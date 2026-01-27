L’Intelligenza Artificiale generativa promette di rivoluzionare la creatività umana, ma l’esperienza quotidiana con strumenti come ChatGPT e Gemini rivela una realtà ben diversa: risultati spesso lontani dalle intenzioni, costi energetici insostenibili e una preoccupante incapacità di comprendere le richieste degli utenti.
Allucinazioni e sprechi: il prezzo nascosto della creatività artificiale
L’Intelligenza Artificiale generativa mostra limiti evidenti nell’interpretare le richieste degli utenti. Costi energetici elevati, errori ripetuti e risultati lontani dalle intenzioni iniziali sollevano dubbi sulla reale efficacia di questi strumenti e sugli investimenti miliardari nel settore
