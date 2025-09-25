Il lavoro cambia volto: l’AI non lo cancella, lo reinventa

L’intelligenza artificiale e le infrastrutture dati stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono le informazioni, prendono decisioni e operano nel mercato. È evidente a tutti che il crescente numero di acquisizioni nel settore tech segnala una competizione sempre più intensa tra i principali player, impegnati a rafforzare la propria capacità di innovazione e a intercettare tutto il potenziale dell’AI.

La digitalizzazione e il ruolo dell’intelligenza artificiale

La spinta verso una digitalizzazione profonda non è più, dunque, un’opzione, ma una vera e propria necessità. Una necessità che ridisegna modelli produttivi, relazioni professionali e processi decisionali.

L’intelligenza artificiale, in questo scenario in rapida trasformazione, non deve essere vista solo come uno strumento di automazione. Io credo fermamente che debba affiancare il lavoro umano, supportandolo proprio nelle sue dimensioni più complesse. Per questo motivo, dico sempre: l’intelligenza artificiale deve affiancare il lavoratore, non sostituirlo. È uno strumento straordinario che amplia le possibilità umane, ma non può replicare la complessità della mente, del giudizio, dell’intuito. L’AI va utilizzata come leva per potenziare, non per disumanizzare il lavoro.

L’implementazione pratica dell’AI in azienda

Questa non è solo una visione, è qualcosa che stiamo già realizzando concretamente, giorno dopo giorno, all’interno della nostra azienda, avviando un percorso di integrazione dell’AI nei propri processi aziendali, e le tecnologie vengono già oggi impiegate per ottimizzare l’interazione con clienti e partner, migliorare l’efficienza operativa e rendere più fluido il lavoro dei team tecnici e commerciali.

Faccio un esempio pratico: nel supporto tecnico, abbiamo introdotto chatbot intelligenti che consentono ai nostri tecnici di consultare in pochi secondi una knowledge base composta da ticket e documenti scritti in linguaggio naturale. Le risposte che ottengono sono precise, aggiornate e contestualizzate. È un cambio di passo radicale, che riduce drasticamente i tempi di risposta, aumenta la qualità delle informazioni e valorizza il know-how interno.

Nel nostro caso, voglio sottolinearlo ancora, l’intelligenza artificiale non sostituisce le persone, ma bensì le aiuta a lavorare meglio. Abbiamo investito in soluzioni che permettono ai tecnici di accedere subito alle informazioni giuste, evitando ricerche lunghe e migliorando la coerenza delle risposte. Il risultato è duplice: da un lato il cliente riceve un’assistenza più efficace, dall’altro il nostro personale può concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto.

Ma non ci siamo fermati all’assistenza tecnica. Anche la nostra rete commerciale oggi utilizza strumenti intelligenti evoluti. Sistemi capaci di generare offerte personalizzate basate sui dati raccolti durante le visite, sulle esigenze espresse dal cliente e sulle condizioni contrattuali aggiornate. Grazie a questi strumenti, riusciamo a ridurre il margine d’errore, ad aumentare la tempestività e a offrire proposte più strutturate e professionali. E questo per noi è fondamentale, infatti si evita il rischio di presentazioni approssimative e siamo in grado di fornire al cliente un’offerta ragionata, pertinente e tempestiva, migliorando la percezione del nostro lavoro e rafforzando il rapporto di fiducia.

Responsabilità ed etica nell’uso dell’intelligenza artificiale

Naturalmente, più cresce il potenziale tecnologico, più aumentano anche le responsabilità. Per me è essenziale che l’uso dell’intelligenza artificiale non porti a una deresponsabilizzazione nei processi decisionali. È cruciale non perdere mai di vista l’aspetto umano e la responsabilità individuale. Delegare totalmente le decisioni a un algoritmo non è un’opzione. Il mondo reale è complesso, spesso ambiguo e richiede la capacità di interpretare, di scegliere, di assumersi la responsabilità.

