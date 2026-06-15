Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

la norma UNI 11621-8

Profili AI, la mappa italiana delle competenze per governare l’innovazione

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

La nuova UNI 11621-8:2026 introduce una classificazione nazionale delle professioni AI, collegando competenze, percorsi formativi e certificazione. Uno strumento destinato a supportare l’attuazione dell’AI Act e la crescita delle competenze richieste dalla trasformazione digitale

Pubblicato il 15 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Nello Iacono

Esperto processi di innovazione e competenze digitali

Pasquale Popolizio

consulente, formatore, esperto di competenze digitali e normazione tecnica nel settore ICT

punti digitale facile competenze digitali mismatch di competenze

La pubblicazione della norma UNI 11621-8:2026 non è stata un esercizio formale. Arriva in un momento in cui la competizione internazionale sull’IA si gioca sempre più sul terreno delle competenze: chi sa progettare, governare e certificare sistemi affidabili acquisisce un vantaggio strategico misurabile. Il documento, elaborato nell’ambito della Commissione Tecnica UNI/CT 526 – UNINFO, con il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il contributo della CT 533 “AI” di UNI, offre la grammatica condivisa che mancava tra mercato del lavoro, percorsi formativi e schemi di certificazione delle persone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Nello Iacono
Esperto processi di innovazione e competenze digitali
P
Pasquale Popolizio
consulente, formatore, esperto di competenze digitali e normazione tecnica nel settore ICT

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • UNI 11621-8

  • il quadro operativo

    UNI 11621-8, l'Italia mappa i profili professionali dell'AI: cosa cambia per PA e imprese

    08 Mag 2026

    di Silvia Stefanelli

    Condividi
  • IA e mente umana (1) economia dell'attenzione; psicologia e tecnologia ignoranza artificiale

  • la lettura

    La mente sotto assedio: Giussani e la sfida dell’intelligenza artificiale

    11 Mag 2026

    di Lelio Demichelis

    Condividi
  • startup sostenibili venture capital ue-usa incentivi fiscali startup innovative

  • strategie

    Startup AI italiane: cosa serve per crescere davvero

    21 Lug 2025

    di Giancarlo Donadio

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x