Stablecoin conformi al MiCA, il vantaggio europeo nei pagamenti agentici

Il modello tradizionale di e-commerce, che richiede ai consumatori umani di navigare manualmente su piattaforme diverse, confrontare i prezzi ed eseguire manualmente i processi di pagamento, sta subendo un cambiamento strutturale epocale verso il “commercio agentico”[1].

Oggi stiamo superando l’intelligenza artificiale generativa, che si limita a rispondere a comandi, e stiamo entrando in un’era di agenti di intelligenza artificiale autonomi, capaci di percepire l’ambiente, ragionare su flussi di lavoro complessi e agire in modo indipendente per raggiungere l’obiettivo dell’utente[2].

Dal commercio tradizionale al commercio agentico

Questa evoluzione promette di “de-verticalizzare” completamente internet. Anziché visitare siti web di singoli commercianti, i consumatori si affideranno sempre più ad agenti personali orizzontali che operano su più piattaforme per offrire risultati rapidi, altamente personalizzati e senza intoppi.

Le implicazioni economiche sono notevoli: McKinsey stima che il mercato globale del commercio agentico potrebbe generare un fatturato compreso tra 3 e 5 trilioni di dollari entro il 2030, con il solo mercato B2C statunitense che potrebbe accaparrarsi fino a 1 trilione di dollari di tale quota[3].

I colossi del settore si stanno già muovendo rapidamente; piattaforme come OpenAI con il suo agente “Operator” e la funzionalità “Buy with Pro” di Perplexity stanno trasformando lo shopping assistito da un concetto teorico in una realtà imminente[4].

Alcuni casi d’uso dei pagamenti tramite agenti IA

Con il passaggio dell’IA dalla generazione di raccomandazioni all’esecuzione di azioni autonome, sta emergendo una nuova frontiera cruciale di casi d’uso specifici per i pagamenti. Quando un software deve spendere denaro, rompe gli schemi del commercio tradizionale:

Microtransazioni machine-to-machine

A livello di infrastruttura, gli agenti di intelligenza artificiale acquistano continuamente risorse di cloud computing, chiamate API e flussi di dati in tempo reale su richiesta[5]. Utilizzando protocolli come x402, un agente può pagare istantaneamente frazioni di centesimo per servizi di calcolo AWS, archiviazione decentralizzata di file su Pinata o indicizzazione dei dati senza mai dover passare attraverso un ciclo di fatturazione umano[6].

Shopping autonomo B2C e smart contracts programmabili

Gli agenti di acquisto per i consumatori possono creare pacchetti multimarca e negoziare gli acquisti in modo autonomo. Ad esempio, un utente può incaricare un agente di “trovare e prenotare il miglior weekend fuori porta a meno di 800 dollari”, e l’agente valuterà le opzioni ed effettuerà il pagamento finale tramite una carta virtuale finanziata da stablecoin con rigidi limiti di budget pre-programmati.[7] Inoltre, i dispositivi intelligenti possono effettuare i propri pagamenti; una Tesla potrebbe parcheggiare e pagare autonomamente una stazione di ricarica in tempo reale utilizzando smart contracts programmabili, evitando di dover strisciare manualmente la carta[8].

Movimentazione di denaro B2B e tesoreria aziendale

Nei back-office aziendali, gli addetti alla tesoreria vengono impiegati per gestire autonomamente le posizioni di cassa aziendali. Eseguono pagamenti ai fornitori, elaborano il factoring delle fatture, ottimizzano i rendimenti attraverso protocolli di finanza decentralizzata e riconciliano i pagamenti transfrontalieri istantaneamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza intervento umano[9].

Trading autonomo e finanza decentralizzata

Gli agenti di trading basati sull’intelligenza artificiale si sono evoluti ben oltre i semplici bot basati su regole. Gestiscono dinamicamente le strategie di portafoglio interpretando le narrazioni di mercato provenienti dai social media, valutando il sentiment, eseguendo scambi complessi su exchange decentralizzati e ribilanciando le posizioni in criptovalute in base a una propria logica di pagamento programmabile.[10].

Le stablecoin sono fondamentali per i pagamenti agentici

L’ostacolo fondamentale alla diffusione dell’economia agentica è che il sistema finanziario tradizionale è progettato esclusivamente per gli esseri umani. Gli agenti IA non possono fornire un documento d’identità rilasciato dal governo, superare i controlli di conformità “Know Your Customer” o aprire conti bancari tradizionali. Tuttavia, il software è perfettamente in grado di generare chiavi crittografiche per detenere e gestire portafogli cd. non custodial[11].

Sebbene le criptovalute tradizionali come Bitcoin forniscano i necessari binari decentralizzati, la loro estrema volatilità dei prezzi rende impossibile la pianificazione finanziaria automatizzata. Un’improvvisa oscillazione del prezzo del 5% o del 10% comprometterebbe completamente i calcoli di bilancio in tempo reale di un agente autonomo.

Le stablecoin risolvono questo problema fornendo il valore prevedibile esatto, l’elevata liquidità e la disponibilità globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di cui gli agenti autonomi hanno bisogno[12].