È un messaggio, questo, che ritengo particolarmente urgente in un’epoca in cui molte scelte, dalla selezione del personale alla definizione dei prezzi, vengono affidate, almeno in parte, a sistemi automatici. In questo contesto, il tema dell’etica della tecnologia emerge con forza. L’AI può e deve essere progettata per riflettere valori condivisi come: inclusività, trasparenza, rispetto della privacy e sostenibilità. Ma per ottenere questo risultato, serve una forte consapevolezza, sia da parte degli utenti finali, sia e soprattutto da parte di chi progetta e sviluppa queste tecnologie.

Lo dico chiaramente, la tecnologia da sola non basta. Dobbiamo formare persone capaci di comprenderla, governarla e, soprattutto, valutarne l’impatto. L’AI va inserita in un quadro di responsabilità condivisa, in cui ogni decisione, anche quella suggerita da un algoritmo, deve essere compresa e validata dall’uomo. Questa è, secondo me, la vera sfida, ossia integrare l’intelligenza artificiale in un sistema di lavoro che valorizzi la componente umana e non la perda di vista.

Scenari futuri e competenze richieste

I dati più recenti vanno in questa direzione. Secondo il World Economic Forum, entro il 2027 circa il 50% delle aziende prevede di ampliare l’uso dell’AI nei processi lavorativi. Crescerà di conseguenza anche la domanda di competenze digitali avanzate come machine learning, gestione dei dati, problem solving critico. Ma attenzione, il rischio concreto è il disallineamento tra le competenze attuali dei lavoratori e quelle richieste. Servono programmi di formazione continua e di riqualificazione.

Lo conferma anche un report dell’OCSE del 2024: le competenze soft come, creatività, empatia, capacità decisionali, resteranno insostituibili, mentre le mansioni ripetitive e manuali saranno progressivamente automatizzate. La domanda di figure professionali capaci di lavorare in sinergia con l’AI, i cosiddetti “human-in-the-loop”, è destinata a crescere in modo significativo.

Rischi e regolamentazione dell’AI

Detto questo, non possiamo ignorare i rischi di un uso improprio dell’AI. Secondo uno studio recente della Commissione Europea, le principali preoccupazioni riguardano i bias algoritmici, la perdita di posti di lavoro senza misure di supporto adeguate, e la gestione dei dati personali. Il pericolo è che la tecnologia venga utilizzata in modo opaco, alimentando disuguaglianze e sfiducia. È per questo che dobbiamo pretendere trasparenza, auditing esterni e responsabilità condivisa.

Ecco perché ritengo importantissimo il lavoro normativo che si sta facendo. La Commissione Europea ha introdotto l’AI Act, che è entrato in vigore nel 2024 ma che sarà applicabile a partire dall’agosto del 2026. È un regolamento rigoroso che classifica i sistemi di AI in base al rischio e impone obblighi stringenti in materia di trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Allo stesso tempo, anche l’Organizzazione Internazionale del Lavoro sta promuovendo linee guida per un’adozione etica e sostenibile dell’AI.

Formazione e sviluppo delle competenze digitali

Davanti a queste sfide, la formazione resta un punto chiave. Politiche pubbliche e strategie aziendali convergono sulla necessità di programmi di aggiornamento continuo, non solo tecnico ma anche etico e critico. Secondo McKinsey, le aziende che investono stabilmente nella formazione ottengono un miglioramento del 25% nella produttività e una maggiore soddisfazione dei dipendenti.

L’alfabetizzazione digitale non basta da sola. Va accompagnata da percorsi che aiutino a valutare l’impatto sociale ed etico dell’AI. Solo così costruiremo un ecosistema tecnologico davvero sostenibile e inclusivo.

La sfida dell’integrazione tra AI e lavoro umano

Integrare AI e lavoro umano è una delle principali sfide culturali e operative del nostro tempo. Non si tratta solo di adottare nuovi strumenti, ma di ripensare i modelli organizzativi in chiave evolutiva.

La vera innovazione sarà quella che saprà coniugare la potenza computazionale con l’intelligenza emotiva, relazionale e critica delle persone. Perché, lo ribadisco, nessuna tecnologia per quanto sofisticata potrà mai sostituire la capacità umana di comprendere un contesto, di adattarsi, di prendere decisioni complesse. L’AI può fare moltissimo, ma il cuore del lavoro resta, e deve restare, umano.