Fino a ieri i robot erano bracci in gabbia o giocattoli da fiera. Oggi, per la prima volta, vediamo macchine che capiscono che cosa chiediamo a voce, osservano la scena con videocamere e sensori, e trasformano quelle istruzioni in azioni concrete, adattandosi agli imprevisti.
Robot umanoidi domestici : la rivoluzione AI entra in casa
La nuova generazione di robot domestici umanoidi impara osservando e ascoltando, senza righe di codice. Modelli come Gemini Robotics trasformano parole in azioni, mentre versioni on-device garantiscono privacy e risposte immediate nelle attività quotidiane
Laboratorio di Robotica, dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Palermo
