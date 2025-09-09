L’intelligenza artificiale generativa costituisce una delle innovazioni tecnologiche più rilevanti degli ultimi anni, con implicazioni dirette sul piano giuridico, economico e sociale. Strumenti come ChatGPT, sviluppato da OpenAI, e Microsoft Copilot, integrato nella suite Microsoft 365, si stanno rapidamente affermando come soluzioni di supporto alla redazione di testi, analisi di contenuti e sintesi automatica di documenti.
ChatGPT e Copilot a confronto: rischi su dati, output e copyright
Le principali criticità giuridiche e operative di ChatGPT e Copilot in materia di protezione dati, affidabilità informativa e diritti di proprietà intellettuale. Focus sugli obblighi previsti dal GDPR, AI Act e Direttiva DSM
Senior Partner di P4I e Senior Advisor presso l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection (MIP)
Legal Consultant P4I
