Decennio digitale, l’Italia cresce ma resta incompiuta

L’Italia digitale oggi è meno arretrata di quanto spesso sembri e più fragile di quanto suggeriscano i suoi indicatori migliori. La relazione nazionale del Decennio digitale 2026 della Commissione europea consegna al Paese una valutazione che non si lascia riassumere in una promozione o in una bocciatura: la fibra cresce, il 5G copre quasi tutta la popolazione, il cloud e l’analisi dei dati sono entrati nelle imprese più della media Ue, la sanità digitale e l’identità digitale sono considerate sviluppate. Ma le debolezze segnalate da Bruxelles incidono proprio sul valore di questi progressi.