristiche tecniche

Il Nexi Smart POS corrisponde al modello 61C progettato per la gestione completa delle attività commerciali:

  • Doppio display touch:
    • Schermo lato esercente: 7 pollici, per una gestione intuitiva.
    • Schermo lato cliente: 4.3 pollici, per interazione e inserimento PIN.
  • Lettori:
    • Lettore di carte “multi reader” (chip, contactless, banda magnetica).
    • Doppia fotocamera con QR Code e Barcode reader integrati.
  • Connettività:
    • Wi-Fi.
    • 4G (con SIM dati Nexi inclusa).
    • Ethernet.
  • Sistema operativo: Android di ultima generazione.
  • Dimensioni:
    • Larghezza: 117 mm
    • Altezza: 90 mm
    • Profondità: 245 mm
  • Peso: 700 g.

Funzionalità e software

  • Software Cassa: Applicazione gestionale di cassa completamente integrata con la stampante fiscale e il sistema di pagamento.
  • Gestione:
    • Organizzazione del magazzino.
    • Anagrafica clienti.
    • Statistiche divise per articoli, documenti, pagamenti, ecc.
    • Funzionalità specifiche per bar e ristoranti (es. parcheggio conto, conti separati).
  • Pagamenti:
    • Accettazione di pagamenti con carte, smartphone (NFC e QR Code) e wearable.
    • Supporto per i principali circuiti di pagamento (PagoBANCOMAT, Visa/VPay, Mastercard/Maestro, Amex, UPI e JCB).
  • Servizi aggiuntivi:
    • Pay-by-Link per incassi a distanza.
    • Firma elettronica direttamente sullo schermo.
    • Ricevuta di pagamento digitale inviabile via email.
    • Gestione buoni sconto e buoni pasto.
    • Integrazione con fatturazione elettronica.
    • Compatibilità con registratori di cassa esterni.
  • Connettività: Funziona sia con il Wi-Fi sia con la rete 4G e consente di accettare pagamenti ovunque, anche in assenza di una linea fissa.
  • Ricevuta digitale e stampante: Oltre alla classica ricevuta cartacea, si può inviare la ricevuta in formato digitale, riducendo l’uso di carta. La stampante integrata garantisce di poter stampare la ricevuta quando serve.
  • Ecosistema di app: Accesso a un insieme di applicazioni Nexi per gestire meglio l’attività, come ad esempio la possibilità di avere un catalogo prodotti, gestire la fatturazione, o fidelizzare i clienti.
CaratteristicaSpecifiche
SoftwareAndroid 10
CPUOcta-core ARM Cortex-A53
DisplayLato Esercente: 8 pollici (risoluzione 800×1280)
Lato Cliente: 5 pollici (risoluzione 480×800)
Touch screen
StampanteIntegrata, con rotolo standard (diametro 40 mm, larghezza 58 mm)
Memoria2GB DDR3 + 16GB Flash
ConnettivitàWi-Fi + 4G (con SIM fornita da Nexi)

Costi, sconti e promozioni con Nexi SmartPOS

Canone mensile: L’offerta ha un costo fisso di €29 al mese. Questo canone è riservato a chi firma un contratto con Nexi.

Commissioni sulle transazioni:

  • Zero commissioni per transazioni fino a €10: Per i piccoli esercenti, Nexi rimborsa le commissioni per 12 mesi sulle transazioni di importo pari o inferiore a €10, se fatte con carte Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT. Promozione da attivare entro il 31/01/2026.
  • Le commissioni standard partono dallo 0,99% per i pagamenti effettuati con carte europee dei circuiti Mastercard, Visa, Maestro e VPay.
  • C’è un bonus -30% sulle commissioni grazie al Credito d’Imposta. Questo ti permette di risparmiare una fetta significativa delle spese.
  • Se un cliente paga un importo pari o inferiore a 30 €, la commissione si riduce dello 0,05% per tutti i circuiti.

Costi aggiuntivi

L’offerta include il programma Protection Plus, per ottenere la certificazione di sicurezza PCI-DSS, obbligatoria per legge.

  • Costo: 2,50€ al mese, più un costo una tantum di 7,50€ per ogni punto vendita.
Nexi SoftPOS

Nexi SoftPOS
4.0

💸 Costi transazione: 1,89%

🪙 Canone: abbonamento 19€ a canone zero

☎️  Dispositivi compatibili: Android, iOS

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica, Google Pay, Apple Pay

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

Con Nexi SoftPOS è possibile trasformare lo smartphone in un vero e proprio POS, senza la necessità di acquistare o noleggiare un terminale fisico aggiuntivo.

