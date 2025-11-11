È largamente diffusa una ricostruzione delle origini dell’Intelligenza Artificiale che considera, come evento fondante, il seminario organizzato da McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon, nel 1956 al Dartmouth College.
l’evoluzione
Alle radici dell’intelligenza artificiale: un mosaico di saperi
L’intelligenza artificiale non nasce nel 1956 ma da un intreccio di idee, scoperte scientifiche e sogni filosofici. Le sue radici affondano nell’automazione, nella logica e nelle neuroscienze, e ancora oggi ne definiscono la direzione evolutiva
