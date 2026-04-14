Nella corsa delle aziende di intelligenza artificiale, per mettere la bandierina nel campo della matematica pura, siamo alla vigilia di un nuovo passaggio. L’AI ha risolto alcuni problemi, ma ha commesso anche diversi errori.
intelligenza artificiale
Matematica, nuove frontiere grazie all’AI? Ecco lo stato della ricerca
First Proof è un progetto volto a verificare se i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) possano offrire un contributo rilevante alla ricerca nel campo della matematica pura. Il primo round si è concluso con risultati sorprendenti, ma ora, in attesa del secondo round, la parola passa ai matematici e agli esperti
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