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Cavi sottomarini, l’Italia al centro della sicurezza digitale Ue nel Mediterraneo

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La Commissione europea avvia i primi hub regionali per la sicurezza dei cavi sottomarini e un bando da 40 milioni per riparazioni d’emergenza. L’Italia coordinerà il presidio mediterraneo, ma resta aperta la questione della proprietà e del controllo delle infrastrutture

Pubblicato il 24 giu 2026
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Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

cavi sottomarini

La Commissione europea istituisce i primi centri di sorveglianza regionali per i cavi sottomarini e lancia un bando da 40 milioni per le riparazioni d’emergenza. L’Italia coordinerà il presidio del Mediterraneo con Grecia, Cipro e Malta. Ma il vero nodo resta la concentrazione della proprietà delle infrastrutture in mani non europee, sorvegliare non è controllare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Maurizio Carmignani
Maurizio Carmignani
Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Maurizio Carmignani è Senior Advisor & AI Innovation Strategist, da più di 25 anni lavora come executive manager, consulente direzionale, executive trainer, startup advisor.

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