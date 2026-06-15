C’è una piccola scena, apparentemente marginale, che racconta meglio di molti trattati la trasformazione in corso. Un circolo del tennis, sei campi in terra rossa, una segreteria, un bar, una sala con le poltrone, qualche fotografia alle pareti.
l'algoritmo giacobino
L’efficienza che esclude: l’AI e i valori che non si misurano
L’intelligenza artificiale ottimizza processi e riduce sprechi, ma rischia di rendere invisibili i valori non misurabili: comunità, prossimità, equità. Il vero nodo non è tecnico ma politico. Chi stabilisce gli obiettivi degli algoritmi determina il futuro della democrazia
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026