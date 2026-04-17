Il rapporto tra chatbot ed empatia è al centro di un dibattito sempre più urgente: questi sistemi riescono davvero ad ascoltarci, o producono soltanto l’illusione dell’ascolto?
empatia simulata
Adolescenti e AI: l’illusione di essere ascoltati e i rischi per le relazioni
I chatbot intercettano un bisogno profondo: essere ascoltati. Dati recenti mostrano che molti adolescenti li usano come confidenti emotivi. La relazione terapeutica umana, fatta di risonanza, corporeità e reciprocità, offre però qualcosa che nessun algoritmo può replicare: la vera trasformazione attraverso l’incontro
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