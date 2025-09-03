Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

ai e disoccupazione

Macchine al potere: ecco le minacce per lavoro e democrazia

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

L’espansione dell’intelligenza artificiale trasforma radicalmente il lavoro, riducendo l’intervento umano e alimentando nuove forme di disoccupazione cognitiva, sociale e politica in una società sempre più automatizzata

Pubblicato il 3 set 2025
Lelio Demichelis

Sociologo della tecnica e del capitalismo

privacy e AI polizia predittiva AI e lavoro

Scriveva nel 1979 il filosofo della tecnica Günther Anders: “il trend è rendere l’uomo superfluo, per quanto ciò possa sembrare assurdo: cioè a sostituire il suo lavoro con l’automatismo degli apparecchi; a realizzare una condizione nella quale non dico che non sia necessario proprio nessun lavoratore, ma almeno – si tratta infatti di un processo asintotico – la minor quantità possibile di lavoratori[i].

AI e lavoro: nuove macchine, nuove diseguaglianze. Come affrontarle?

Il sogno capitalista dell’automazione totale

Sogno antico (o incubo?) del sistema capitalista e del sistema tecnico: avere una società amministrata governata e automatizzata da macchine, capaci di rendere tutto prevedibile e pianificabile, che oggi si ripropone con l’intelligenza artificiale.

E con il Doge di Elon Musk, la cui filosofia antisociale/neoliberale continua anche dopo la fine dell’amore di Musk per Trump, Musk che tanto si era speso e tanto aveva speso per la sua elezione.

Perché – vecchia questione – le macchine non pensano, non scioperano, non rivendicano diritti, non chiedono una redistribuzione della ricchezza prodotta, non chiedono democrazia e conoscenza, non chiedono un salario, sono a pluslavoro totale, non si sentono alienate – quindi sono perfette dal punto di vista del capitale e quindi sono molto meglio degli uomini.

Le macchine sono efficienti e si possono efficientare sempre di più – questo è nell’essenza della tecnica[ii] – e quante più macchine sono utilizzate (e anche gli algoritmi e l’i.a. sono macchine), maggiore è il profitto per chi è proprietario delle macchine, cioè dei mezzi di produzione, cioè di connessione. Potendo trasformare le forme tecniche e capitalistiche in forme sociali (ancora Anders).

Taylorismo digitale: quando l’intelligenza artificiale impone il pensiero

Le macchine fanno, cioè producono merci (e anche i dati sono merci) e soprattutto profitti. Ma oggi – e sempre di più rispetto alla tecnica analogica – le macchine pensano: ma non nel senso che davvero pensano, ma nel senso che impongono agli uomini non solo come devono fare/lavorare ma anche come e cosa pensare – e questo sono gli algoritmi, questo è l’intelligenza artificiale, come ieri lo era l’industria culturale secondo la Scuola di Francoforte, la debordiana società dello spettacolo e oggi i social: che tutto sono (imprese capitalistiche finalizzate al profitto) meno che qualcosa di veramente sociale; social che quindi sono una delle tante fabbriche di dati del capitalismo digitale di cui noi tutti siamo forza lavoro gratuita e a pluslavoro appunto totale (e difficile è pensare a qualcosa di più vantaggioso per il capitale che uomini che lavorano gratuitamente per il capitale, felici di farlo[iii]).

Dal taylorismo industriale al taylorismo digitale

Dati che appunto il capitalismo digitale ruba a destra e a manca e che trasforma in profitto per sé. E così come il vecchio taylorismo espropriava i lavoratori di conoscenza e di esperienza, traducendo tutto in schemi e tabelle per imporre a tutti la propria e omologata (one best way) organizzazione scientifica del lavoro, analogamente opera l’IA, espropriandoci di conoscenza e di consapevolezza (appunto, ancora i dati), traducendo quindi tutto in schemi e tabelle e algoritmi che rimasticano ciò che l’i.a. ha catturato e incorporato ma così confermando lo statu quo della conoscenza, anche se poi la presenta in forme sempre diverse che sembrano nuove e creative, ma non lo sono.

