La strategia europea sui dati punta a costruire un quadro comune per la condivisione dei dati all’interno dell’UE. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a ripensare processi e procedure per restare al passo con le innovazioni normative in tema di data economy.
pa data driven
Strategia Ue sui dati: perché la PA italiana è in ritardo e come risolvere
La strategia europea punta su condivisione e valorizzazione dei dati. La pubblica amministrazione italiana mostra però ritardi culturali e organizzativi: mancano competenze, strategie chiare e governance efficace. Serve un cambio di paradigma per trasformare i dati in strumento di innovazione
Argomenti
Canali