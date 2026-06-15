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l'algoritmo giacobino

L’efficienza che esclude: l’AI e i valori che non si misurano

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L’intelligenza artificiale ottimizza processi e riduce sprechi, ma rischia di rendere invisibili i valori non misurabili: comunità, prossimità, equità. Il vero nodo non è tecnico ma politico. Chi stabilisce gli obiettivi degli algoritmi determina il futuro della democrazia

Pubblicato il 15 giu 2026
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Antonio Preiti

Economista, università di Firenze

democrazia e digitale (1) continuità operativa virtualizzazione dei server upskilling e reskilling IA e democrazia Democrazia partecipata;

C’è una piccola scena, apparentemente marginale, che racconta meglio di molti trattati la trasformazione in corso. Un circolo del tennis, sei campi in terra rossa, una segreteria, un bar, una sala con le poltrone, qualche fotografia alle pareti.

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