Costi e caratteristiche principali

  • Canone: L’offerta è a canone zero, il che significa che non ci sono costi mensili fissi. Paghi solo se usi il servizio.
  • Costo di attivazione: C’è un costo di 19 € IVA inclusa per attivare il servizio. Questo è un costo una tantum per l’acquisto dell’offerta.
  • Commissioni sulle transazioni: La commissione unica è dell’1,89% su ogni transazione. Questo costo si applica ai pagamenti ricevuti tramite PagoBANCOMAT e i principali circuiti di carte (come Visa e Mastercard).
  • Inclusione del Programma Protection Plus: L’offerta include il programma Protection Plus, per una maggiore sicurezza sulle transazioni e una copertura in caso di frodi.
  • Funzionalità: E’ possibile accettare pagamenti con qualsiasi tipo di carta e inviare le ricevute ai clienti via email, SMS o WhatsApp.
  • Requisiti: Il servizio è utile per chi ha una Partita IVA o un Codice Fiscale. È l’ideale per i professionisti, i commercianti e i lavoratori autonomi che sono spesso in movimento e non hanno bisogno di un terminale POS fisso.

Nexi SmartPOS Mini senza stampante

Nexi SmartPOS Mini
4.4

💶  Prezzo terminale: 149 €

💸 Costi di attivazione / installazione: 0€

📲  App obbligatoria:

🔋  Batteria: 1.900 mAh + base 3.300 mAh

☎️  Sim Card:

🖨️  Stampante integrata:

📟  Touch screen:

🔌  Tipo di ricarica: USB

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica

📦  Dimensioni: 20 x 73 x 156 mm

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

Nexi SmartPOS Mini senza stampante è un dispositivo portatile e innovativo, ideale per chi cerca una soluzione di pagamento flessibile e senza canone mensile. Funziona sia con connessione Wi-Fi che 4G (con SIM fornita da Nexi), rendendolo perfetto per essere usato ovunque, dal negozio alle consegne a domicilio.

Costi di Nexi SmartPOS mini senza stampante

  • Costo di attivazione: Il costo una tantum per l’attivazione è di € 169 (IVA inclusa). Non ci sono canoni mensili.
  • Commissioni: La commissione standard è dell’1,49% su tutte le transazioni effettuate con carte europee dei circuiti Mastercard, VISA, Maestro, V PAY e PagoBANCOMAT®.
  • Zero commissioni su piccoli importi: Grazie alla promozione “Micropagamenti”, non si pagano commissioni sulle transazioni fino a € 10 fino al 31 gennaio 2026.
  • Accredito rapido: Gli incassi vengono accreditati sul conto corrente entro il giorno lavorativo successivo. Non è necessario aprire un nuovo conto con Nexi.
  • Bonus e vantaggi:
    • Cashback di € 100: Si possono ottenere un bonus di € 100 al raggiungimento di un obiettivo di transato.
    • Credito d’Imposta: Si ha diritto a un credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni (Bonus POS).
    • Pagamenti a distanza: Il servizio Pay-by-Link ti permette di inviare un link di pagamento via SMS, email o social network, utile per le consegne a domicilio o per i pagamenti a distanza.
    • Nexi Business: Un’app e un portale gratuiti per monitorare le transazioni e gestire la tua attività.
    • Assistenza 24/7: Servizio di assistenza telefonica attivo tutti i giorni.
    • Protection Plus: Un programma che aiuta a rispettare gli standard di sicurezza PCI-DSS e ti protegge da possibili sanzioni. Il costo annuale di questo servizio è assorbito dalle commissioni maturate, purché siano almeno pari al costo del programma.

Il dispositivo non ha una stampante integrata, ma offre la possibilità di inviare le ricevute di pagamento e la firma in formato digitale.

Nexi MobilePOS a canone zero

L’offerta Nexi Mobile POS è una soluzione di pagamento pensata per le aziende e i professionisti che desiderano accettare pagamenti digitali senza dover sostenere un costo fisso mensile. Il principale vantaggio è l’assenza di un canone mensile.

  • Costo di attivazione: Non c’è un canone mensile, ma un costo una tantum di 29 € (IVA inclusa) per l’acquisto del dispositivo Mobile POS. Questo è l’unico costo fisso da sostenere per iniziare.
  • Commissioni sulle transazioni: La commissione standard è dell’1,89% su ogni transazione. Questa percentuale si applica ai pagamenti effettuati con le principali carte di credito e debito europee (Mastercard, VISA, Maestro, VPAY) e con PagoBANCOMAT®.
  • Promozione “Micropagamenti”: Questa iniziativa promozionale azzera le commissioni per tutte le transazioni di importo fino a 10 €. La promozione è attiva per un periodo limitato (31-01-2026).
  • Costo del servizio Pay-by-Link: Il servizio permette di inviare un link di pagamento ai clienti tramite SMS, email o social network ha un costo aggiuntivo di 0,30 € a transazione, oltre alla commissione standard dell’1,89%.
  • Programma Protection Plus: Questo servizio aiuta a proteggersi dalle sanzioni per mancato rispetto degli standard di sicurezza (PCI-DSS), ha un costo che viene “assorbito” dalle commissioni che si maturano. Se le commissioni annuali sono pari o superiori al costo del programma (max 37,5 € il primo anno, 30 € gli anni successivi), non viene addebitato nulla. In caso contrario, si paga solo la differenza.