Ovvero, così come nel vecchio taylorismo come nel taylorismo digitale di oggi il lavoratore doveva essere stupido, limitandosi ad eseguire ciò che decide(va) per lui la Direzione (margini di autonomia resistevano, ma erano ridotti al minimo, altrimenti addio efficienza), altrettanto stupidi dobbiamo essere noi con l’i.a., anche generativa, accogliendo come vero e soprattutto come intelligente ciò che essa ci propone, senza alcun approfondimento, senza conoscenza, senza libertà cognitiva, ormai delegata alla macchina chiamata intelligenza artificiale.

Alienazione totale, stupidità totale, però venduta come intelligente grazie a una potentissima azione di marketing/propaganda da parte dell’oligarchia dell’intelligenza artificiale. E questa sarà quindi (è già) una forma di disoccupazione mentale dal lavoro di conoscenza (ma questa volta cercata e invocata) da parte di coloro che ancora si credono sapiens avendo costruito macchine (il capitale) che si dicono intelligenti ma che espropriano ciascuno (ancora il taylorismo, l’i.a. è taylorismo cognitivo) di conoscenza (ancora, macchine invece di uomini).

L’algoritmo come strumento di controllo dell’identità

Detto altrimenti: “Il problema è che l’algoritmo, sulla base dei dati in suo possesso, vuole inchiodarci alla nostra identità, come se l’identità fosse una cosa monolitica, anziché una tessitura di fili e relazioni (povero algoritmo, avesse letto Pessoa o Pirandello, forse, anche lui, si renderebbe conto dell’abuso). L’algoritmo, invece, è quanto di più retrogrado e pregiudizievole possa esistere: non consente il cambiamento [serve appunto a non uscire dallo statu quo e a convincerci che non esistono alternative e che non deve esistere un pensiero critico], la rinascita culturale, il rinnovamento esistenziale. E questo è gravissimo”[iv].

La nuova disoccupazione tecnologica come strategia sistemica

E vastissima e antica è la letteratura sulla disoccupazione nella rivoluzione industriale (e il digitale è sempre rivoluzione industriale), e ogni volta che il capitale introduce a suo piacere (autocraticamente, antidemocraticamente e imponendole come un dato di fatto a cui non ci si può e non ci si deve opporre), una innovazione tecnologica, sostituendo macchine a uomini e soprattutto facendo funzionare la sua forza lavoro (che sia concentrata o diffusa) come macchine e ai ritmi delle macchine – sempre compaiono studi e analisi sulla possibile/inevitabile disoccupazione tecnologica.

Disoccupazione tecnologica di cui scriveva – tra i molti che potremmo citare – già John M. Keynes nel 1930 in una Conferenza poi diventata un testo famoso sulle Prospettive economiche per i nostri nipoti: “Noi siamo colpiti da una nuova malattia di cui molti lettori possono non conoscere ancora il nome, ma di cui sentiranno molto parlare nei prossimi anni: vale a dire la disoccupazione tecnologica”; quella “disoccupazione causata dalla scoperta di strumenti atti a economizzare l’uso di manodopera e dalla contemporanea incapacità di tenerne il passo trovando altri utilizzi per la manodopera in esubero”. E aggiungeva: “per ancora molte generazioni […] noi avremo bisogno di un qualche lavoro per essere soddisfatti”. Eppure, “turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore” possono essere sufficienti[v]. Pura utopia, in verità. Non perché non sia realizzabile, ma perché il sistema (capitale e tecnica) vuole aumentare sempre di più la produttività di ciascuno di noi. E se aumenta il tempo libero, nell’ipotesi di Keynes, anche il tempo libero deve diventare una industria del tempo libero che possa produrre profitto. Che questo non si traduca più in ricchezza della nazione, come credeva Adam Smith, al capitale interessa poco o nulla, importante è che la nostra produttività (ad esempio producendo dati) accresca la ricchezza di pochi, degli oligarchi del capitalismo digitale. Arrivando appunto al Doge di Musk.