Inoltre, i sistemi di pagamento fiat tradizionali, come le carte di credito o i pagamenti ACH[13] richiedono giorni per essere elaborati e prevedono commissioni fisse elevate che spesso superano il valore della transazione stessa. Ciò rende il sistema bancario tradizionale strutturalmente incompatibile con i micropagamenti di frazioni di centesimo che gli agenti IA eseguono migliaia di volte al giorno.[14].

Le stablecoin, combinate con standard di pagamento machine-to-machine aperti come AP2 e x402, consentono agli agenti di autenticarsi ed eseguire micropagamenti quasi istantanei in modo nativo all’interno di un ciclo di richiesta HTTP[15].

Opportunità di business per le stablecoin che conquisteranno il mercato

La convergenza tra agenti IA e stablecoin rappresenta un’enorme frontiera finanziaria da migliaia di miliardi di dollari. Leader del settore come il CEO di Coinbase Brian Armstrong e l’ex CEO di Binance Changpeng Zhao prevedono che il software autonomo potrebbe arrivare a eseguire un milione di volte più pagamenti di quanti ne eseguano oggi gli esseri umani, spinto dall’enorme volume di microtransazioni continue[16].

Grazie al commercio basato su agenti, si prevede che l’offerta globale di stablecoin raggiungerà i 420 miliardi di dollari entro il 2026, e l’economia agentica nel suo complesso potrebbe rappresentare fino a 17.500 miliardi di dollari di scambi commerciali globali entro il 2030[17].

Per gli emittenti di stablecoin e i fornitori di infrastrutture che conquistano questo mercato, le opportunità commerciali sono senza precedenti. Essi possono monetizzare le proprie reti addebitando commissioni per l’infrastruttura di esecuzione, la fornitura di liquidità, il regolamento automatizzato e le offerte aziendali di “Treasury-as-a-Service”[18].

Affermandosi come sistema operativo nativo della finanza autonoma, questi fornitori di stablecoin potrebbero soppiantare i circuiti di carte tradizionali come Visa e Mastercard, diventando il fondamento della circolazione del denaro digitale[19].

Perché le stablecoin conformi al Regolamento MiCA possono diventare leader di mercato

Sebbene le stablecoin offshore e ancorate al dollaro statunitense facilitino attualmente un elevato volume di transazioni, spesso soffrono di riserve opache, garanzie variabili e incombente incertezza normativa.

Questa mancanza di trasparenza scoraggia fortemente le grandi multinazionali, avverse al rischio, dall’adottare tali soluzioni per flussi di lavoro automatizzati di importanza critica.

Una stablecoin conforme al Regolamento UE sulle cripto-attività (MiCA)[20] possiede un vantaggio competitivo basato direttamente su una fiducia regolatoria senza compromessi.

Ai sensi del rigoroso regolamento MiCA europeo, le stablecoin devono essere interamente garantite, con un rapporto 1:1, da riserve in valuta fiat salvaguardate e a prova di fallimento, detenute presso banche di primo livello dell’UE.

Questo approccio “compliant by design” garantisce l’esatta affidabilità di livello enterprise richiesta dalle grandi multinazionali prima di affidare la gestione delle proprie tesorerie a flussi di lavoro di intelligenza artificiale autonomi.

Dall’altra parte dell’Atlantico, mentre il GENIUS Act statunitense del 2025[21] ha istituito un quadro normativo per le stablecoin ancorate al dollaro, ha fissato standard meno rigidi che consentono di detenere riserve in depositi bancari non assicurati e di ottenere prestiti in contanti tramite accordi di riacquisto, oltre ad escludere le stablecoin dalla classificazione come “securities” o “commodities”[22].

Inoltre, esso ha innescato instabilità bancaria poiché le piattaforme di criptovalute sfruttano le scappatoie normative per pagare interessi, una pratica vietata sia dal GENIUS Act che dal MiCA[23].

Il vantaggio normativo dell’Europa rispetto agli Stati Uniti va oltre le semplici scappatoie relative alla detenzione di riserve e agli interessi. Sebbene entrambi i quadri normativi richiedano una copertura in valuta fiat, il requisito del MiCA che i trasferimenti monetari elettronici (EMT) siano garantiti 1:1 da fondi segregati in banche di primo livello dell’UE opera in parallelo con gli standard in continua evoluzione dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) e con i mandati di verifica del beneficiario (VoP).

Integrando gli standard AMLA e i mandati VoP europei in continua evoluzione, le stablecoin possono implementare meccanismi di salvaguardia che prevedono l’intervento umano. Ciò garantisce che gli agenti IA autonomi operino rigorosamente entro limiti verificabili e gestiti in termini di rischio, impedendo ad attori illeciti di sfruttare i sistemi finanziari automatizzati.

In definitiva, questa potente combinazione di funzionalità di pagamento machine-to-machine senza attriti e la rigorosa affidabilità della regolamentazione europea, pone le stablecoin conformi al MiCA in una posizione privilegiata per diventare leader di mercato nel trasferimento automatizzato di valore nell’e-commerce.

