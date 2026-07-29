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Holafly lancia Plans: eSIM dati illimitati in oltre 160 Paesi, prezzi da 59,95 euro al mese

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Holafly introduce Plans, il nuovo abbonamento con eSIM dati illimitati valido in oltre 160 destinazioni. L’offerta comprende due piani, fatturazione mensile o annuale, hotspot, assistenza continua e una connessione internazionale gestibile con una sola eSIM

Pubblicato il 29 lug 2026
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Holafly eSIM dati illimitati
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eSIM dati illimitati con Holafly: i 3 punti chiave

  • Nuova offerta in abbonamento di Holafly: Plans è il piano per una eSIM attivabile online con copertura in oltre 160 destinazioni.
  • Unlimited Plan offre dati illimitati, hotspot, assistenza 24/7, funzione Always On (1 GB backup) e cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.
  • Attivazione interamente online tramite QR, supporto 4G/LTE/5G, piano alternativo a traffico limitato, risparmio annuale e minore uso di plastica grazie alla eSIM.
Riassunto generato con AI

La nuova offerta per una eSIM con dati illimitati di Holafly introduce un modello in abbonamento dedicato alla connettività internazionale.

Holafly propone due piani utilizzabili in oltre 160 destinazioni, con attivazione online e gestione tramite un’unica eSIM. La soluzione arriva mentre aumenta la richiesta di connessioni mobili senza roaming tradizionale per viaggiatori frequenti, professionisti e nomadi digitali.

Holafly affianca al piano premium anche una versione con traffico dati limitato e costo inferiore.

Attiva una eSIM con dati illimitati con Holafly

Holafly Plans: una sola eSIM con dati illimitati per la connettività internazionale

Plans rappresenta la nuova proposta in abbonamento di Holafly dedicata a chi viaggia con regolarità. L’obiettivo è sostituire l’acquisto di SIM locali o il cambio continuo di profili dati con una sola eSIM utilizzabile in numerosi Paesi.

Il servizio copre oltre 160 destinazioni. La rete seleziona automaticamente il segnale disponibile più performante, così da mantenere la connessione durante gli spostamenti.

La formula include fatturazione mensile senza vincoli e possibilità di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Unlimited Plan: tutte le caratteristiche dell’offerta di Holafly

L’Unlimited Plan è il livello più completo della nuova gamma di eSIM di Holafly. Include dati senza limiti e diversi servizi aggiuntivi pensati per l’utilizzo durante i viaggi internazionali.

L’offerta comprende:

  • dati illimitati;
  • hotspot e condivisione della connessione;
  • copertura in oltre 160 destinazioni;
  • assistenza clienti disponibile 24 ore su 24;
  • funzione Always On con 1 GB di internet backup;
  • numero telefonico incluso in alcuni mercati;
  • cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

La disponibilità dell’hotspot consente, ad esempio, di condividere la connessione con notebook o tablet senza acquistare ulteriori SIM dedicate.

Quanto costano le eSIM Holafly con i piani Plans

Light Plan è l’offerta di Holafly per avere eSIM con 25 GB per navigare in rete all’estero, mentre Unlimited Plan garantisce dati illimitati: i costi sono rispettivamente di 45,95 e 59,95 euro al mese.

PianoPrezzo mensilePrezzo annualeDatiHotspotCoperturaNumeroAlways On
Unlimited Plan59,95 €/mese50,99 €/meseIllimitatiInclusoOltre 160 destinazioniIncluso su alcuni mercati1 GB backup
Light Plan45,95 €/mese39,16 €/mese25 GBInclusoOltre 160 destinazioniNo1 GB backup

La sottoscrizione annuale dell’Unlimited Plan prevede un risparmio dichiarato fino al 15% rispetto al pagamento mensile.

Come si attiva la eSIM Holafly

L’attivazione avviene interamente online. Dopo la scelta del piano, il cliente riceve un QR code via email per installare la eSIM sul dispositivo compatibile.

La configurazione richiede quattro passaggi:

  • selezione del piano
  • installazione della eSIM
  • configurazione sullo smartphone
  • attivazione del roaming dati una volta raggiunta la destinazione

Il servizio supporta reti 4G, LTE e 5G, in base alla copertura disponibile nel Paese visitato. L’azienda consiglia di completare la configurazione prima della partenza per utilizzare subito la connessione all’arrivo.

Always On e gli altri servizi inclusi con i piani Holafly

Tra le funzionalità aggiuntive figura Always On, che mette a disposizione 1 GB mensile di internet backup utilizzabile in oltre 70 Paesi.

Restano disponibili WhatsApp e le principali applicazioni di messaggistica mantenendo il proprio numero telefonico. L’assistenza via chat opera 24 ore su 24, mentre le politiche di rimborso coprono casi di recesso, incompatibilità del dispositivo o problemi di connessione riconducibili al servizio.

L’utilizzo della eSIM elimina inoltre la necessità di SIM fisiche, riducendo plastica, imballaggi e spedizioni associate alle schede tradizionali.

Attiva una eSIM con dati illimitati con Holafly
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