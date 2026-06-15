Profili AI, la mappa italiana delle competenze per governare l’innovazione

La pubblicazione della norma UNI 11621-8:2026 non è stata un esercizio formale. Arriva in un momento in cui la competizione internazionale sull’IA si gioca sempre più sul terreno delle competenze: chi sa progettare, governare e certificare sistemi affidabili acquisisce un vantaggio strategico misurabile. Il documento, elaborato nell’ambito della Commissione Tecnica UNI/CT 526 – UNINFO, con il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il contributo della CT 533 “AI” di UNI, offre la grammatica condivisa che mancava tra mercato del lavoro, percorsi formativi e schemi di certificazione delle persone.