CHATBOT COMPANION

IA emotiva sotto controllo: perché la Cina interviene prima dell’Europa

Cultura e società digitali
La CAC cinese consulta su Misure provvisorie per servizi di IA “antropomorfici” con interazioni emotive. La bozza vieta manipolazione e dipendenza, tutela salute mentale, impone supervisione e regole sui dataset, rafforza protezioni per minori e anziani. Confronto con AI Act e legge 132/2025

Pubblicato il 12 feb 2026
Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia

La corsa ai chatbot “sempre più umani” ha aperto un fronte nuovo: non solo rischi tecnici, ma legami emotivi, dipendenza e possibili effetti sulla salute mentale, soprattutto per utenti vulnerabili.

Antongiulio Lombardi
Esperto di diritto e tecnologia