Il potere oligarchico dell’intelligenza artificiale

Sì, perché il Doge di Musk continua anche senza Musk. Perché è nell’ideologia tecnica/neoliberista/capitalista/anarco-capitalista (ma dire anarco-capitalismo è un errore epistemologico, il tecno-capitalismo non è anarchico ma è un potere archico alla massima potenza[vi]) l’obiettivo di fare a meno dei lavoratori (considerati per definizione inefficienti e irrazionali, un intralcio al funzionamento efficiente delle macchine e del mercato – e senza dimenticare che sono sempre più spesso gli algoritmi a selezionare il personale e poi a licenziarlo), di ridurre lo stato sociale e solidale; e soprattutto di ridurre il ruolo dello Stato e dell’amministrazione politica, traducendo tutto, appunto, in amministrazione tecnica (e capitalista) dello stato e della società e della vita umana – detto altrimenti, le forme tecniche devono diventare forme politiche (autoritarie, ovviamente) e la forma dello Stato, sostituendosi allo Stato e negando la democrazia. Un algoritmo invece della democrazia, l’i.a. invece di conoscenza, responsabilità. Non siamo forse già alla società amministrata e automatizzata dalle macchine temuta dalla prima Scuola di Francoforte e/o a 1984 di Orwell?

La disoccupazione tecnologica come negazione della sovranità democratica

E l’IA – è cosa nota e risaputa, ma il saperlo non ci porta ad essere sovversivi rispetto a questa distopia, semmai ad adattarci e ad essere resilienti rispetto ai voleri del capitale e della tecnica – mentre “sovvertire illibertà, ingiustizia, eteronomia, sfruttamento, ecocidio dovrebbe essere un principio e un imperativo umano e politico di indubitabile e universale potenza etica e morale”[vii]) – e l’i.a. è in mano a una oligarchia di imprenditori privati che decidono appunto a loro piacimento cosa dobbiamo essere, cosa e come dobbiamo non pensare noi credendo però di essere intelligenti e di pensare. L’intreccio di potere tra questa oligarchia imprenditoriale e gli altri oligarchi esistenti (tra cui Trump) esiste da tempo, ma oggi si è rafforzata molto di più, in un pericolosissimo groviglio tra ideologia/determinismo della tecnica e ideologia/determinismo neoliberale. E non è solo una questione di bias. Ma qualcosa che concerne libertà individuale (anche e soprattutto cognitiva), democrazia (una polis governata da macchine è una contraddizione in termini, se non immaginando una distopica e dispotica società di macchine e di uomini come macchine), consapevolezza, responsabilità, umanità, solidarietà, sobrietà, immaginazione.

Costituzione democratica contro supremazia tecnologica

Eppure era (è) già tutto nella nostra Costituzione, che nel suo articolo 1 afferma che “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo” (noi preferiamo dire demos) e quindi non può e non deve appartenere alle macchine e agli algoritmi; e quindi, lavoro (e diritti del lavoro) sono fondamento della democrazia e della cittadinanza e nel popolo/demos si incarna appunto la sovranità, mentre oggi la sovranità è impersonata nelle ed esercitata dalle oligarchie tecnologiche e dalle loro macchine. E nell’articolo 3 – sempre della nostra Costituzione – è scritto che la Repubblica ha come suo compito, cioè come dovere politico e morale quello di rimuovere (rimuovere, non produrre come invece avvenuto negli ultimi quarant’anni di neoliberalismo di destra e di sinistra e oggi di digitalizzazione/tecnicizzazione/algoritmizzazione della vita), rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini” (cioè, del demos), “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Giusto e doveroso. Ma oggi questa limitazione della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini è prodotta, ingegnerizzata, matematizzata dalla tecnica e dal capitale – posto che il loro obiettivo è appunto quello di sovraordinarsi a società e Stato e di governare/governamentalizzare l’una e l’altro in nome e per conto degli interessi del capitale e del sistema tecnico.

