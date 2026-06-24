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Decennio digitale, l’Italia cresce ma resta incompiuta

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Il nuovo report sul Decennio digitale riconosce i progressi italiani su fibra, cloud, dati e servizi pubblici. Ma anche punti deboli mai risolti: bassa adozione della fibra, competenze insufficienti, pmi poco mature sull’AI. Lacune che rischiano di impedire all’italiana di ottenere vantaggi reali da progressi ottenuti

Pubblicato il 24 giu 2026
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Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Alessandro Longo

Direttore agendadigitale.eu

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L’Italia digitale oggi è meno arretrata di quanto spesso sembri e più fragile di quanto suggeriscano i suoi indicatori migliori. La relazione nazionale del Decennio digitale 2026 della Commissione europea consegna al Paese una valutazione che non si lascia riassumere in una promozione o in una bocciatura: la fibra cresce, il 5G copre quasi tutta la popolazione, il cloud e l’analisi dei dati sono entrati nelle imprese più della media Ue, la sanità digitale e l’identità digitale sono considerate sviluppate. Ma le debolezze segnalate da Bruxelles incidono proprio sul valore di questi progressi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Maurizio Carmignani è Senior Advisor & AI Innovation Strategist, da più di 25 anni lavora come executive manager, consulente direzionale, executive trainer, startup advisor.

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direttore di Agendadigitale.eu, Cybersecurity360 e Ai4business.it. Giornalista professionista

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