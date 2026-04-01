I chatbot sembrano capirci davvero. Ed è qui che nasce il rischio

Anthropic, una delle principali società di intelligenza artificiale, ha avviato un programma di ricerca per capire come e perché i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono in grado dare agli utenti l’impressione di essere prudenti, empatici o riflessivi. Il punto non è solo descrivere questo effetto, ma misurarne le conseguenze: la fiducia che riponiamo in questi sistemi, le decisioni che prendiamo sulla base delle loro risposte e i rischi che corriamo quando scambiamo una performance linguistica convincente per comprensione.