La corsa ai chatbot “sempre più umani” ha aperto un fronte nuovo: non solo rischi tecnici, ma legami emotivi, dipendenza e possibili effetti sulla salute mentale, soprattutto per utenti vulnerabili.
CHATBOT COMPANION
IA emotiva sotto controllo: perché la Cina interviene prima dell’Europa
La CAC cinese consulta su Misure provvisorie per servizi di IA “antropomorfici” con interazioni emotive. La bozza vieta manipolazione e dipendenza, tutela salute mentale, impone supervisione e regole sui dataset, rafforza protezioni per minori e anziani. Confronto con AI Act e legge 132/2025
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
InnovAttori
-
Tracciabilità supply chain, come Erp e cloud spingono la competitività14 Nov 2025
-
Manifattura elettronica, come salvare il settore con la gestione smart degli impianti31 Ott 2025
-
Cybersecurity nel manifatturiero, perché puntare sulle persone: il ruolo di policy e formazione01 Ott 2025
-
AI per il lavoro in condizioni estreme, quali tecnologie scegliere27 Ago 2025
-
Verso una PA cognitiva: ecco le strategie di innovazione per gli enti14 Ago 2025