L’offerta non si limita al solo dispositivo, ma include una serie di servizi aggiuntivi:

  • Accredito veloce: Gli incassi vengono accreditati sul conto corrente entro un solo giorno lavorativo e si può usare qualsiasi conto corrente italiano.
  • Bonus Fiscale: credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni pagate, un ulteriore risparmio fiscale previsto dalla legge.
  • Assistenza 24/7: Assistenza telefonica dall’Italia attivo tutti i giorni, compresi i fine settimana.
  • Portabilità: Il dispositivo è piccolo e leggero, ideale per incassare pagamenti sia all’interno che all’esterno del punto vendita.
  • Strumenti di gestione inclusi: L’offerta comprende l’App gratuita Nexi POS e lo strumento web/app Nexi Business, che permettono di monitorare le transazioni e gestire l’attività.
  • Nexi Club: Programma a premi che offre sconti, promozioni ed esperienze esclusive.
Nexi Mobile POS
4.0

💶  Prezzo terminale: 29 €

💸 Costi di attivazione / installazione: 0€

📲  App obbligatoria:

🔋  Batteria: 1.180 mAh

☎️  Sim Card:

🖨️  Stampante integrata:

📟  Touch screen:

🔌  Tipo di ricarica: USB

💳  Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica

📦  Dimensioni: 133 x 71 x 19 mm

Pagamenti accettati:

loghi carte accettate

Vantaggi di Nexi Smart POS: perché sceglierlo

Di seguito i vantaggi di Nexi Smart POS con una sintesi delle caratteristiche di dispositivo e servizio.

Flessibilità e mobilità

Nexi Smart POS si conferma una delle soluzioni più versatili nel panorama dei terminali di pagamento grazie alla sua struttura mobile e completamente connessa. Dotato di connettività Wi‑Fi, 4G e base Ethernet, può essere utilizzato sia in ambienti fissi come negozi e ristoranti sia in contesti mobili come mercatini, eventi o servizi a domicilio.

Il sistema operativo Android, unito a un’interfaccia touch intuitiva, permette di navigare tra le funzioni in modo rapido, adattandosi a ogni tipo di attività. Inoltre, la possibilità di accedere al portale Nexi Business in tempo reale, da qualsiasi luogo, consente di mantenere il controllo sull’andamento delle vendite anche quando non si è fisicamente presenti sul punto cassa.

Sicurezza delle transazioni

Nexi Smart POS integra tecnologie di sicurezza avanzate per garantire la protezione dei dati e delle transazioni.

Il terminale è conforme agli standard PCI-DSS e supporta pagamenti con chip, contactless e wallet digitali come Apple Pay e Google Pay, offrendo autenticazione forte del cliente (SCA) e crittografia dei dati end-to-end.

L’elaborazione delle transazioni avviene in tempo reale su server certificati e l’utente riceve immediata conferma dell’avvenuto pagamento, riducendo ogni rischio di errore o frode. Il doppio display, con area riservata al cliente, evita il contatto con l’area operativa dell’esercente, migliorando l’esperienza e la fiducia dell’utente finale.

Servizi a valore aggiunto e integrazioni

Tramite il Nexi App Store è possibile scaricare applicazioni specifiche per la gestione del magazzino, delle promozioni, delle mance, del feedback clienti e delle campagne sconto.

La piattaforma Nexi Business, accessibile via web o app, consente di visualizzare l’andamento degli incassi, emettere rimborsi, generare report fiscali e attivare link di pagamento a distanza.

Nelle versioni più avanzate come Smart POS Cassa+ il dispositivo integra anche il registratore telematico rendendolo idoneo alla trasmissione automatica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Questa integrazione completa rende Nexi Smart POS non solo uno strumento per incassare ma una vera e propria postazione gestionale per l’intero ciclo di vendita.