Come impedire allora che le macchine e il capitale uccidano la Costituzione (e la democrazia e la libertà) e sostituiscano davvero gli uomini nel lavoro – senza dimenticare che (supra), il sistema, volendoci produttivi e consumativi h24, anche in un sistema di macchine dovremo essere comunque messi al lavoro in qualche modo accrescendo il lavoro (il pluslavoro) per il plusvalore del capitale? Un libro recente di Axel Honneth cerca i modi per ridemocratizzare il lavoro come elemento base per una democrazia politica[viii]. Libro surreale, dove solo nelle ultime pagine Honneth riconosce – ma chiudendolo in poche righe quando avrebbe invece richiesto una riflessione critica ben maggiore – che “l’ostacolo principale a una riorganizzazione alternativa del lavoro è piuttosto una politica [neoliberale] imposta dall’alto e mirata all’incremento delle prestazioni individuali, che mira a scomporre le operazioni richieste in parti separabili e ad assegnare queste attività minime a singoli lavoratori in modo da poterne quantificare e controllare il rendimento individuale. La lotta contro questa forma di razionalizzazione capitalistica […] resta quindi il punto di riferimento generale di ogni sforzo di politica del lavoro volto ad aprire dall’interno il mercato del lavoro al processo democratico”. Ma questa razionalizzazione – come abbiamo scritto – “è in realtà l’ontologia e la teleologia (il piano) del capitalismo e della tecnica, che si replica nelle piattaforme digitali come nell’intelligenza artificiale e allora, e va ribadito, come pensare a un lavoratore sovrano [e, aggiungiamo, a una democratizzazione dei processi di innovazione tecnologica, per la difesa della democrazia e della libertà] se prima non si de-sovranizza il potere della razionalità irrazionale del capitale e della tecnica”[ix] – oggi i veri e autocratici sovrani del mondo se non si de-tronizza l’oligarchia tecnologica?

Bibliografia

[i] G. Anders, “L’uomo è antiquato II”, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pag. 19

[ii] Si rilegga ad esempio M. Heidegger, “Saggi e discorsi”, Mursia, Milano, 1985; oppure, J. Ellul, “Il sistema tecnico”, Jaca Book, Milano, 2009; oppure, U. Galimberti, “Psiche e techne”, Feltrinelli, Milano 1999

[iii] C. Formenti, “Felici e sfruttati”, Egea, Milano, 2011

[iv] M. Cavadini, “Altro che futuro. Il lato oscuro di sua maestà l’Algoritmo” . https://www.rsi.ch/cultura/societa/Altro-che-futuro–1090501.html

[v] Diverse fonti, oppure: J. M. Keynes, “La fine del laissez-faire e altri scritti” (con una splendida Introduzione di Giorgio Lunghini, economista troppo in fretta dimenticato), Bollati Boringhieri, Torino, 1991, pag. 61 e 65

[vi] E rinviamo al nostro “Tecno-archía, o la ‘Nave dei folli’. La banalità digitale del male”, in uscita a settembre per DeriveApprodi

[vii] L. Demichelis, “Quei sovversivi degli anni Settanta” – https://www.doppiozero.com/quei-sovversivi-degli-anni-settanta

[viii] A. Honneth, “Il lavoratore sovrano”, il Mulino, Bologna, 2025

[ix] L. Demichelis – https://centroriformastato.it/il-lavoratore-sovrano-secondo-axel-honneth/

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Lelio Demichelis
Sociologo della tecnica e del capitalismo
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
INIZIATIVE
L'ANALISI
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • Mappa dei Comuni digitali 2025

  • sicurezza dei dati

    Qubit e rischio quantistico: la nuova sfida per la cybersecurity

    02 Mag 2025

    di Ernesto Damiani

    Condividi
  • shutterstock_2288698225-1920×1080

  • intelligenza artificiale

    L'IA al servizio dei grandi eventi: esperienze su misura e più efficienza

    05 Set 2024

    di Matteo Ferioli

    Condividi
  • computer documenti digitali nomadi digitali

  • la guida

    Siti dei comuni: come gestire al meglio le funzioni digitali per i cittadini

    07 Feb 2025

    di Giacomo Fioroni

    Condividi

Articolo 1 di 4