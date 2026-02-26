AI e università: quali lauree garantiscono più lavoro oggi

Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il mercato del lavoro e l’occupabilità dei laureati. Le ricerche di Stanford e Harvard mostrano cali occupazionali tra i giovani. I dati AlmaLaurea indicano ingegneria e informatica come i percorsi con maggiori sbocchi professionali in Italia

Pubblicato il 26 feb 2026
Carmelina Maurizio

Università degli Studi di Torino

ai scuola (1) formazione intelligenza artificiale ia nella didattica AI e bisogni educativi speciali educazione personalizzata con l'IA libri digitali a scuola; NotebookLM SchoolAI identità digitale dello studente

Quali sono oggi i percorsi universitari che possono garantire oggi maggiore occupabilità in Italia e nel mondo? In che modo l’impatto dell’IA sta definendo il mercato del lavoro e l’occupabilità? Proviamo a leggere le ultime analisi svolte sia dagli atenei sia nell’ambito del mondo del lavoro, nel quale si collocano nuove competenze e nuove richieste, con uno sguardo internazionale non esaustivo.

Carmelina Maurizio
Università degli Studi di Torino