Svantaggi e limitazioni di Nexi Smart POS

Uno dei principali svantaggi di Nexi Smart POS riguarda il costo complessivo del servizio: i piani tariffari con canone mensile possono risultare onerosi per attività con volumi di incasso ridotti o irregolari, e anche se le commissioni sono in linea con il mercato, la combinazione di canone fisso e spese di installazione può scoraggiare i piccoli esercenti o i liberi professionisti che operano in modo saltuario.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo ha una curva di apprendimento leggermente superiore rispetto a POS più basilari, a causa dell’interfaccia Android, delle numerose funzioni integrate e della possibilità di installare app tramite Nexi App Store. Questo può rendere l’esperienza iniziale meno immediata per utenti non digitalizzati o poco abituati alla gestione tramite software evoluti. Inoltre, sebbene la connettività sia garantita da Wi-Fi, 4G e SIM dati, in aree a scarsa copertura possono verificarsi difficoltà temporanee nell’elaborazione dei pagamenti.

Un altro limite riscontrato riguarda la gestione dell’hardware: il doppio display e la stampante termica sono molto comodi, ma possono andare incontro a usura o malfunzionamenti nel tempo.

Per chi è pensato Nexi Smart POS: privati e aziende

Nexi Smart POS è stato studiato per servire sia piccole attività sia aziende con sede fissa, come ristoranti, negozi, boutique, centri estetici e studi professionali.

La sua natura flessibile lo rende adatto anche a chi opera in mobilità o a chi desidera un POS completo e versatile, in grado di supportare vendite dinamiche con funzionalità professionali.

Come funziona Nexi Smart POS: guida all’utilizzo

Il dispositivo opera con sistema Android e dispone di doppio schermo touch (uno per l’esercente e uno per il cliente), stampante termica integrata e connettività Wi‑Fi, 4G e Ethernet tramite base.

Per incassare si inserisce l’importo nell’app POS e si invita il cliente ad avvicinare la carta, il telefono o il QR code supportato; è possibile gestire firme, PIN e inviare ricevute via email o SMS direttamente dal terminale.

La piattaforma Nexi Business consente poi di monitorare transazioni in tempo reale, eseguire storni, gestire cataloghi prodotti, campagne sconto, raccolta feedback e incassi a distanza tramite link di pagamento.

Configurazione e primo utilizzo

Nexi Smart POS si configura in modo semplice e guidato fin dal primo avvio. Dopo aver ricevuto il dispositivo, l’utente lo accende e seleziona la lingua preferita; il terminale si connette automaticamente alla rete tramite SIM integrata oppure può essere collegato a Wi-Fi o Ethernet, a seconda del modello.

L’attivazione avviene tramite l’inserimento delle credenziali fornite da Nexi che collegano il terminale all’account dell’esercente. Il sistema Android integrato consente un’esperienza utente molto simile a quella di uno smartphone, con menù intuitivi e schermate personalizzabili.

Una volta completata la configurazione iniziale, il POS è immediatamente pronto per accettare pagamenti, inviare ricevute e gestire il flusso di cassa. Le app già installate includono quelle per la vendita, la gestione delle mance e la creazione di promozioni, e possono essere aggiornate o ampliate tramite Nexi App Store.

Processo di accettazione dei pagamenti

Per accettare un pagamento con Nexi Smart POS l’esercente inserisce l’importo dovuto direttamente sul display del terminale, seleziona il metodo di pagamento desiderato e consegna il dispositivo al cliente, che può pagare con carta fisica, contactless, smartphone o smartwatch compatibile con Apple Pay, Google Pay o altri wallet digitali.

Il cliente può firmare digitalmente o inserire il PIN sul secondo schermo, dedicato proprio alla fase di conferma del pagamento.

Il terminale emette una ricevuta cartacea grazie alla stampante termica integrata oppure la invia via SMS o email, secondo le preferenze del cliente. Tutte le transazioni vengono validate in tempo reale, con una connessione stabile garantita dalla SIM multi-operatore o dal Wi-Fi configurato.

Gestione delle transazioni e dell’app Nexi Business

Tutte le operazioni effettuate tramite il POS vengono automaticamente registrate e rese disponibili nell’app Nexi Business, accessibile sia da desktop sia da dispositivi mobili.

Attraverso questa piattaforma l’esercente può monitorare in tempo reale l’andamento delle vendite, controllare i dettagli di ogni transazione, effettuare storni e rimborsi, gestire report periodici e scaricare documenti fiscali. L’interfaccia dell’app è chiara e strutturata per offrire una visione immediata del flusso di incassi, con filtri avanzati per data, importo o modalità di pagamento.

Inoltre, Nexi Business permette di gestire campagne di fidelizzazione, creare buoni sconto, raccogliere feedback e inviare richieste di pagamento a distanza tramite link, fornendo così un ecosistema completo e digitale per la gestione dei pagamenti, perfettamente integrato con il POS fisico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

