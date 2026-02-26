AI e università: quali lauree garantiscono più lavoro oggi

Quali sono oggi i percorsi universitari che possono garantire oggi maggiore occupabilità in Italia e nel mondo? In che modo l’impatto dell’IA sta definendo il mercato del lavoro e l’occupabilità? Proviamo a leggere le ultime analisi svolte sia dagli atenei sia nell’ambito del mondo del lavoro, nel quale si collocano nuove competenze e nuove richieste, con uno sguardo internazionale non esaustivo.