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empatia simulata

Adolescenti e AI: l’illusione di essere ascoltati e i rischi per le relazioni

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I chatbot intercettano un bisogno profondo: essere ascoltati. Dati recenti mostrano che molti adolescenti li usano come confidenti emotivi. La relazione terapeutica umana, fatta di risonanza, corporeità e reciprocità, offre però qualcosa che nessun algoritmo può replicare: la vera trasformazione attraverso l’incontro

Pubblicato il 17 apr 2026
Irene Rizzi

psicologa e psicoterapeuta

chatbot ed empatia robot educativi
Teenager using smartphone chatting with friends and learning music from AI chatbot.Concept for online education,digital lifestyle, social media, virtual interaction,e-learningonline behaviour concepts

Il rapporto tra chatbot ed empatia è al centro di un dibattito sempre più urgente: questi sistemi riescono davvero ad ascoltarci, o producono soltanto l’illusione dell’ascolto?

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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