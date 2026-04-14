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Matematica, nuove frontiere grazie all’AI? Ecco lo stato della ricerca

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First Proof è un progetto volto a verificare se i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) possano offrire un contributo rilevante alla ricerca nel campo della matematica pura. Il primo round si è concluso con risultati sorprendenti, ma ora, in attesa del secondo round, la parola passa ai matematici e agli esperti

Pubblicato il 14 apr 2026
Mirella Castigli

Giornalista pubblicista

ai e matematica; Progressi AI nella matematica: ma i ricercatori non hanno la palla di cristallo sul loro futuro

Nella corsa delle aziende di intelligenza artificiale, per mettere la bandierina nel campo della matematica pura, siamo alla vigilia di un nuovo passaggio. L’AI ha risolto alcuni problemi, ma ha commesso anche diversi errori.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Mirella Castigli, giornalista pubblicista, collaboratrice di AgendaDigitale.eu
Mirella Castigli
Giornalista pubblicista

Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption“.

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