Il digitale, così come altri in settori, sta rivoluzionando anche il panorama della formazione, rendendo sempre più obsolete le metodologie tradizionali, basate sulla mera trasmissione di informazioni secondo un approccio prevalentemente “monodirezionale”.
apprendimento
Serious game e AI: formazione immersiva oltre i metodi tradizionali
I Serious Game offrono esperienze interattive basate sul gioco. L’intelligenza artificiale, integrata in questi strumenti, ne aumenta l’efficacia, adattando contenuti e difficoltà in tempo reale. Una combinazione che ridisegna i modelli di formazione
Argomenti
Canali