Note

[1] McKinsey, The agentic commerce opportunity: How AI agents are ushering in a new era for consumers and merchants, 17 ottobre 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agentic-commerce-opportunity-how-ai-agents-are-ushering-in-a-new-era-for-consumers-and-merchants.

[2] B. Stackpole, Agentic AI, explained, 18 febbraio 2026, https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/agentic-ai-explained.

[3] McKinsey, The agentic commerce opportunity: How AI agents are ushering in a new era for consumers and merchants, cit.

[4] Più recentemente, OpenAI e Stripe hanno lanciato un protocollo di commercio agentico che consente gli acquisti in chat all’interno di ChatGPT. Shopify sta sviluppando il framework per consentire agli agenti IA di navigare nell’intero catalogo dei suoi venditori e gestire i carrelli multi-negozio. Amazon, Google e PayPal stanno attivamente sviluppando le proprie soluzioni di shopping basate su agenti.

[5] Team MoonPay, Why Agentic Payments Are The Future of AI and Crypto, 7 aprile 2026, https://letstalkbitco.in/stablecoins-and-ai-agents-driving-a-140b-decentralized-payment-revolution.

[6] Daily Feed, Stablecoins and AI Agents: Driving a $140B Decentralized Payment Revolution, 5 giugno 2025, Stablecoin e agenti AI_ Guidare una rivoluzione dei pagamenti decentralizzati da 140 miliardi di dollari.docx; K. Kinder, B. Elad, AWS collabora con Coinbase e Stripe per i pagamenti in stablecoin basati su agenti, 7 maggio 2026, https://coinlaw.io/aws-coinbase-stripe-ai-agent-stablecoin-payments.

[7] J. Cottrell, Skeptic to Believer: How AI Agents and Stablecoins Are Powering the Future of Consumer Payments, accessed on 8 May 2026, consultato l’8 maggio 2026.

[8] E. Hong, Will the biggest user of stablecoins be agentic AI?, 6 novembre 2025, https://www.ibm.com/think/news/will-biggest-user-of-stablecoins-be-agentic-ai.

[9] I.E. Carballo, Why Pairing Stablecoins with Agentic AI Will Revolutionize Global Finance, 15 luglio 2025, https://paymentscmi.com/insights/agentic-ai-stablecoins-future-finance; Team MoonPay, Why Agentic Payments Are The Future of AI and Crypto, cit.

[10] P. Jha, Machines Are Coming for Payments: Why AI Agents May Become Crypto’s Biggest Users, 16 marzo 2026, https://www.ccn.com/news/crypto/machina-payments-ai-agent-crypto-biggest-users; Team MoonPay, Why Agentic Payments Are The Future of AI and Crypto, cit.

[11] Team MoonPay, Why Agentic Payments Are The Future of AI and Crypto, cit.; P. Jha, Machines Are Coming for Payments: Why AI Agents May Become Crypto’s Biggest Users, cit. Un wallet non custodial è quello in cui solo il titolare possiede e controlla le chiavi private. Essi rappresentano quindi l’opzione preferita dagli utenti che desiderano pieno controllo sui propri fondi.

[12] Outlier Ventures, Stablecoins: The Missing Link for Smarter AI Agents, 20 maggio 2025, https://outlierventures.io/article/stablecoins-ai-agents-machine-economy.

[13] Automated Clearing House, sistema automatizzato di compensazione.

[14] Daily Feed, Stablecoins and AI Agents: Driving a $140B Decentralized Payment Revolution, cit.; E. Hong, Will the biggest user of stablecoins be agentic AI?, 6 novembre 2025, cit.

[15] R. Moses, AWS gives AI agents their own wallets to pay for APIs, 7 maggio 2026, https://www.cryptopolitan.com/aws-gives-ai-agents-wallets-pay-for-apis; McKinsey, The agentic commerce opportunity: How AI agents are ushering in a new era for consumers and merchants, cit.

[16] P. Jha, Machines Are Coming for Payments: Why AI Agents May Become Crypto’s Biggest Users, cit.

[17] Team MoonPay, Why Agentic Payments Are The Future of AI and Crypto, cit.

[18] I.E. Carballo, Why Pairing Stablecoins with Agentic AI Will Revolutionize Global Finance, cit.

[19] MENA Fintech, Stablecoin Firms Bet Big on AI Agent Payments That Barely Exist, 7 marzo 2026, https://mena-fintech.org/news/stablecoin-firms-bet-big-on-ai-agent-payments-that-barely-exist; I.E. Carballo, Why Pairing Stablecoins with Agentic AI Will Revolutionize Global Finance, cit.

[20] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, GU L 150 del 9 giugno 2023.

[21] Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), Public Law 119-27, 18 luglio 2025.

[22] Ciò consente agli emittenti statunitensi di utilizzare una gamma più ampia di strumenti “equivalenti al contante” senza timore di un’eccessiva ingerenza da parte della SEC o della CFTC.

[23] Cryptopolitan, Stablecoins evolve from crypto trading tools into global payment infrastructure, 8 maggio 2026, https://www.mexc.com/news/1077605; H. Bourrousse, The future of stablecoins is AI-ready, 22 settembre 2025, https://fbf.eui.eu/the-future-of-stablecoins-is-ai-ready.